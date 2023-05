Dos años después de que se desvaneciera la idea de desarrollar en la isla un distrito de cine que ubicaría en una parcela del Distrito de Convenciones, en San Juan, el gobierno anuncia que los terrenos se promocionarán para eventos multitudinarios al aire libre, una iniciativa que inaugurará este fin de semana con el “Sauceboyz Fest” del artista urbano Eladio Carrión, cuya producción pagó $1,000 por el uso de los predios.

Así lo informó a Primera Hora la directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito de Convenciones, Mariela Vallines, al explicar que el costo de la renta del espacio -de unas nueve cuerdas de terreno- tomó en consideración que los productores del festival urbano asumirían los gastos de limpieza del área que, debido a su inutilización, está llena de vegetación.

“El contrato (previsto a firmarse en la tarde del martes), básicamente, establece $1,000 por la parcela, pero la producción incurre con gastos de limpiarla y dejarla en condición idónea para otro evento una vez culmine la actividad... el costo aproximado de mandar a limpiar esa parcela es de $20,000 a $22,000. Además, ellos estarán cubriendo todos los gastos de seguridad, recogido de basura, instalación de cámaras en el área y poner gravilla en áreas no asfaltadas, entre otras cosas”, acotó Vallines sobre la parcela L4 que ubica entre las calles Caguax y Guamaní, justo detrás del Centro de Convenciones.

El “Sauceboyz Fest” estaba pautado a efectuarse en el estadio Sixto Escobar en Puerta de Tierra, pero los planes se esfumaron tras el colapso, el pasado viernes, de parte del techo de las gradas clausuradas del lugar.

Tras lo acontecido, la producción de Noah Assad Presents Move Concerts Puerto Rico anunció que el festival urbano continuaría en agenda para el sábado, 20 de mayo en un área del Distrito de Convenciones, por lo que los boletos previamente adquiridos serán validados sin problemas.

Por el precio pactado, la producción del concierto, a realizarse este sábado, incurre con los gastos de poner la parcela en condiciones para el evento, además de limpiarla al finalizar. ( VANESSA SERRA DIAZ )

El artista tenía previsto llenar el show con unos 25,000 asistentes. No fue hasta hoy, y a través de Primera Hora, que se revelaron detalles adicionales sobre el nuevo espacio, así como de logística del festival que se efectuará de 3:00 de la tarde a 2:00 de la mañana.

“Mi primer festival en Puerto Rico y el primero al aire libre desde el Distrito de Convenciones. ¡Qué locura, lo que es soñar! Estoy seguro de que el Sauce Gang se va a activar para demostrarle al mundo lo que puede ser un evento como este en nuestra isla”, expresó Eladio Carrión en declaraciones escritas enviadas a este diario.

“Lo que vamos a hacer aquí es algo que nunca se ha visto, la vamos a romper con talento internacional, al igual que el talento local y entretenimiento, como activaciones y experiencias únicas”, puntualizó la voz de “Coco Chanel”, canción en la que Bad Bunny hizo “featuring”.

Alternativa de entretenimiento

Tras el derrumbe en el Sixto Escobar, los portavoces de la Autoridad del Distrito de Convenciones vieron la oportunidad de sacar provecho a la parcela L4, una que quedó en el limbo luego que el gobierno dejara sin efecto en el 2021 el contrato que tenía con el inversionista Keith St. Clair y la firma RKA, pues los trabajos programados para convertir a la isla en un centro cinematográfico de índole internacional no progresaron.

El desarrollo tenía previsto levantar, entre otras edificaciones relacionadas al sector, una estructura de 135,000 pies cuadrados con cinco estudios de sonido digital, un museo y una academia de cine en la que se enseñarían acrobacias a los extras o “stunts” de las películas.

Vallines explicó que esos planes nunca pasaron de una fase inicial y tras concederle a los desarrolladores varias extensiones para que cumplieran con el contrato, se decidió prescindir del mismo. Desde entonces -hace más de dos años- el gobierno buscaba nuevas propuestas para el área, sobre todo considerando que en las demás parcelas se han desarrollado otros proyectos, como hoteles, restaurantes, espacios para espectáculos y otras amenidades de interés del público local y el de visitantes.

“Esta es una manera de diversificar lo que se puede hacer en el área del Distrito de Convenciones, añadir una alternativa de entretenimiento para eventos tipo festival. Esto es algo que nos pone en el mapa de posibilidades de eventos multitudinarios en un ambiente seguro... me viene a la mente Coachella, y no digo que sea del mismo calibre o envergadura, pero abre la oportunidad a estos eventos a los que no estamos acostumbrados, pero que se han ido desarrollando en espacios como el estadio Hiram Bithorn donde este fin de semana estará Romeo Santos y que fue donde estuvo Karol G”, expresó Vallines al explicar que el espacio tiene cabida para unas 32,000 personas luego de ubicar tarimas y otros espacios de entretenimiento o kioscos de alimentos.

Área de desarrollo del Distrito de Convenciones. ( Suministrada )

Respecto al evento de Eladio Carrión, explicó que la producción coordinó con el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) la logística de transportación colectiva.

Adelantó que, aunque se ofrecerán detalles a finales de semana con una conferencia de prensa del artista, se activará un plan con el Tren Urbano y un sistema de machineo similar al que se promueve en eventos como las Fiestas de la Calle San Sebastián.

“No se permitirán sillas, neveras, botellas de cristal, armas... habrá un registro minucioso en el área. Se trata de un festival tipo verbena o fiesta patronal en la que la gente está de pie... hay unas áreas con árboles que proveen sombra y que podrán aprovechar los que lleguen temprano”, dijo Vallines al hacer hincapié en que la mejor opción para llegar al evento es el transporte colectivo, aunque en la zona hay unos 3,000 estacionamientos disponibles.

De otra parte, agregó que la producción del evento musical empieza a dar muestras de retorno en turismo, pues los hoteles circundantes a la zona “están llenos a capacidad”.