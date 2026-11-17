El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, defendió el martes su uso de un avión del gobierno para asistir al partido de fútbol americano universitario entre LSU y Texas, al día siguiente de una suspensión generalizada de vuelos que provocó grandes trastornos en los viajes y dejó a muchas personas varadas en todo el país.

Mullin, en declaraciones a la CNBC, reconoció las informaciones publicadas anteriormente en el New York Post según las cuales había volado al partido un día después de que se suspendieran todos los vuelos. El vuelo de Mullin se realizó después de que se levantara la suspensión y cuando los vuelos ya se habían reanudado. Sin embargo, miles de vuelos fueron cancelados debido a la suspensión de vuelos, y Mullin voló mientras personas de todo el país se veían obligadas a buscar a toda prisa opciones alternativas de transporte.

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El vuelo de Mullin se produce en un momento en que la suspensión de vuelos está siendo objeto de un escrutinio cada vez mayor, y los demócratas del Senado exigen que la administración de Trump dé respuestas claras sobre qué fue lo que salió mal. La Administración Federal de Aviación (FAA) anunció el martes que suspendería temporalmente la instalación de los enrutadores relacionados con la suspensión de vuelos.

Cuando se le preguntó en CNBC si estaba obligado a viajar en aviones del gobierno y si había pagado el viaje de su propio bolsillo, Mullin respondió que sí.

“Nunca hubiéramos ido si las rutas aéreas no hubieran estado completamente abiertas”, dijo en CNBC. “Llevaban 21 horas completamente abiertas”.

Agregó: “Nunca hubiéramos ocupado el espacio aéreo si no hubiera estado abierto. Y, al mismo tiempo, tenemos que seguir con nuestras vidas”.

Mullin asumió el cargo de secretario del DHS a principios de este año, sustituyendo a Kristi Noem, cuyo mandato se vio sacudido por un escándalo relacionado con los gastos del departamento, así como por un enfoque agresivo en la aplicación de las leyes de inmigración. Mullin se comprometió a ser una figura estable para el departamento y a mantenerlo alejado de los titulares.

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que Mullin estaba obligado por ley a viajar en un avión del gobierno. En un comunicado, señaló que él paga de su propio bolsillo cualquier vuelo que no esté relacionado con su trabajo en el gobierno.

“El secretario Mullin cumple con todos los requisitos éticos”, se indicó.

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El día antes de su vuelo, Mullin estuvo en la Casa Blanca junto al secretario de Transporte, Sean Duffy, dando información actualizada sobre la suspensión de vuelos.

La interrupción más prolongada del tráfico aéreo en 25 años duró más de cuatro horas y terminó alrededor de las 8:15 p. m. ET del viernes, lo que permitió que algunos vuelos nacionales despegaran de los aeropuertos de Estados Unidos. La interrupción provocó la cancelación de miles de vuelos y trastornos masivos en los aeropuertos de todo el país en vísperas de las concurridas vacaciones de Acción de Gracias.

La administración del presidente Donald Trump ha afirmado que los atascos en el tráfico aéreo se debieron a un problema con un enrutador en el anticuado sistema de control de tráfico aéreo. El lunes, Trump se puso a la defensiva durante un prolongado —y en ocasiones tenso— intercambio con los periodistas al salir de la Casa Blanca para emprender su viaje a Asia.

Culpó a la tecnología obsoleta y a los demócratas por el incidente que provocó el caos en los aeropuertos del país, especialmente a su predecesor, el presidente Joe Biden.

“No asumo ninguna responsabilidad” por la suspensión de vuelos del viernes, dijo Trump,

“Lo que vieron el viernes fue un equipo muy, muy viejo que sufrió una falla grave”, dijo el presidente. Más tarde señaló: “Por increíble que parezca, todos salieron ilesos. Nadie resultó herido. No hubo accidentes, ni nada”.

Trump guardó silencio sobre el caos hasta el domingo, cuando publicó en las redes sociales un mensaje en el que criticaba duramente a su predecesor demócrata y le pedía al Congreso más dinero para cubrir el costo de las mejoras al sistema.

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Catalini informó desde Morrisville, Pensilvania.