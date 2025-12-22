La gobernadora Jenniffer González Colón, dio a conocer hoy que firmó una orden ejecutiva concediendo los días 2 y 5 de enero libres a los empleados de la rama ejecutiva, con cargo a su licencia de vacaciones.

La orden Ejecutiva 2025-58 concede como días libres, el viernes, 2 de enero de 2026 y el lunes, 5 de enero de 2026 con cargo a vacaciones. De esta manera, los empleados de la rama ejecutiva podrán disfrutar los feriados de Año Nuevo y el segundo día del año, así como el feriado de Reyes y la víspera, días que se suman al miércoles 24, día de Nochebuena y el viernes 26 de diciembre, que también fueron concedidos libres con cargo a la licencia de vacaciones bajo la Orden Ejecutiva 2025-054.

En esa misma orden, la mandataria también dispuso que el gobierno opere hasta mediodía el 31 de diciembre.

“Esta Administración reconoce la importancia de propiciar que, con motivo de las festividades de Año Nuevo y del Día de Reyes, los servidores públicos dispongan de tiempo adecuado para compartir en familia y disfrutar de un merecido descanso, sin que ello menoscabe la continuidad y la prestación de los servicios esenciales del Gobierno de Puerto Rico”, lee la medida

De otra parta, la Mansión Ejecutiva informó que González también firmó otra orden ejecutiva que extiende hasta el 30 de junio del 2026 el término para que los empleados de las agencias del Gobierno que se hayan visto imposibilitados de disfrutar oportunamente de sus licencias de vacaciones y de los excesos acumulados de licencias por enfermedad, puedan utilizar dichos excesos.

Se informó que la orden responde al hecho de que desde el año 2020, diversas emergencias han requerido la activación continua del personal del Gobierno de Puerto Rico para garantizar la prestación ininterrumpida de servicios esenciales, lo que ha provocado la acumulación de excesos de licencias de vacaciones y, en algunos casos, de licencias por enfermedad.