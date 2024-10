Con Voto2024, Primera Hora recorre todos los municipios de Puerto Rico para conocer el sentir de los ciudadanos antes de las elecciones generales. Cuáles son sus mayores preocupaciones y qué acciones toman los alcaldes y alcaldesas ante los problemas expuestos, lo leerás en nuestra edición impresa y en primerahora.com

Guayama. Residentes de La Ciudad Bruja entrevistados al azar expresaron una variada gama de preocupaciones en su municipio, tales como pocas actividades destinadas a la juventud, problemas con el servicio de agua, el precario estado de las carreteras, o la presencia de estructuras abandonadas que se convierten en estorbos públicos.

PUBLICIDAD

Un ciudadano residente en el pueblo, que descansaba a la sombra en la plaza y prefirió no dar su nombre, expresó preocupación porque “no hay trabajo en ningún lado” y afirmó que es necesario atender esa problemática y “ayudar a la gente, ayudar a los jóvenes”.

Por otro lado, una familia que salía de la iglesia sostuvo que su inquietud principal estaba relacionada con la falta de atención a la juventud.

Según abundó Keishla Ramos, de la urbanización Monte Real, “es más en cuestión de actividades que puedan apoyar a levantar a la juventud. Actividades que llamen la atención de la juventud, culturales, deportivas… para que puedan distraerse y así no buscan otras cosas que están por ahí. Y que vayan con esas actividades a las comunidades”.

De igual forma, pidió a la administración municipal que se le dedique atención al “tema de los niños autistas”, que considera es algo que está rezagado, según han podido ver de primera mano, pues su hermana tiene un niño con esa condición y “para ellos no hay nada, nada”.

Sugirió que, “así como hacen muchas actividades para las personas adultas”, pues también las hagan para la juventud y los niños y niñas con autismo.

De hecho, como aspecto positivo a resaltar, mencionó precisamente que “sí ha habido muchas actividades para las personas adultas que también necesitan cubrir sus necesidades. He visto que le han llevado cositas a sus hogares”.

Por su parte, Germán Serrano sostuvo que su preocupación estriba en que considera que el Municipio no atiende por igual a las personas que acuden a procurar diversos servicios para atender sus necesidades.

PUBLICIDAD

Germán Serrano ( Suministrada )

El exdeportista sostuvo que fue a buscar asistencia para su hijo, que tiene una discapacidad, y le pedían “tráeme esto, tráeme esto, tráeme esto”, y no le resolvieron. Aseguró que conoce “montones” de otros casos similares.

Exhortó al Municipio a que, “cuando la gente entre allí (la alcaldía), atiendan a la gente por igual”, y no por su simpatía hacia uno u otro partido, “que atiendan a la gente por necesidad. Si aquel lo necesita, pues atiéndalo”.

Mientras, Carmen María Pinto Nieves, residente del pueblo, aunque dijo no tener preocupaciones, señaló dos asuntos que entiende necesitan atenderse.

Carmen María Pinto Nieves ( Suministrada )

Por un lado, afirmó que “las carreteras aquí necesitan reparación” y agregó que cerca de su casa “hay unos hoyos que hace tiempo están allí y no hacen nada”. Agregó que también hay que prestar atención a aquellas calles dónde no hay rampas de acceso o están en malas condiciones, y así asegurar que las personas con dificultades de movilidad tengan problemas de acceso.

Recomendó que el Municipio “tome más acción. En ese caso, me imagino que le corresponde a (Departamento de Transportación y) Obras Públicas tomar un poquito más de acción, verificar qué es lo que está pasando con las carreteras, quién les da mantenimiento, cómo lo hacen, si hacen buen trabajo. O sea, dar más fiscalización”.

Por otro lado, señaló “el problema del agua que, a cada rato, sin aviso y sin nada, o no hay presión o se va y te quedas sin agua. Eso es a cada rato, en una semana puede pasar una o dos veces”. Agregó que cuando llaman a reportar la situación del agua, “a un teléfono que hay, nadie sabe nada”.

PUBLICIDAD

Sugirió que el Municipio “está al tanto, porque cuando se va el agua, ellos también se quedan sin agua, y pueden hacer un poquito más, chequear a ver realmente que está sucediendo” y abogar ante la Autoridad de Acueductos y Alcatarillados (AAA).

Como aspectos positivos, aseguró que “las veces que yo he ido al municipio, me han atendido muy bien”, y que “las actividades aquí son bien eficaces, actividades culturales, cívicas, homenajes. Todas las actividades que he visto aquí en la plaza, mi opinión, son excelentes, bien coordinadas, eficaces”.

Una ciudadana residente del casco urbano, que prefirió no identificase, comentó que su preocupación tiene que ver con las estructuras que permanecen abandonadas, y en las que se acumula basura y sabandijas. Sostuvo que, cerca de donde vive hay una casa “abandonada, y allí hay culebras, hay de cuanto animal. Es un estorbo público, ahí ensuciando, el patio con muchas hojas, cuando llueve ahí se coloca agua. Y no se atiende. Sigue ahí abandonada”.

Recomendó que el municipio atienda esas estructuras abandonadas, verifique si están habitables, si tienen que iniciar un proceso de expropiación, o lo que sea que se requiera para eliminar el problema.

Conoce más