El representante novoprogresista Víctor Parés Otero rechazó hoy que la gobernadora Wanda Vázquez Garced sea atacada por los legisladores de la Palma como le reclamó la mandataria a los miembros de la conferencia legislativa del Partido Nuevo Progresista (PNP) el pasado miércoles en una reunión en el Capitolio.

“Respeto su posición, pero el hecho de que un legislador haga alguna expresión pública sobre algún planteamiento de gobierno no significa que esté atacando a la gobernadora. Nosotros tenemos el legítimo derecho, como también lo tiene ella, de expresarnos públicamente en cualquier asunto o tema que entendamos que es importante para el País”, dijo Parés Otero, quien indicó que en la campaña primarista apoya a Pedro Pierluisi como candidato a gobernador del PNP.

El representante del PNP por el distrito IV de San Juan lamentó que haya circulado en las redes sociales un vídeo del momento en que Vázquez Garced recrimina a los legisladores, pero dijo que “la gobernadora está equivocada en su pensamiento de que la estemos criticando solo nosotros porque ha sido público como de la oposición del Partido Popular Democrático (PPD) ha habido críticas de legisladores y alcaldes”.

“Lo que le digo con mucho respeto a la gobernadora es que si yo hago algún planteamiento público, como por ejemplo, en el acuerdo de energía eléctrica que incluía un aumento en la tarifa de la luz que en esa reunión la semana su pasada su equipo y ella lo defendieron, días después cambie su postura ella como gobernadora y no lo endose ahora, pero en la reunión ella lo endosó y en esa parte estoy objetándolo”, expresó.

Sostuvo que Vázquez Garced había dicho en un principio que no aspiraba a la gobernación, que su interés era terminar el cuatrienio y que “todo cambió” desde que ella anunció su candidatura a la gobernación. “Alguien la convenció de que aspirara a la gobernación y al cambiar su postura de gobernadora incumbente que no va a la reelección a incumbente que va a la reelección, cambió dramáticamente su pensamiento y su discurso público. El País vio en ella un proceso de transición de Ricardo Rosselló para culminar el cuatrienio y todo el mundo contento con ella. Cuando anunció que se postula a ser candidata a gobernadora cambió todo. Y el PNP no es Wanda Váquez ni Pedro Pierluisi, somos todos y todos trabajamos en ese discurso de que el PNP como partido sea opción para el 2020”, dijo Parés Otero.

Indicó sin embargo, que aunque él respalda a Pierluisi en la primaria, si Vázquez Garced resulta airosa en la contienda “como buen estadista y PNP estaré al lado de ella, trabajando con un mensaje de unidad”.

“La división se da si no se logra limar asperezas para que haya un debate de altura y de respeto”, agregó.

Por su parte, el presidente del PPD, Aníbal José Torres Torres dijo que “en momento dado la gobernadora expresó que no era política, pero está demostrando que sus actuaciones y sus decisiones las está tomando precisamente en esa lucha interna entre Pedro Pierlusi y ella”.