Con Voto2024, Primera Hora recorre todos los municipios de Puerto Rico para conocer el sentir de los ciudadanos antes de las elecciones generales. Cuáles son sus mayores preocupaciones y qué acciones toman los alcaldes y alcaldesas ante los problemas expuestos, lo leerás en nuestra edición impresa y en primerahora.com

Humacao. El mal estado de las carreteras, el abandono del área de la playa, la falta de servicio de agua en algunos sectores, o las dificultades para conseguir servicios de salud son varias de las preocupaciones de los humacaeños.

Miguel López denunció que el casco urbano de Humacao, “está como toda la Isla, que están casi todos iguales. Tú ves el pueblo vacío, sin negocios, lo cogen todo para parking nada más... Y las muchas casas abandonadas, como en todo pueblo. Eso es lo más malo que está pasando aquí”.

PUBLICIDAD

Sobre ese tema de las casas abandonadas, sugirió que ante “tanta escasez de vivienda en Puerto Rico”, se podrían rehabilitar “muchas de esas casas y urbanizarlas, meter la gente a vivir ahí, qué sé yo, una renta baja, mediana, como sea. Pero que se vea el movimiento aquí en el pueblo”.

Por otro lado, lamentó que no se esté aprovechando el potencial de la zona de la playa de Humacao y calificó la situación allí como “un desastre total”, pues el centro vacacional “desde (el huracán) María está anulado. El parque acuático que hicieron, se fastidió también. El famoso muelle de Humacao, se fastidió. No han hecho nada con aquello. Es un abandono total”.

Hace unas semanas, posterior a la entrevista, el alcalde Julio Geigel y el gobierno anunciaron un acuerdo para que el Municipio se hiciera cargo de operar las abandonadas instalaciones.

Recientemente se firmó un contrato de operación y mantenimiento bajo el cual el DRNA transfiere el balneario de Humacao y el Centro Vacacional Punta Santiago al municipio de Humacao. ( Xavier Araújo )

López, además, señaló un “problema serio que tengo, las personas de edad avanzada, como yo, nos tienen pero olvidados, olvidados”, y enumeró la carencia de “servicios de transportación, servicios de cuidados, servicio médico responsables, y un sinnúmero de servicios para apoyar a la persona de la tercera edad”.

De igual forma, aseguró que “Humacao era un pueblo bien deportista, y ahora búsquese a ver si encuentra por ahí algo. Antes había tres y cuatro torneos de diferentes categorías, béisbol, baloncesto, y todo eso se fastidió”.

Unos jóvenes que se identificaron solo como Kenia y Luis, por su parte, indicaron que su preocupación principal es la dificultad de acceso a médicos y las restricciones que enfrentan en cuanto a la cubierta del plan de salud Vital, un panorama bajo el cual las citas médicas disponibles “son el año que viene”.

PUBLICIDAD

“Ahora mismo, tú necesitas X o Y médico, tú llamas al plan médico, y el plan de dice, ‘llámate a estos tres doctores, que ellos cogen tu plan médico’. Y eso es mentira, no los cogen. Igual que pa los familiares. Ahora mismo mi tío se acaba de quedar ciego, que por eso es que andamos en el pueblo, y para conseguir alguien que nos ayude, o meterlo en un hogar… él nació con muchas condiciones, él tiene diabetes y acaba de quedar ciego, tiene un riñón malo. Y entonces, yo estoy en la universidad, mi abuela está mayor, y conseguir alguien que nos ayude, es bien difícil”, explicó la joven residente del área de Mariana.

Abundó que tuvo que perder el día de estudio para conseguir “un solo documento” de un doctor, para ir a la alcaldía, “a ver qué podemos hacer, a ver si hay alguien disponible, aunque sean dos o tres horas, pa que mi abuela pues pueda descansar, porque ella tiene ya 79 años”.

La joven agregó que ya atravesó por el calvario de la deficiencia de atención médica con su madre, que falleció hace dos años, algo que la motivó a estudiar justamente facturación a planes médicos.

Luis, mientras, agregó que “deben trabajar más con las aseguradoras”, y sumar “más planes médicos, más cubiertas, porque las cubiertas que tenemos no todos los doctores que hay ahora mismo la cubren”.

Opinaron que el municipio debería buscar la forma de atraer más médicos a la zona, quizás con algún tipo de incentivo, y ayudar a que los profesionales acepten el plan Vital y atiendan a la gente “como se supone”.

PUBLICIDAD

Como aspecto positivo, la pareja resaltó “el mejoramiento” de pueblo, que ha traído “sitios turísticos que no había antes, como el teatro, la plaza que la arreglaron”. También destacaron “los arreglos a las carreteras, que todavía le falta, pero sí lo están intentando”.

Por su parte, Gloria E. Domínguez Rosa, del barrio Cotto Mabú, denunció que le preocupa la situación de las carreteras, “que están en pésimas condiciones, baches, charcos, hoyos, por donde quiera. Es el pan nuestro de cada día”.

También se mencionó las malas condiciones de las carreteras. ( Archivo )

Además, también lamentó el problema de los constantes apagones, aunque admitió que es “afortunada” porque cuenta con placas solares. “Pero mi suegro, que es una persona de 100 años, tengo una vecina de 80 y pico, son personas que necesitan la luz 24/7, y se les va”.

Enfatizó que le gustaría que el municipio canalice el problema de las carreteras, y que “ponga presión a LUMA” para que se atienda la situación de la energía eléctrica.

Luis Báez, del barrio Antón Ruiz, también denunció las “condiciones pésimas” de las carreteras, y la “poca vigilancia, de noche, en el barrio donde vivo no se ve una patrulla, nunca”. Asimismo, sostuvo que “a veces hay alguna necesidad en la vecindad, como, digamos, que necesitamos una limpieza en una parcela o algún patio que el anciano no pueda a ejercer ese trabajo, y uno viene a estos sitios aquí (el municipio), y no lo hacen”.

Luis Báez ( Suministrada )

Opinó que el municipio debe “actuar y tomar más acción” para atender esos reclamos de la ciudadanía y “no hacer promesas que no atienden”, como le ha sucedido con una petición que la tienen “en veremos”.

PUBLICIDAD

Delirys Trinidad, del barrio Mariana, expresó que su preocupación es “el agua, que se la llevan mucho, a veces hasta tres días (a la semana)”. Agregó que podría deberse “a los problemas de la (falta de) luz”, que se necesita para las bombas que impulsan el agua a ciertas zonas.

Del lado positivo, aseguró que “las carreteras, las pasaron por allá arriba, perfecto. Las arreglaron, que eso era una de las cosas que nos preocupaba”.

Conoce más

Para el 2020, Humacao contaba con una población de XXX, según el informe del Censo.

Uno de sus atractivos naturales es el Bosque de Pterocarpus, declarado Reserva Natural en 1986.

El territorio que hoy comprende este municipio fue gobernado por el cacique Jumacao.

Es cuna de personajes ilustres como: Rita Moreno, Antonia Sáez, Luis Rafael Sánchez, Marta Casals y Emilio E. Huyke.