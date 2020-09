Una y otra vez diversos sectores en la Isla han exhortado a la ciudadanía llenar el Censo, pero al candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina, no le interesa completar el formulario, al menos por el momento.

Molina aseguró hoy en entrevista por WKAQ 580 que todavía no ha llenado el Censo 2020, aún cuando es un requisito por ley federal. Mencionó que se mantiene enfocado en resolver los problemas de Puerto Rico.

"La realidad es que no lo he llenado, pero es una barbaridad, porque no ha evolucionado ese papel acorde como ha evolucionado la civilización, y nosotros no estamos incluidos ahí. Yo me considero puertorriqueño y puertorriqueño es una mezcla de tres razas”, criticó el aspirante sobre las clasificaciones raciales del Censo.

Si lo llena, Molina indicó que “pondría latino o negro, porque yo soy algo negrito, blanco no soy”.

Las 10 Preguntas de la Calle - Eliezer Molina, Movimiento Conciencia Las 10 Preguntas de la Calle - Eliezer Molina, Movimiento Conciencia Posted by WKAQ 580 on Tuesday, September 29, 2020

Molina consideró que llenar el Censo es anticuado, pues el gobierno ya tiene la información de los ciudadanos.

“Ellos tienen registro de cada persona que está viva y cada persona que está muerta. Si al día de hoy no han actualizado la tecnología para saber quién muere y quién nace, pues eso lo que demuestra es que siguen en los tiempos del cromañón, con un papelito”, sostuvo.

El proceso de contabilizar a la población termina mañana. Para llenarlo por internet, accede aquí: 2020census.gov/es.html.