La exdelegada congresional Elizabeth Torres no descartó este martes la idea de aspirar a la gobernación de Puerto Rico y asegurar que la Isla se convierta en un “estado republicano”.

Con un libro “Unafraid: Just Getting Started”, escrito por la entonces candidata a la gobernación de Arizona por el Partido Republicano, Kari Lake, Torres habló en el programa “Primera Pregunta” de Telemundo, indicó que todavía no ha tomado la decisión final.

No obstante, tras el revés que encaró con la determinación del juez superior Anthony Cuevas -del Tribunal de Primera Instancia de San Juan- donde terminó destituida como cabildera de la estadidad en la Cámara de Representantes federal, la conservadora manifestó que “este zaparzo a la democracia es un indicador de que hago falta en la política puertorriqueña sin duda”.

PUBLICIDAD

Además, Torres tampoco indicó al periodista Rafael Lenín López a qué otras posiciones aspiraría ni bajo qué partido político lo haría, aunque es de conocimiento público ser una seguidora de la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve.

“No descarto nada, a la verdad, todo es posible cuando el pueblo se siente desahuciado”, sostuvo.

Mientras tanto, Torres, que se catalogó como un seguidor del expresidente Donald Trumpo, indicó que busca emitir una reconsideración por la sentencia emitida el pasado lunes, particularmente tras no haber juicio alguno.

“Se me impidió pasar prueba, testificar, pasar testigos, dar contexto, incluso, presenté una declaración jurada que no se tomó en consideración, y se hacen unas interpretaciones que son contrarias a la verdad”, alegó, al tiempo que sostiene que hubo “una persecución directa de mi persona”.

“Yo me siento que esto fue un acorralamiento legal, y es triste porque independiente que haya gente en contra de la delegación misma, en contra de la ley como fue aprobada, o que esté en contra de mi personalidad y mis estilos, o de lo que sea que yo haga, mis críticas -que es parte de mi trabajo- no estamos hablando de eso, no estamos hablando de los protagonistas, estamos hablando de la democracia”, expresó.

“Aquí hubo una votación durante el COVID-19, donde más de 100 mil personas pudieron acudir a las urnas, y seis de cada diez votaron por mí”, agregó, al tiempo de señalar que sus entonces homólogos no han cumplido con su responsabilidad de emitir sus informes como delegado ni ser transparente con sus informes financieros.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Torres asegura que ha sido una “ardua defensora de la expresión del pueblo” y aspira a que Puerto Rico se convierta en un “estado que refleje la realidad mayoritaria en la isla, sin menospreciar las minorías”, refiriéndose a que el país, según ella, consiste de una población mayormente conservadora y cristiana.

“Yo estoy esperanzada en que Puerto Rico se convierta en un estado republicano”, manifestó, al tiempo que alegó que la administración actual se dirige “hacia la izquierda marxista cultural”, teoría de conspiración acuñada por el profesor canadiense de psicología, Jordan Peterson, para hablar contra la perspectiva de género y los derechos reproductivos.