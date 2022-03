El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón dijo que votó anoche en contra del nuevo proyecto de enmiendas a la Reforma Laboral de 2017 porque la legislación “tiene defectos” y constituye “un golpe mayor” para los jóvenes que se insertan en la clase trabajadora.

La senadora del PIP, María de Lourdes Santiago anticipó por su parte, que tampoco avalará con su voto el Proyecto de la Cámara 1244 cuando sea llevado a votación al Senado, este próximo lunes, a menos que la medida sea sustancialmente enmendada.

“Esto (el proyecto) representa una involución, un retroceso. Tatito, Dalmau y Pierluisi son los dinosaurios del derecho laboral y deberían ser extinguidos como los dinosaurios. Que llegue el meteorito. Real mente no hay justificación para este tipo de medida en momentos en que el mundo entero se dirige en la dirección contrarias”, dijo la senadora Santiago.

La legisladora también criticó que la medida se haya aprobado el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. “Aprueban esto el Día Internacional de la Mujer Trabajadora cuando muchas de estas medidas van dirigidas a perjudicar a la mujer”, denunció.

En conferencia de prensa en el Capitolio, Santiago y Márquez Lebrón le salieron al paso al presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara, Domingo Torres García, quien ayer, tras la votación del P.C. 1244, expresó que el PIP y el Proyecto Dignidad (PD) le habían dado la espalda a la clase trabajadora. La medida recibió 45 votos a favor y dos en contra, del PIP y del PD.

“El PIP tiene 75 años de historia de defensa a la clase trabajadora. A nosotros nadie dentro del Partido Popular nos puede señalar nada sobre lo que es la defensa de los trabajadores”, dijo Márquez Lebrón.

Cuando se le preguntó a la senadora Santiago si propondría enmiendas y si veía ambiente para que fueran aprobadas no se mostró optimista. Aludió al último día de la pasada sesión ordinaria de noviembre cuando se trajo a última hora el informe de conferencia del Proyecto de la Cámara 3 (que también buscaba enmiendas a la reforma laboral) “sin que nadie lo viera” lo que provocó que la medida se quedara guindando.

“Esta gente no tiene ningún interés en dialogar nada, ni les interesa considerar nada, vienen con la aplanadora de Pan Tierra y Libertad, esa es la aplanadora, Yo tengo muchas dudas, no de una impresión, sino de mi experiencia con lo que ocurrió con la reforma laboral en la sesión pasada. Tengo muchas dudas de que realmente haya ánimo de producir una medida. Yo no le estoy pidiendo al Partido Popular que cumpla las promesas de campaña del PIP, lo que le estamos pidiendo es que cumplan la promesa de campana de ellos y no veo eso ocurriendo”, indicó la senadora.

Márquez Lebrón enumeró por su parte, los artículos del P. C. 1244 que considera son los que más afectan a los jóvenes trabajadores. “Este proyecto tiene la particularidad de que da más golpes a gente joven de este País, a los que están empezando a buscar trabajo, a los que se van a integrar al mundo laboral. Hay toda una serie de artículos que van dirigidos de manera específica a afectar a la nueva o al nuevo empleado en Puerto Rico porque no se les protege adecuadamente”, sostuvo.

Sostuvo que en temas medulares como con el periodo probatorio, vacaciones y el período de tomar alimentos, “que en el siglo 21 se hayan aprobado anoche cosas que limiten las horas extras, las vacaciones y el derecho a la toma de alimentos realmente es una cosa retrógrada”.

Dijo que históricamente se había interpretado que los acuerdos entre patrono y empleados se iban a interpretar de la forma más liberal a favor del empleado, mientras, la reforma de 2017 lo equiparó como si estuviesen en una relación contractual de igual a igual. Agregó que el lenguaje aprobado ayer en la Cámara “cambia eso, pero añaden una pequeña oración para establecer que en los casos en que el patrono se reserve la discreción para la interpretación de sus políticas o reglas, debe reconocerse dicha reserva siempre que la interpretación sea razonable, no arbitraria y ni caprichosa o se disponga de otra manera en una ley especial”.

“De lo que estamos hablando es que de la interpretación que se le va a dar a las relaciones obrero laborales va a estar condicionada a la reserva a la interpretación que haga el patrono”, dijo el legislador. Mencionó por ejemplo, los cambios de horario cuando una trabajadora tiene que solicitar un cambio de horario porque su realidad no se lo permite y pide una concesión. Añadió que solo un dos o un tres por ciento del sector privado tienen una unión obrera.

Márquez Lebrón dijo que en Puerto Rico hay legislación para que fuese mandatario el que nadie trabaje más de cinco horas sin tomar un periodo de descanso o alimentos y cuestionó como “en el Siglo 21, se puede establecer en una ley que un patrono requiera más de cinco horas consecutivas a una persona sin proporcionar un período de descanso”.

“Lo que están diciendo con esta ley es que tú puedes trabajar seis, siete, ocho horas cuando el patrono te lo requiera... Ahora la ley dice que el pago de la hora de descanso no es una hora extra, es una compensación por violentar la ley y es un disuasivo al patrono para que esté imponiendo esas horas. Antes era una prohibición y si no te daban el período de alimentos penalizaban al patrono pagándotela doble para que no fuese un ejercicio continuo. Ahora el patrono lo puede requerir, incluso, pueden trabajar hasta 12 horas sin un segundo período de alimentos, si existe acuerdo entre el patrono y el empleado”, argumentó.

Dijo que la paga doble también ha sido una batalla histórica de los trabajadores, mientras que con la propuesta ley “la política pública en el siglo 21 es a tiempo y medio”.

También cuestionó que a los estudiantes que trabajen en pequeñas y mediana empresas le les pague a tiempo y medio cuando algunas de estas empresas generan un volumen de negocios de $ 2 y $3 millones.

Márquez Lebrón, igualmente, criticó que con la medida el nuevo empleado de una empresa pequeña de 12 empleados o menos, solo pueda acumular seis días de vacaciones al año, a quien también se les reduce el bono de Navidad.

En torno a la Ley 80, de despido injustificado, el legislador indico que “se elimina que la compensación se limite a la suma total de 9 meses, pero es otro golpe a los trabajadores que llevan menos de cinco años y quiénes son: los jóvenes”.

Sobre el período probatorio dijo que lo bajaron de 9 a 3 meses, pero se incluye una cláusula que establece que si el patrono lo notifica al Departamento del Trabajo podría aumentar a seis meses.

“El PIP no se presta a esta faena de engaño a los trabajadores. Si el PPD quisiera pudiera cumplir con lo que prometieron pero han optado por hacerle el juego a los patronos”, reclamó Márquez Lebrón.