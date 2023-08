Antonio Ramos Guardiola es la tercera persona que, durante este cuatrienio, asume las riendas del Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS). Aun así, su estadía en la posición es incierta, pues el gobernador Pedro Pierluisi no ha tomado la decisión de nombrarlo director en propiedad.

Y, una vez lo haga, tendrá que enfrentar el escrutinio del Senado, cuyos miembros rechazaron los pasados dos directores.

Por eso, Ramos Guardiola asegura que no está pensando en si será nombrado o no. Dijo estar enfocando en el trabajo que hay que hacer en la agencia, aunque sea de manera temporera. Pero, de ser confirmado en propiedad, “definitivamente” estaría dispuesto a asumir el rol, apuntó.

PUBLICIDAD

“(Que yo sea nombrado director en propiedad) es completa decisión del gobernador. Está a discreción de él”, se limitó a responder a Primera Hora tras participar de la conferencia de prensa en la que se anunció la llegada del marbete electrónico.

La posición es una que, según estimó el Gobernador, ha enfrentado “muchos obstáculos”. Antes de anunciar el marbete electrónico en la conferencia de prensa que se celebró en la sede del PRITS en Hato Rey, el Primer Ejecutivo hizo énfasis de estos óbices, haciendo referencia de la renuencia de los miembros de la Cámara Alta en confirmar los pasados dos directores de esta Oficina, Enrique Volckers Nin y, luego, Nannette Martínez Ortiz.

“(En) PRITS se está trabajando arduamente para lograr eficiencia en nuestro gobierno, a pesar de los intentos de obstaculización”, dijo Pierluisi.

Martínez Ortiz ocupó el escaño de directora adjunta del PRITS desde enero de 2021, cuando Enrique Volckers Nin todavía era el director ejecutivo de la agencia. Cuando el nombramiento de Volckers Nin fue colgado en marzo de 2022, asumió ese puesto, pero en abril, también se colgó su nombramiento cuando inesperadamente se llevó a votación en el Senado, lo que resultó en un empate.

Esto se hizo ante la ausencia de algunos senadores que respaldaban su nombramiento y le hubieran dado los votos necesarios para su confirmación. Por lo tanto, Pierluisi había catalogado esta determinación como “una acción de total mala fe”, pues los portavoces no fueron notificados que se iba a atender el nombramiento en el hemiciclo.

PUBLICIDAD

Finalmente, Martínez Ortiz dejó la silla en julio, luego de pedirle al gobernador que retirara su nombramiento.

“Sabemos lo que pasó con la exdirectora de PRITS (Martínez Ortiz) que estuvo llevando a cabo una labor encomiable, elogiada por diferentes funcionarios, tanto estatales como federales. Atendiendo ciberataques, asistiendo, entre otras, a la propia legislatura y no fue confirmada. Obviamente, ante esa situación para ella tan difícil, tan penosa, presentó su renuncia y era una excelente profesional. Nada más había que escucharla cómo se desempeñaba en las mismas vistas públicas a las que se presentó y eso fue vergonzoso y sí, hasta cierto punto obstaculizó la obra que estaba llevando a cabo PRITS”, aseveró Pierluisi.

Por su parte, Ramos Guardiola garantizó que su experiencia en la transformación digital, los “start-ups”, la farmacéutica y su educación en ingeniería eléctrica del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) lo ayudará a liderar la Oficina, si así el Gobernador lo determina.

“Realmente, no me quiero adelantar al asunto. Si el Gobernador toma la decisión me preparé para ese momento”, indicó.