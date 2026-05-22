El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) se activó este viernes y durante todo el fin de semana largo para fiscalizar la venta libre del impuesto de venta y uso (IVU) para prepararse para la temporada de huracanes.

En comunicado de prensa, el secretario Hiram Torres Montalvo indicó que realizan un operativo especial desde temprana horas en el día para defender a los consumidores.

Detalló que el operativo responde a la Carta Circular de Rentas Internas Núm. 26-08 (2026) emitida por el Departamento de Hacienda, que establece la exención del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) para determinados artículos de preparación desde el viernes 22 de mayo hasta el lunes 25 de mayo de 2026.

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Se informó que inspectores del DACO estarán durante el fin de semana visitando distintos establecimientos comerciales alrededor de Puerto Rico para verificar el cumplimiento con la exención contributiva, así como las disposiciones del Reglamento de Prácticas Comerciales y reglamentos aplicables relacionados a garantías y transparencia comercial.

18 Fotos Puedes aprovechar la exención del impuesto durante este fin de semana largo.

Entre los comercios que serán impactados como parte de este operativo se encuentran ferreterías, tiendas por departamento, supermercados, clubes de almacén, comercios de equipos eléctricos, establecimientos de venta de generadores y sistemas solares, así como cualquier otro comercio que promocione o venda artículos cobijados bajo la exención contributiva.

Torres Montalvo destacó que el operativo tiene como prioridad garantizar que los consumidores reciban información clara y transparente durante uno de los periodos de mayor movimiento comercial previo al inicio oficial de la temporada de huracanes.

“En DACO estaremos en la calle fiscalizando activamente para asegurar que los comercios apliquen correctamente la venta sin IVU y que los consumidores reciban el trato justo que merecen”, expresó el funcionario.

Durante las visitas, los inspectores verificarán que los comercios no estén cobrando IVU en artículos exentos, que los sistemas de caja reflejen correctamente la exención contributiva y que los precios anunciados coincidan con los cobrados al consumidor.

Además, se verificará que no exista ningún aumento injustificado de precios previo al periodo exento, así como el cumplimiento con políticas de devolución, divulgación de especiales y garantías aplicables.

También se prestará especial atención a la venta de generadores eléctricos y equipos solares, incluyendo la capacidad de los comercios para honrar garantías, disponibilidad de piezas y personal técnico para atender reparaciones y reclamaciones de consumidores.

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Entre los artículos y equipos que forman parte de la venta sin IVU se encuentran agua y alimentos no perecederos, artículos de limpieza, madera, sogas, baterías, linternas, herramientas, estufas portátiles, generadores eléctricos, equipos solares, radios, extintores y otros equipos relacionados a emergencias.

Se recomendó a los consumidores a solicitar evidencia de compra, verificar las políticas comerciales antes de completar cualquier transacción y reportar cualquier irregularidad o práctica engañosa a través de los canales oficiales de la agencia.

Si tiene alguna denuncia, puede realizarla a través del correo electrónico confidencia@daco.pr.gov., visitar algunas de los cinco oficinas regionales o a través de las redes sociales.