En la planta se encargarán de la separación de sus componentes y la trituración de la goma para su uso y venta de los distintos materiales. ( Suministrada ) Presentado por PUBLICIDAD El gobernador Pedro Pierliuisi participó hoy en la inauguración de Once & For All Tires (OAFA), empresa que busca ser una solución amigable para el problema de los neumáticos usados, cuya acumulación desmedida ha sido, por mucho tiempo, un problema ambiental y de salud pública, al cual solo se le han encontrado soluciones temporeras y poco eficientes, o que terminaban trasladando la dificultad a otro sitio. OAFA, según indicaron sus propietarios, convertirá los neumáticos usados en una diversidad de productos que incluyen desde jardinería y césped artificial hasta superficies para el suelo de gimnasios e instalaciones deportivas, jardines de juego para niños, y otros edificios en general. PUBLICIDAD Según detallaron, producirían “mulch” o mantilla, de diferentes colores, como blanco, almendra y azul, además del tradicional negro, para su uso en jardinería y paisajismo. De igual forma, producirían césped artificial, incluyendo césped para campos deportivos, como los campos de fútbol, o “soccer” como también le conocen algunas personas. Según anunciaron, dichos productos están certificados por asociaciones deportivas internacionales como la FIFA y la FIBA. Asimismo, producirán losas y goma granulada, para parques, pistas atléticas, chanchas, aceras, adoquines, “car stoppers” en estacionamientos, entre otros. Destacó que OAFA es una empresa “netamente puertorriqueña”, y agregó que su propietario también es dueño de otra “empresa hermana” que recicla aceites de motor. La planta de OAFA está localizada en Yabucoa, y cuenta con un edificio de 31,000 pies cuadrados para la instalación del molino, en una finca de sobre 314 cuerdas, propiedad de la empresa afiliada, Oelin Recovery Corporation. OAFA tiene planes de construir una segunda estructura de 32,000 pies cuadrados, para el moldeo de productos terminados. La inversión del proyecto alcanza sobre $17 millones de los que más de $16 millones son en maquinaria y tecnología de la más moderna disponible en el mercado internacional. El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) le otorgó a OAFA un incentivo de $5 millones para creación de empleos y compra de equipos por cinco años. La nueva empresa tiene proyectado la creación de 51 empleos directos, con una nómina estimada en $1.8 millones. El presidente de OAFA, Jorge “Tato” González, indicó que la empresa va a procesar cerca de $18,000 toneladas de neumáticos al año. González, además de resaltar que es una planta con lo más moderno disponible, destacó que ha puesto mucho énfasis en la seguridad, para asegurar que no ocurra ningún incendio, algo que ocurre con frecuencia en sitios donde se acumulan neumáticos.