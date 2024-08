Con Voto2024, Primera Hora recorre todos los municipios de Puerto Rico para conocer el sentir de los ciudadanos antes de las elecciones generales. Cuáles son sus mayores preocupaciones y qué acciones toman los alcaldes y alcaldesas ante los problemas expuestos, lo leerás en nuestra edición impresa y en primerahora.com

Bayamón. Los residentes del Pueblo del Chicharrón parecen estar satisfechos, en general, con la situación en ese municipio, a juzgar por entrevistas realizadas al azar a ciudadanos y ciudadanas, varios de los cuales expresaron que no tenían ningún problema que señalar, en busca de que se le diera una posible atención.

Incluso, entre aquellas personas que sí indicaron alguna situación que les preocupa, algunas lo hicieron luego de expresar su beneplácito con el municipio, como fue el caso de Carmen Jannette Aponte, quien afirmó que “el municipio está espectacular”.

Carmen Jannette Aponte ( Suministrada )

Áreas de oportunidad

No obstante, la ciudadana señaló que le gustaría que se atienda el estado de la carretera PR-167, una de las principales vías que atraviesa el municipio.

“Arreglar la 167, es lo único que yo veo. Emparchar la 167, arreglar la calle, más nada. Porque yo no le voy más nada malo a Bayamón”, afirmó Aponte, agregando la sugerencia de que el municipio dedicara algún tipo de recursos a esos fines.

“Estoy muy feliz aquí en Bayamón. Los servicios siempre están disponibles. Yo no tengo falta de servicios en la casa. Para nada”, agregó.

Edith Cruz Noriega también señaló como una preocupación la situación de las carreteras, destacando en particular las vías de áreas rurales y la 167.

Edith Cruz Noriega ( Suministrada )

“Las carreteras, muchos boquetes. Por los campos y, principalmente, si uno viene por aquí por la 167, boquetes… No sé, son las carreteras que siempre están esbaratadas, los boquetes uno los coge cuando llueve, no los ves, se chavan todos los carros, no hacen nada por eso”, denunció, aunque también reconoció que se han reparado vías en el área por donde reside.

Reclamó que arreglen las carreteras y exhortó a que “estén pendientes” a ellas, agregando que ese trabajo debe hacerse por todos lados y “no solamente donde están los ‘moles’ (centros comerciales), la gente de dinero, sino la gente de clase media como nosotros. Que vayan y pasen por las calles y vayan chequeando”.

Además, su preocupación por los huecos en las vías, también reclamó acción para atender semáforos dañados que provocan aglomeración de tráfico.

“Todas las carreteras es un boquete, es un revolú, los tapones, las luces. Los semáforos, a cada rato están dañados también. Pasan meses y no los arreglan. Esos tapones, a veces ponen policías una o dos horas, se van y uno sigue con el tapón, uno llega tarde a trabajar”, denunció.

“Son cosas pequeñas, pero que deberían de estar pendientes. Porque eso es lo que nos preocupa a nosotros”.

Comentó que “por la (avenida) Santa Juanita hubo un semáforo que estuvo, yo lo conté, dos meses intermitente. Y eso era unos tapones descomunales. Si uno tiene una emergencia, tiene que ir a un hospital, cualquier cosa, es un tapón. Llega tarde al trabajo uno. Es un revolú. En esos dos meses, ni un policía dando tránsito ahí, ni pendiente, nada, nada. Y eso es lo que preocupa”.

Por su parte, Jeziel Echevarría, un joven que dijo vivir a gusto en la zona del casco del pueblo de Bayamón desde hace un par de años, mencionó haber tenido contratiempos al hacer trámites en oficinas gubernamentales.

Jeziel Echevarría ( Suministrada )

“Me parece que el desarrollo (en Bayamón) ha sido superchévere, hasta recientemente, en que tuve que hacer varios protocolos y diligencias en las oficinas, por ejemplo, del Registro Demográfico y el Seguro Social, y ahí es donde, particularmente, donde único diría, porque me acaba de suceder, que los procesos son un poquito atropelladores diría yo”, comentó.

Aseguró que se topó con dificultades tales como “tiempo perdido. También en cuanto a la comunicación con las personas que están en los procesos, la claridad con la información”.

“Algo que me llamó mucho la atención estos días en el Registro Demográfico es que los recursos están bien pobres. Creo que eso forma parte del problema, que haya suficientes personas para atender las situaciones y la demanda de las necesidades de la gente”, agregó.

El joven opinó que quizás el municipio podría de alguna forma reforzar el personal que atiende al público en esas oficinas, de manera que puedan operar de forma más diligente.

“No sé si soy la mejor persona para hablar del manejo de los fondos, no sé cómo funcionan, pero tal vez dirigirlo a esas entidades para que haya mejores recursos y que las personas puedan ser atendidas con mejor calidad”, sugirió.

El arte está presente en el casco urbano de Bayamón. ( Teresa Canino Rivera )

