La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, invitó hoy a los empleados del Sistema de Salud del Hospital de Veteranos a realizarse las pruebas de coronavirus COVID-19 en el sistema de servicarro que inició esta semana en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), en Río Piedras.

La ejecutiva municipal indicó a Primera Hora que tuvo una conversación con el director del Hospital de Veteranos, en San Juan, Carlos Escobar, a fin de dejarle saber que el municipio está dispuesto a hacerle la prueba a todos los empleados civiles que laboran en la institución médica y que por “razones burocráticas” no les realizan las pruebas, aun cuando presenten síntomas asociados al novel virus.

“Por política pública de Veteranos a cierto tipo de empleados no le pueden hacer la prueba ellos en el hospital… es una burocracia que no hace sentido en momentos como este… se trata de gente que está trabajando en un hospital donde ya hay casos certificados de COVID-19”, dijo Cruz. El gobierno ha destacado que de los 64 positivos reportados en Puerto Rico, 16 se han registrado en el Sistema de Salud de Veteranos.

Esta semana, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Ángel “Chayanne” Martínez, exigió al director del Hospital de Veteranos que explique las medidas adoptadas para controlar el COVID-19 ante la desproporción de casos registrados en esa institución, al tiempo que solicitó que se les realice pruebas a todos los empleados. El reclamo se hizo mediante una carta dirigida a Escobar.

“Estoy poniendo a disposición los recursos del municipio para aquellas personas que necesiten la prueba”, sostuvo por su parte la alcaldesa quien precisó hoy que de 298 pruebas realizadas en San Juan se han recibido 16 resultados, incluyendo un caso positivo de una mujer de 56 años.

Les indicó a los empleados que el servicio será “totalmente gratuito” y que pueden sacar cita a través del (939) 268-4319. Cruz recordó que deben presentar síntomas asociados a la condición.

“Los que trabajan en los hospitales están en esa primera línea de batalla presencialmente, por eso estamos tomando la iniciativa con el Hospital de Veteranos”, dijo al agregar que enfermeras y médicos también están bienvenidos a recibir el servicio.

La administración del Hospital de Veteranos en San Juan rechazó esta semana a Primera Hora que haya un brote de coronavirus en la institución y dijo que, de los 16 casos confirmados mediante pruebas realizadas en la clínica, solo uno permanece hospitalizado; el resto fue dado de alta con instrucciones de aislamiento domiciliario.

El portavoz de prensa del hospital, Rafael Contreras, aseguró en declaraciones escritas que el rastreo de contactos se completó en todos los casos confirmados de COVID-19.

“No existe transmisión institucional. El porcentaje mayor de los casos de exposición están directamente relacionados a viajes o contacto cercano con personas que viajaron y fueron confirmadas con COVID-19”, apuntó.

A pesar de la requisición constante de Primera Hora, la administración hospitalaria no se había expresado sobre la cifra de casos confirmados en la institución, que representan alrededor de un 25% de los positivos en Puerto Rico.

A esos efectos, Contreras señaló que el Sistema de Salud de Veteranos del Caribe (VACHS, por sus siglas en inglés) ha estado enviando kits de prueba confirmatoria al Laboratorio Nacional de VA en Palo Alto, California, lo que les ha dado la capacidad de tomar muestras a más pacientes. “Cabe esperar que a medida que estas capacidades de prueba se expandan habrá más casos positivos confirmados”, sostuvo.

Las expresiones de Contreras, sin embargo, no están alineadas a señalamientos de dos empleados de la institución que aluden a un manejo inadecuado de la emergencia y aseguran que ya se han suscitado contagios de empleados, por ejemplo, del área de la cafetería y de los despachos en los que se hacen tomografías.

“Sabemos que hay un caso positivo en la cafetería del hospital y que enviaron a un grupo de radiólogos de cuarentena porque allí se registró otro caso luego que un paciente que fue atendido en el lugar diera positivo al virus… nuestra preocupación es que no se está diciendo la información precisa y que no se están tomando medidas correspondientes”, dijo una fuente a Primera Hora que prefirió permanecer bajo anonimato.

Otro informante, del área de medicina, destacó que aunque entre enfermeros y médicos ha urgido la necesidad de que se hagan pruebas de cernimiento, la respuesta de la institución ha sido en la negativa, aparentemente, por la limitación que tienen de los análisis.

De hecho, la semana pasada el doctor Jesús Casals, neumólogo intensivista en el Hospital de Veteranos, en San Juan, expresó a Primera Hora que se sentiría más seguro si pudiera hacerle las pruebas al personal de su área que presente síntomas catarrales, en lugar de enviar ese empleado a aislamiento por 14 días.

“La frustración más grande que tenemos los médicos ahora mismo es la falta de acceso a las pruebas. Si yo pudiera hacerle la prueba a todos los colegas que trabajan conmigo en el intensivo, yo estaría seguro que ninguno de ellos estaría infectando a pacientes que no tienen COVID-19. O sea, si yo tengo que sacar a una enfermera porque tiene síntomas, yo no la puedo traer a trabajar en 14 días, pero si tuviera la prueba y la prueba sale negativa podría traerla antes de los 14 días. Esto de no tener las pruebas accesibles está poniendo una presión a todo el sistema médico porque estamos trabajando con pocos recursos y a medida que esto vaya pasando, que la gente vaya desarrollando síntomas, vamos a perder el staff y no vamos a tener gente con qué cuidar a nuestros pacientes”, expresó.

“Para mí, lo más importante es que las personas se cuiden, se protejan, protejan a los suyos y que tengamos acceso a las pruebas, para descartar quien realmente está infectado y quien no para poder seguir ayudando a la gente”, dijo el también jefe de intensivo de la institución hospitalaria.