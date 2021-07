Los secretarios de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández y de Hacienda, Francisco Parés Alicea anunciaron hoy la radicación de un caso contra un empleado de una compañía de telefonía móvil, al que una jueza le encontró causa en cuatro cargos por no rendir planillas de contribución sobre ingresos entre 2017 a 2000.

La radicación del caso fue producto de una investigación conjunta entre ambas agencias a raíz de una confidencia que recibieron el pasado mes de junio. Según los jefes de las agencias la ivestigación arrojó que en 2016 a Moisés Báez Centeno se le había dado un plan de pagos por no reportar sus ingresos, pero no cumplió.

Emanuelli Hernández dijo que de la investigación se desprende que el imputado, Báez Centeno, vecino de Toa Baja y empleado de una compañía de venta celulares desde 2017 a 2020 “dejó de rendir planillas de contribuciones sobre ingresos de manera premeditada, intencional y voluntaria”.

Emanuelli Hernández dijo que a pesar de ser un empleado asalariado y generar ingresos que sobrepasaron los $280 mil en los pasados cuatro años, Báez Centeno, dejó de rendir sus planillas dentro del término fijado por ley.

“El Departamento de Hacienda había intervenido con él previamente por no rendir ni pagar contribuciones. En aquel momento no se radicaron cargos criminales y se acordó que el señor Báez pagaría la suma adeudada, pero incumplió y continuó su patrón de no radicación hasta el día de hoy”, sostuvo el Secretario de Justicia en una conferencia de prensa en la sede de la agencia en Hato Rey junto con Parés Alicea.

“Se le dio un plan de pago y no cumplió será encausado. Esta mañana se le determinó causa probable. Vamos a atacar la evasión porque lacera el progreso económico y le hace daño a la moral del pueblo. Los que no pagan, eso se tiene que cargar a las contribuyentes responsables. Vamos tras ellos”, sentenció Emanuelli Hernández.

El Secretario de Hacienda indicó por su parte, que de la investigación surgió que el desde el 2005 el contribuyente había acumulado una deuda de más de $22 mil, para ese entonces.

“Este caso evidencia que estamos mirando en todas las direcciones, tanto individuos como corporaciones”, sostuvo Parés Alicea.

“Ya han caído dos evasores y eso nos da mucho ánimo para perseguir la evasión contributiva”, dijo en alusión a otro caso radicado ena las pasadas semanas. Detalló que Hacienda investiga otros nueve casos de evasión, entre los cuales figura al menos un caso de un empresario.

“Sabemos de personas que no están radicando planillas, tenemos la información en nuestra base de datos. Mi llamado es que no esperen hasta que el Departamento toque sus puertas. Estarán viendo un esfuerzo sin precedentes”, dijo Parés Alicea.

El fiscal que presentó el caso, Rodney Ríos, de la División de Delitos Económicos dijo que el imputado genera ingresos de distintas fuentes y que su trabajo principal es de venta de teléfonos móviles.

Detalló que la jueza Ileana Blanco, de la Sala de Investigaciones del Tribunal de San Juan le encontró causa para arresto a Báez Centeno, de 54 años, en cuatro infracciones a la Sección 6030 .11 (d), del Código de Rentas Internas y le fijó una fianza de $4 mil, que prestó.

La vista preliminar quedó señalada para el 5 de agosto próximo.