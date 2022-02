La Comisión de Nombramientos del Senado avaló hoy el informe sobre el nombramiento del designado secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, en votación de 10 a 1.

La senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén no suscribió el informe, que se espera sea llevado esta misma semana a votación ante el pleno del cuerpo legislativo.

El senador novoprogresista William Villafañe Ramos, también miembro de la Comisión de Nombramientos, dijo que “no debe haber ningún problema” para que Ramos Parés, sea confirmado.

Ramos Parés fue designado en propiedad el pasado noviembre, luego de haber ocupado la silla de Educación de forma interina por siete meses.

“Eliezer Ramos ha demostrado la capacidad, no solamente de atender las necesidades del Departamento, sino las necesidades de los grupos magisteriales”, indicó el legislador novoprogresista.

Dijo sin embargo, que la Legislatura siempre tiene el poder de fiscalización sobre el desempeño de los jefes de agencias. “No son cheques en blanco que se dan, sino que se les reconoce la capacidad, el compromiso y se les da la oportunidad de ejercer la posición en propiedad más allá del término de la sesión vigente”, sostuvo.

En torno a los cuestionamientos sobre el cierre de escuelas, Villafañe Ramos indicó que quedó complacido con las respuestas del nominado, quien el pasado viernes se reafirmó en una segunda vista pública, en que no tiene ante sí un plan para el cierre de 83 escuelas.

“Estoy complacido con eso. Ahora, veo que hay una resolución del presidente del Senado (José Luis Dalmau Santiago) para establecer mediante resolución conjunta la prohibición del cierre de planteles escolares por un plazo de 10 años. He planteado desde hace un tiempo que en los presupuestos la propia Asamblea Legislativa puede establecer la traba de que no se cierren planteles escolares. Esa garantía la Asamblea Legislativa la puede establecer mas allá de la determinación de un secretario en propiedad”, dijo el senador novoprogresista.

La senadora independentista, María de Lourdes Santiago, no participó en la votación del informe, se reafirmó en que cuando el nombramiento se lleve al pleno votará en contra de la confirmación de Ramos Parés.

“¿Cómo es posible que en febrero de 2022 comparezca el Departamento de Educación y nos diga que no tiene un estimado de costos de los daños sufridos por los terremotos? No es creíble. Si no los tienen son una bandada de incompetentes, pero mi impresión es que los tienen y que no hay disposición a actuar con transparencia”, indicó la legisladora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).