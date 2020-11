Funcionarios electorales en unas 60 mesas comenzaron esta mañana a revisar en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan, más de medio centenar de actas de voto adelantado cuyas cifras no han cuadrado.

Más temprano, a los funcionarios de los partidos políticos, se les ofreció una orientación vía alto parlantes sobre el manejo de las actas. En algunas de las mesas no se ve presencia de los cinco partidos inscritos.

La oficial de prensa de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Grisell López, dijo que en algunas de las 60 mesas los funcionarios esperaban porque les trajeran las actas para revisarlas.

En otro lado del primer piso del Coliseo, otro grupo de funcionarios electorales lleva a cabo el conteo de los votos añadidos a mano, que no han sido contabilizados. En esta sección, se observa una mayor actividad con la entrada de maletines y la separación de papeletas que son ingresadas en las máquinas de escrutinio.

López reiteró que el proceso formal del escrutinio no empezaría hoy.

Ayer, el director de Escrutinio, Ferdinand Ocasio Vélez dijo que “sobre 50 actas esperan por revisión en mesa con maletines para identificar la procedencia del descuadre”.

“Ese trabajo así como cualquier trabajo relacionado al cuadre de actas que corresponden al voto por adelantado se continuará realizando mañana lunes, 16 de noviembre”, sostuvo Ocasio Vélez.

También dijo que las 46 mil papeletas que no habían sido adjudicadas y que aparecieron la pasada semana en más de centenar de maletines en las bóvedas de la Junta Administrativa del Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVA) en el Coliseo Roberto Clemente ya fueron contabilizadas, pero los resultados no serán entrados en la página del organismo electoral hasta que no se verifiquen las actas, dijo hoy el director de Escrutinio de la CEE, Ferdinand Ocasio Vélez.

“Las 46,003 papeletas serán reflejadas en la página de la CEE una vez se culmine el cuadre de actas pues es un proceso necesario antes de elevarlo a su publicación”, dijo el funcionario en respuesta a preguntas sometidas por escrito por Primera Hora.

El presidente de la CEE, Francisco Colomer Rosado, quien el pasado jueves pidió a la Oficina del Inspector General una auditoría de las papeletas bajo la jurisdicción de JAVA, ha estado presente en los trabajos que se conducen en las mesas del Coliseo.

El nuevo comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Antonio “Toñito”Cruz ofrecerá esta tarde una conferencia de prensa en torno a la solicitada auditoría.