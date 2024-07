Ante la creciente preocupación por la falta d fiscalización al contrato con LUMA Energy, el secretario del Partido Popular Democrático (PPD), Juan Luis Camacho Semidei junto a un grupo de líderes, emplazaron a la comisionada residente, Jenniffer González Colón, a solicitar la destitución del director de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), Fermín Fontanés.

La entidad que lidera Fontanés es la encargada de fiscalizar el contrato de LUMA Energy en su rol con el sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico. Miembros del PPD entienden que Fontanés se ha mostrado ausente ante los más recientes escollos que ha mostrado tener el consorcio.

PUBLICIDAD

“Desde la implementación del contrato, Fontanés se ha dedicado a defender a LUMA y de privar al pueblo puertorriqueño de un servicio de calidad. La gente no aguanta otra explicación vacía y sin sensibilidad por parte de LUMA, hay que tomar acción contra esta compañía y eso es responsabilidad de la AAPP y de su director Fermín Fontanés”, expresó Camacho Semidei.

La pasada semana, LUMA Energy anunció que después de haber trasladado un megatransformador hasta el municipio de Santa Isabel para dar estabilidad al servicio eléctrico de ese y otros municipios en una operación que costó $4 millones, el artefacto no funciona.

La voz de Fontanés no ha estado presente entre los reclamos de explicación a LUMA por la fallida movida.

Ahora, piden que sea Jenniffer González, candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y también presidenta de esa colectividad, quien reclame al gobierno de Pedro Pierluisi Urrutia la salida de Fontanés.

“La candidata a la gobernación por el PNP, usó de balón político el tema de LUMA en la primaria, pero más allá de eso no ha hecho nada por mejorar la situación de los residentes de Coamo, Aibonito y Santa Isabel. Ella puede comenzar solicitando la destitución de Fermín Fontanés pero no lo hará, porque su fin no es el pueblo, sino el poder”, sentenció el Secretario.

Aunque Fontanés no se ha expresado tras la situación con el megatransformador, en junio, ante la Cámara de Representantes, apuntó que no estaba sobre la mesa la posibilidad de cancelar el contrato a LUMA.