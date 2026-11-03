El secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos, informó hoy que la agencia investiga la muerte de una mujer embarazada de 25 años, cuyo fallecimiento podría estar vinculado a la influenza.

Según indicó el funcionario en el programa En Récord, que la administración de Jenniffer González Colón realiza semanalmente para informar sobre sus gestiones, el caso continúa bajo investigación luego de que la mujer acudiera a un hospital con un cuadro de “dolor en el pecho y diarrea”. Tras varios exámenes, fue diagnosticada con influenza.

“No tenía la última vacuna de influenza. Llegó con dolor de pecho y diarreas al hospital... Tuvo una progresión crítica y dramática”, precisó el también pediatra.

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Ramos indicó que a la mujer, que no ha sido identificada, fue necesario realizarle una cesárea de emergencia. Su bebé, aunque nació con bajo peso y antes de término, sobrevivió.

“Yo creo que es importante que las mujeres embarazadas sepan lo importante que es que se vacunen contra la influenza... Una embarazada con influenza tiene 4 a 7 veces mayor posibilidad de ser hospitalizada que una mujer que no está embarazada”, señaló.

Esta semana se reportaron 2,695 casos nuevos de influenza en Puerto Rico. El virus ha causado 29 muertes en la Isla, sin contar el fallecimiento de la mujer, que aún está bajo investigación.