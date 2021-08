Empleados del Departamento de la Familia exigieron hoy, miércoles, que se les incluya en el incentivo por trabajo esencial durante la pandemia de COVID-19.

La manifestación la realizaron frente a las oficinas centrales de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef).

“Estamos aquí, junto a todos los compañeros de las administraciones Adsef, Adfan (Administración de Familias y Niños), Asume (Administración para el Sustento de Menores), Acuden (Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez) y Secretariado reclamando que se nos incluya en el incentivo otorgado a los trabajadores y trabajadoras esenciales de este País, que trabajaron presencial durante todo este tiempo de pandemia, ya que a los trabajadores de la agencia no se le ha considerado para ningún incentivo relacionado con la pandemia. Entendemos que, como parte esencial del servicio público, estamos comprometidos y comprometidas con el pueblo y ese compromiso lo hemos demostrado durante todas las emergencias, desastres naturales, como lo han sido inundaciones, tormentas, huracanes, terremotos y esta pandemia”, manifestó la portavoz del Capítulo Departamento de la Familia de ProSol, Angeliza López Méndez.

PUBLICIDAD

La líder gremial explicó que particularmente a los empleados de Adsef nunca se le permitió realizar trabajo remoto y que estuvieron presencial en las oficinas desde el mes de abril del 2020 exponiéndose diariamente a contagiarse con COVID-19.

“No hemos dejado de trabajar, nos esforzamos para cumplir con nuestro compromiso con los ciudadanos, dejamos a nuestras familias en muchas ocasiones desprovistas para proveer a las familias de todo Puerto Rico, nos aseguramos de que el PAN llegue a las mesas de las familias más desventajadas del País. Merecemos que se nos haga justicia salarial, merecemos llevar el pan a nuestras mesas también, merecemos esos incentivos que aliviarán los gastos que a duras penas y con mucho esfuerzo tenemos que cubrir como jefes de familia que somos en todas estas situaciones y ahora en esta pandemia”, añadió.

El grupo reclamó también se les haga justicia salarial, pues destacaron que por más de 13 años no se les ha aumentado el salario y hay empleados de Adsef y Acuden que solo cobran $1,341 al mes.

“La situación económica del País ha cambiado, el costo de vida ha aumentado considerablemente y aun nosotros los trabajadores y trabajadoras del Departamento de la Familia específicamente empleados de Adsef y Acuden cobran $1,341 mensuales que con las deducciones mandatarios se convierten en $300.00 dólares quincenales. ¿Quién vive con un salario así? Esta agencia que es la que se ocupa de velar por el bienestar de las familias puertorriqueñas, ¿por qué no les importa el bienestar de las familias de sus empleados?”, cuestionó López Méndez.

“El Administrador de la ADSEF, el Sr. Alberto Fradera Vázquez, ya tiene un libreto diseñado de respuestas para estas interrogantes. El Sr. Fradera se limita a decir que se están identificando fondos y no solo eso, también ha respondido que está en el escritorio de la Junta de Control Fiscal para su firma. Sr. Fradera, no lo necesitamos ahí en el escritorio, lo necesitamos en nuestro hogar para cubrir nuestras necesidades económicas. La secretaria, la Sra. Carmen González Magaz, antes de su designación esta era su prioridad tan pronto fue confirmada ya no era su prioridad. Le exhortamos a ambos y en especial a la secretaria que hagan de este reclamo su prioridad, ya que el compromiso con nuestro pueblo y los que respondemos es primero, es esencial, esta agencia es demasiado demandante como para que su secretaria y sus administradores se dediquen solo a las relaciones públicas, advertimos que sus acciones podrán afectar el servicio”, expuso.