Empleados no docentes del Departamento de Educación, representados por el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), irrumpieron este miércoles en la Oficina de Gerencia y Presupuesto, en el Viejo San Juan, para reclamar un aumento salarial de hasta $1,000 mensuales.

Específicamente, exigen que se identifiquen los fondos del Plan de Clasificación y Retribución que la Junta de Supervisión Fiscal se negó a avalar para que se les haga justicia salarial.

Estos empleados no docentes representan otro personal que está en las escuelas, pero no son maestros. Incluyen conserjes, guardias escolares, psicólogos, enfermeros y asistentes de servicios especiales al estudiante, entre otro personal.

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“El secretario de Educación, Eliezer Ramos, lleva meses diciéndole a los trabajadores que el plan de clasificación y retribución les ajustará el salario y que por eso se opuso rotundamente al Proyecto de la Cámara 703, radicado a petición del SPT, que otorgaría un aumento mensual de $1,000 al personal no docente, sin embargo el tan mencionado plan pasó por Educación, pasó por Gerencia y Presupuesto y, cuando llegó a la Junta, se cayó, porque OGP no se ocupó de identificar el dinero para poner en marcha el plan. Después de más de trece años sin un aumento, el personal no docente no puede seguir pagando el precio de la dejadez administrativa”, explicó Israel Marrero Calderín, presidente de la unión.

Marrero Calderín detalló que el plan de clasificación y retribución de 11,800 empleados fue detenido por la Junta de Control Fiscal, porque la OGP no identificó los fondos para los ajustes salariales contenidos en el plan.

“Este año miles de familias de conserjes, guardias escolares, psicólogos, enfermeros, asistentes de servicios especiales al estudiante y otros empleados que mantienen las escuelas funcionando se van a sentar a la mesa con un pavo en los huesos, porque eso es lo que ha quedado de su salario tras más de trece años sin aumento salarial con un país que vive a diario alzas en la luz, el agua, la comida y la gasolina. Lo que pedimos no es un regalo. Pedimos que el Gobierno haga su trabajo y encuentre el dinero para pagarle a esta gente lo que se ha ganado”, indicó el líder sindical.

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El SPT reclamó a OGP identificar, de inmediato, las partidas necesarias para que el plan regrese a la Junta con el financiamiento garantizado, y reiteró su llamado a la Legislatura a aprobar el proyecto de la Cámara 703 como la vía directa para hacer justicia salarial a este personal, ya que el Plan de Clasificación y Retribución solo ajustará el pago que reciben actualmente.

“Cuando el Gobierno quiere, el dinero aparece. Ha aparecido para otras prioridades; ahora tiene que aparecer para quienes abren, limpian, protegen y atienden las escuelas todos los días. Insistimos, deben identificarse los fondos para el Plan de Clasificación, pero debe también aprobarse el aumento salarial para todo el personal no docente porque el Plan de Clasificación se queda muy corto en cuanto a la justicia salarial que este personal merece”, concluyó Marrero Calderín.