El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez salió en defensa hoy del nuevo barrilito, un pote que de ser aprobado en su versión final en ambos cuerpos legislativos y firmado por el gobernador, Pedro Pierluisi permitiría a los cuarenta senadores y representantes de distrito distribuir hasta un máximo de $150 mil anuales en ayudas sociales a sus constituyentes.

El Proyecto de la Cámara 1770, que se encuentra en trámite en la Legislatura,busca aumentar de un 15% a un 50% la partida del Fondo de Mejoras Municipales que los legisladores podrían utilizar en ayudas directas a la gente. El Fondo de Mejoras Municipales se nutre de una fracción del uno por ciento de los recaudos que reciben los municipios del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU). La medida legislativa fue aprobada en la Cámara a principios de este octubre y ayer lunes, fue aprobada con enmiendas en el Senado. Si la Cámara no concurre con las enmiendas, la medida iría a un comité de conferencias.

PUBLICIDAD

Relacionadas El Senado le da luz verde al barrilito agrandado para legisladores de distrito

Pero, Hernández Montañez dijo que si las enmiendas no afectan la intención legislativa, concurrirán con los cambios del Senado de manera que la pieza legislativa pase al despacho del Gobernador.

“No he visto las enmiendas, pero si no afectan la intención legislativa, concurriremos. Me dijeron que (las enmiendas) son aclaratorias sobre el uso del dinero”, sostuvo el Presidente de la Cámara en declaraciones a periodistas en el Capitolio.

En cuanto al monto que recibiría cada legislador de distrito detalló que la distribución es mediante una formula. “Desde finales del cuatrienio pasado (el barrilito) promedia $300 mil al año, por legislador. No es mucho dinero. Son 40 legisladores, incluyendo al Presidente. Yo tengo $300,000 igual que todo el mundo… Yo tengo, como representante de distrito y ojalá tuviera tres veces eso, ¿a quién le amarga un dulce? El problema no es tenerlo, es usarlo bien. Yo soy bien disciplinado con eso”, sostuvo el líder cameral, quien es representante por el distrito 11, que comprende los municipios de Dorado, Vega Alta y Vega Baja.

Hernández Montañez dijo que ha tenido conversaciones con la contralora Yesmín Valdivieso sobre este pote, pero rechazó que la funcionaria le haya recomendado que sea eliminado. “Yo tuve una conversación con ella porque ella tenía una gente haciendo una auditoría como parte de unos señalamientos que nosotros habíamos hecho por unas instituciones que estaban haciendo uso indebido de los fondos y que el gasto que se reflejaba en los productos que estaban comprando era el triple de lo que salía el costo recibiéndolo de una ferretería”, indicó el líder legislativo.

PUBLICIDAD

Reconoció que como parte de la auditoría del Contralor se ha entrevistado a legisladores de “los dos partidos” (populares y penepés).

Sostuvo que el aumento en el porciento del Fondo de Mejoras Municipales fue atendido en el Proyecto de Reforma Contributiva quela Cámara aprobó y se colgó en el Senado en junio pasado. “Eso era parte de la medida que aprobamos de enmiendas al Código (de Rentas Internas), eso estaba atendido ya, lo que pasa es que los legisladores no quieren esperar, saben que la época es un poquito complicada para el tema de iniciar una reforma (contributiva) y no quieren sacrificar su aspiración (candidatura) en un debate que va a ser más abarcador”, indicó.

Hermández Montañez despachó como “un asunto de campaña” las críticas del portavoz popular en el Senado, Javier Aponte Dalmau, al PC 1770, quien votó en contra y dijo que se debía esperar a que concluya la auditoria de la Contralora. “Todo lo que yo escuche en estos próximos meses lo voy a ver con que crisol de la persona que lo está planteando, si es legítimo o sencillamente un asunto noticioso para adelantar sus causas políticas”, agregó.

Al reaccionar al rechazo de algunos sectores al nuevo barrilito, el Presidente de la Cámara dijo que se trata de una iniciativa para ayudar a los más necesitados de las comunidades. “Es como decir que vamos a eliminar los vehículos porque las personas tienen accidentes de carro, hay personas que guían bien y hay pesonas que guían mal. Hay corruptos y hay muchos más serios que los corruptos. Yo voy para 15 años (en la Legislatura) y nunca he tenido un señalamiento de una asignación de fondos”, reclamó.

PUBLICIDAD

-¿Pero en año pre eleccionario, el barrilito también se utiliza para politiquear?, se le preguntó.

“Todo lo que es buen servicio, sea ayudar a una persona en la comunidad, barrerle el frente, ponerle un techo, asignar, hacer un cambio de política pública, si se hace bien, se puede identificar que es para darle ventaja a esa persona que lo hizo bien”, indicó.

El Proyecto de la Cámara 1770, de la autoría del representante novoprogresista, Er Yazzer Morales Díaz, enmienda el Código de Rentas Internas de 2011 para establecer que los dineros depositados en el Fondo de Mejoras Municipales puedan ser utilizados para “atender situaciones relacionadas con servicios directos y esenciales a la ciudadanía, dirigidos a la población de niños, jóvenes y adultos mayores, así como, servicios directos dirigidos a programas para mejorar la calidad de vida de los residentes en comunidades desventajadas y para realizar proyectos de obras y mejoras permanentes públicas en los municipios”.