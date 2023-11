Como en años anteriores, Claudio Cepeda, de 85 años de edad, un cangrejero de nacimiento y corazón, disfrutó de lo lindo hoy el tradicional almuerzo de Acción de Gracias que ofrece a personas sin hogar y de comunidades desventajadas, la Fondita de Jesús, en Santurce.

“Hace más de 30 años que estoy viniendo aquí”, exclamó don Claudio, quien en sus tiempos mozos era un destacado bongocero. “Yo tocaba antes en las Fiestas de Cruz”, rememoró con brillo en sus ojos el santurcino, quien contó que ahora vive solo “en una casita que el agua me la está destruyendo”.

Cerca de él, en las concurridas mesas del comedor de la Fondita de Jesús, que ubica en la Calle Monserrate, en Santurce, acababa de almorzar Vilma, quien deambula desde hace un año por los alrededores de la “placita”, de la Parada 15.

PUBLICIDAD

“(En la calle) se pasa hambre, frío y calor”, expresó la mujer de 54 años, quien acude diariamente a la Fondita para asearse, ingerir alimentos y recibir servicios médicos.

Alexander González Gracia, otro santurcino, perdió hace tres meses a su progenitora, a quien cuidaba en su lecho de enferma y también tuvo palabras de agradecimiento para el personal de la Fondita.

“Yo llegué aquí llorando. Ellos son unos ángeles de verdad, que llegaron en un momento de mi vida cuando yo estaba en una situación bien mala, estaba muy deprimido”, manifestó González Gracia, residente de Barrio Obrero.

En la foto, Claudio Cepeda Ayala, de 85 años, quien participa del almuerzo desde hace 30 años. ( Nahira Montcourt )

Relató que comenzó a recibir “comida caliente” de la Fondita cuando su mamá enfermó de cáncer hace unos años y aunque ya completó los servicios, los terapistas lo invitaron a compartir el almuerzo de Acción de Gracias.

“En Thanskiving, yo compraba una cena y este año que perdí a mi mamá es diferente, no tenía con quien compartir y quería venir aquí para sentirme en familia”, sostuvo.

El personal de la Fondita esperaba repartir hoy entre 150 a 175 almuerzos en el local, aunque la organización brinda alimentos y otros servicios diariamente a unas 300 personas en sus respectivos programas.

“Este año en diciembre cumplimos nuestro 38 aniversario, pero este es nuestro 37 almuerzo de Acción de Gracias con los participantes”, dijo el director ejecutivo de la Fondita de Jesús, Josué Maysonet Colón.

Maysonet indicó que el perfil de participantes en la organización comunitaria es bien diverso, aunque ha aumentado la clientela de adultos mayores.

PUBLICIDAD

“Está llegando mucho joven y mucho adulto mayor. Esos son los casos particulares en los que se ha marcado la diferencia en la población sin hogar, lamentablemente. La población de mujeres ha aumentado. Regularmente, la mujer no se veía tanto en calles. Hoy día el por ciento de mujeres ha incrementado significativamente, jóvenes adultos y en esta área, particularmente, se ve mucho extranjero que viene de los Estados Unidos. Llegan a nuestras facilidades a recibir los servicios y en busca de ayuda”, indicó Maysonet.

En la foto, Josué M. Maysonet Colón, director ejecutivo La Fondista de Jesús. ( Nahira Montcourt )

Dijo también que han recibido familias con niños en busca de ayuda y les canalizan servicios a través del Departamento de la Familia o con otra organización que provea servicios de vivienda de emergencia.

Maysonet detalló que los servicios que ofrece la Fondita, que van desde ayuda psicosocial, vivienda permanente y servicios de salud en unos 30 municipios, tiene un impacto presupuestario de unos $5 millones anuales.

El contador de profesión indicó que la Fondita también asiste a unas 300 personas de escasos recursos económicos en el pago de agua y luz.

La organización sin fines de lucro no ha recibido aún los donativos legislativos correspondientes al año fiscal 2023-2024.

Las organizaciones sin fines de lucro debían recibir los donativos legislativos el pasado mes de junio, pero no fue hasta finalizar la pasada sesión ordinaria, a mediados de este mes de noviembre, que las cámaras legislativas lograron ponerse acuerdo para aprobar los fondos que deberían llegar a manos de las instituciones del tercer sector en diciembre próximo.

PUBLICIDAD

“Todas las organizaciones (sin fines de lucro) estamos proyectados a que estos fondos corran de junio a julio, que es cuando se aprueba el presupuesto del país y el que se atrase cinco a seis meses conlleva que las operaciones o los servicios que estaban proyectados en esa propuesta para nosotros impactar, sea a personas sin hogar, adultos mayores alrededor de Puerto Rico, se vean en atraso. Eso conlleva que personas no reciben servicios de salud, servicio de alimentos”, explicó el portavoz de la Fondita.

También dijo que algunas organizaciones sin fines de lucro, utilizan los donativos legislativos como “fuente de pareo y al no contar con ellos, no podemos acceder a más fondos”.

“Estamos hablando de adultos mayores que no cuentan con los recursos necesarios porque no tienen plan médico o no cuentan con el apoyo para llegar a las instalaciones y nosotros tenemos una unidad móvil de salud que llevan los servicios a la comunidad”, precisó.

Maysonet dijo que los fondos legislativos también les sirven para lidiar con la inseguridad alimentaria.

Sin embargo, la Fondita de Jesús será recipiente en diciembre próximo de un galardón de $2.5 millones que les otorgó la fundación Jeff Bezos, director ejecutivo de la compañía Amazon para el desarrollo de proyectos de vivienda segura a personas sin techo, en un plazo de cinco años. Esperan llegar a un mínimo de 500 familias.

Al final, el objetivo principal es que “la familia no tenga que pasar un solo día en la calle”, expresó Maysonet.