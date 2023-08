El Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico reveló hoy que muchos de los adultos mayores albergados en asilos y centros de cuido alrededor del país tienen poca o ninguna salud oral, según lo han documentado en un estudio en diversos pueblos de la isla.

Unos 45 dentistas que participan de forma voluntaria en el estudio han evaluado, hasta el momento, a 335 adultos mayores en 11 centros de cuido y dos ferias de salud, en Fajardo, Ponce Trujillo Alto, Río Piedras, Caguas, Aguas Buenas, Arecibo y Vega Baja.

A 19 de los pacientes de la tercera edad se les diagnosticó potenciales lesiones de cáncer oral, mientras que otros 13 fueron referidos para tratamientos diversos, alertó Raúl Dámaso Ortiz Escalera, presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas.

El odontólogo y otros miembros del gremio describieron como alarmantes los hallazgos preliminares del análisis que concluye a fin de mes y anunciaron que están impulsando legislación para que, como parte del ingreso de una persona de edad avanzada a un asilo o centro de cuido, sea mandatorio un examen oral y revisiones anuales.

El Dr. Raúl Damaso Ortiz Escalera, presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas, explicó el uso del dispositivo VelScope para detectar lesiones relacionadas a cáncer de la cavidad oral en la población de adultos mayores. ( Suministrada )

“Vamos a recomendar legislación a más tardar el mes que viene dirigida a que se atiendan las necesidades de nuestros adultos mayores, quienes ahora son los más vulnerables”, indicó Ortiz Escalera al dar al conocer los resultados del estudio en una conferencia de prensa en la sede del Colegio, en San Juan.

“Esto es una muestra representativa de 335 pacientes de edad avanzada o adultos mayores. Lo que encontramos para nosotros fue bien alarmante”, indicó la vicepresidenta del Colegio, Ivette Rodríguez Vicens, quien coordina el estudio.

La dentista pediátrica indicó que la condición de gravedad que más encontraron en los pacientes es el cáncer en la cavidad oral, detectado mediante el dispositivo más avanzado de exploración oral, Veloscope, adquirido por el Colegio.

“Nos encontramos casos de adultos mayores que ocultan, incluso a sus familiares, el uso de dentaduras postizas por sentir pudor. Como consecuencia, vemos pacientes diagnosticados con demencia y Alzheimer que llegan a un centro de cuidado sin ser evaluados por un dentista y permanecen con su dentadura postiza sin que nadie a su alrededor pueda identificar y atender su higiene oral y prevenirles condiciones de gravedad”, añadió la doctora.

Sostuvo que en el expediente médico de los pacientes que evaluaron no existe “ni una hoja dedicada a la salud oral”. Destacó, además, que en Puerto Rico más del 60% de la población es de adultos mayores.

“Para mí fue una sorpresa lo que encontramos. Aquí no se le brinda servicio de salud oral al paciente adulto mayor en los asilos y centros de cuidado. Es muy poco. No existe coordinación de su plan para que vaya al dentista o si no se puede mover hay uno o dos dentistas que van a los centros a atender a estos pacientes. Es increíble el desconocimiento que tiene el cuidador, inclusive hasta los enfermeros, hasta la forma del cepillado. Algo básico y fundamental, no lo saben hacer. Deberían obligar a que estos cuidadores tengan certificación en salud oral”, indicó la dentista pediátrica.

Detalló que de los atendidos en los hogares de cuido, hubo pruebas de cáncer oral positivas,10 casos de posible y nueve referidos para cáncer. Dijo que en las ferias fueron atendidos 135 personas y 197 en los hogares de cuido.

“En un solo asilo encontramos cuatro posibles lesiones de cáncer. Lo que más me impactó es que la demencia puede llevar a que la persona se quede con la dentadura (removible) y lo grande es que el cuidador no lo sabe y, si no lo sabe, no lo ayuda a quitársela para limpiarla todos los días y se quedan con ella puesta”, indicó la profesional de la salud.

Explicó que el squamous cell carcinoma es el cáncer más común en la boca y el virus del papiloma humano el más común en la cavidad orofaringe y lengua.

“La población de universitarios o estudiantes terminando su escuela superior tiene una incidencia bien alta de un 50% (del papiloma humano). El otro 50% de incidencia es en las personas mayores, porque tú puedes estar contaminado con el virus, tenerlo durmiente en las inclusiones de las células y cuando eres mayor tu sistema inmunológico baja, el virus florece y sale. Y lo más interesante es que no duele, nadie se da cuenta, solamente el dentista que te evalúa. Fue muy triste ver una señora adulta mayor hermosa, con los labios pintados y cuando le vimos la lengua tenía una lesión y ella misma ni se había quejado, porque no le molestaba”, narró la odontóloga.

Dra. Ivette Rodríguez Vicens, directora de Comisión de Educación a la Comunidad del Colegio de Cirujanos Dentistas, explica los hallazgos del cernimiento realizado por dentistas voluntarios en adultos mayores, albergados en centros de cuido. ( Suministrada )

Mencionó también otro caso de un viejito en silla de ruedas que “tenía una dentadura (postiza) que llevaba más de dos o tres años sin removerla en la boca y un residuo de placa bacteriana, sucio y comida era lo que sostenía esa dentadura”.

La dentista agregó que “esos hallazgos los encontramos no una sino varias veces en nuestros adultos mayores”.

“¿Qué consecuencias tiene que nuestros adultos mayores no tengan buena salud oral? Van a tener y tienen ahora mismo unos problemas agudos en su sistema digestivo, problemas cardiovasculares por la acumulación de placa, cálculos y materia en la boca, infecciones orales que no se curan. Los adultos mayores no tienen por qué estar en dietas blandas, esto va afectar su nutrición y esto está pasando. La pérdida de dientes va a ser significativa en la autoestima de todas las personas”, abundó, por su parte, el Presidente del Colegio.

“No debemos asumir que por tener edad debemos perder los dientes, o que es algo normal. Claro que no, los dientes son para toda la vida y están diseñados para que duren más que nosotros mismos”, acentuó el dentista.

Dijo que el estudio, que comenzó en marzo y no ha concluido, se desarrolla en las siete regiones del Colegio y que los hallazgos finales serán presentados en un informe a la matrícula del Colegio en la actividad cumbe del Mes de la Salud Oral, el próximo 25 de agosto cuando se celebra el Día del Dentista.

“El Colegio fue creado hace más de 30 años y entre muchas responsabilidades que tenemos, una de ellas -y quizás la más importante- es velar por la salud oral del pueblo de Puerto Rico. La prevención y adoptar buenos hábitos de higiene oral puede tener un impacto bien significativo en la vida a largo plazo. Este es el mes de la salud oral. Nosotros hemos experimentado una inmensa mejoría en la salud oral de nuestros niños. Ahora tenemos a los adultos mayores y tenemos que preocuparnos por ellos, porque son los más vulnerables y eso nos preocupa”, indicó Ortiz Escalera.

Miguel Alvarado, presidente electo del Colegio, dijo que participó también en la evaluación en uno de los centros y el primer día detectó una lesión cancerosa.

“Fue sorprendente y ya sabemos que el virus del papiloma humano ha aumentado en nuestra población. Hay población que está vacunada, que es menos susceptible, la población más joven; los envejecientes nunca fueron vacunados”, sostuvo.

Alvarado destacó que los adultos mayores tienen derecho a dos visitas de limpieza al año “y la parte dental no la están usando”.

La procuradora de Personas de Edad Avanzada, Carmen Delia Sánchez, dijo que a la población adulta mayor en instituciones de cuidado prolongado “realmente no se les da la atención de salud en general y muy particularmente de salud oral, no es una prioridad”. Añadió que su oficina promoverá la legislación que está impulsando el Colegio de Cirujanos Dentistas.

Escasez de dentistas

Aunque continúa la escasez de dentistas y la fuga de profesionales, el decano de la Escuela de Medicina Dental del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, José Matos Pérez, dijo que han notado una tendencia de los estudiantes de hacer sus residencias en el país.

“Hemos visto la tendencia se están quedando más a estudiar la residencia y estamos viendo que se quedan más”, indicó el académico para detallar que este año se graduaron 62 estudiantes y de los 40 del programa regular, “se quedan 26 para estudiar la residencia aquí”.

El presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas dijo, sin embargo, que continúa la escasez de dentistas en Puerto Rico.

“No somos suficientes y se está notando en las citas que se están postergando por mucho tiempo y de los especialistas, ni hablar. Ahí ya estamos hablando de citas para el 2024″, sostuvo Ortiz Escalera.

Dijo que actualmente en la isla hay 1,600 dentistas, unos 823 generalistas y 315 especialistas.