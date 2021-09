La Legislatura no llevará a votación los nombramientos del nominado presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jorge Rivera Rueda ni del nominado presidente alterno, Edgardo Figueroa Vázquez por lo que el proceso de confirmación de ambos jueces queda en manos del Tribunal Supremo.

El presidente del Senado y presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau Santiago dijo esta tarde que los nombramientos de Rivera Rueda y de Figueroa Vázquez no serán evaluados en las Cámaras Legislativas por “falta de tiempo” y porque no favorece el mecanismo que establece La Ley 58 de de 2020 (Código Electoral) para llenar las vacantes.

“(Los nombramientos) no se van a atender, así que correspondería seguir el proceso (en el Supremo) como dispone la Ley”, dijo Dalmau en entrevista con periodistas esta tarde en el Capitolio.

El líder del PPD indicó que desde que se aprobó la Ley 58 “nosotros estamos en contra del mecanismo que se utiliza para escoger al Presidente de la CEE ya que para a Comisión y los comisionados electorales y comisionados alternos tiene que ser por unanimidad.

Dijo que en la Asamblea Legislativa “tiene que ser por dos terceras partes y en el Supremo por mayoría simple y siempre hemos dicho de que estamos en contra de que un solo partido controle la CEE.

“Hasta tanto no haya cambios en la ley no nos sentimos cómodos con que este proceso se lleve a cabo de esta manera y por eso el proceso no se ha dado, primero que no hay mucho tiempo y segundo que no hay el interés”.

Rivera Rueda y el también juez superior Edgardo Figueroa Vázquez, nominado como Presidente alterno de la CEE, se reunieron la pasada semana con Dalmau Santiago en el Capitolio.

Ambos jueces fueron nominados a la CEE el pasado martes por el gobernador Pedro Pierluisi, luego de no lograrse un consenso entre los comisionados electorales de un listado sometido por la Fortaleza. Los nominados deber ser confirmados en el Senado y la Cámara de Representantes y de no recibir el aval de los cuerpos legislativos, la confirmación quedaría en manos del Tribunal Supremo, según dispone el nuevo Código Electoral.

“La realidad es que yo siempre estoy dispuesto, donde yo pueda ayudar al pueblo y donde en efecto yo pueda cumplir a cabalidad mis conocimientos y desempeñarme, con mucho gusto yo estoy disponible”, indicó Rivera Rueda, quien laboraba como asesor del ex presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y fue nombrado a la judicatura en 2020 por la entonces gobernador Wanda Vázquez Garced.

“Para mí esto es un reto profesional y estoy disponible. Los cuerpos determinarán”, dijo sobre su proceso de confirmación.

Rivera Rueda dijo que en las pasadas elecciones generales de noviembre de 2020, aunque reside n Caguas, votó en Cidra porque era su domicilio.

“Una cosa es la residencia y lo que es el domicilio electoral. Para efectos de las elecciones mi domicilio electoral estaba en Cidra. Al día de hoy resido en Caguas”, indicó. Agregó que no votó en Caguas “porque mi domicilio electoral no había cambiado”.

El nominado Presidente de la CEE sostuvo que no participó de la evaluación del Código Electoral cuando fue a votación el pasado año en la Legislatura, entonces bajo el control del Partido Nuevo Progresista.

“Mi carrera como servidor público está ahí. Es una analogía como la pelota, uno siempre está en el doghout. Así que estoy disponible. De no ser confirmado al otro día estoy en mi sala en el Tribunal de Carolina sirviendo al pueblo de Puerto Rico”, dijo Figueroa Vázquez.

Indicó que estuvo seis años como juez municipal y ahora lleva dos como juez superior. Fue ascendido por el ex gobernador Ricardo Rosselló.

El designado Presidente alterno dijo que como juez municipal presidió juntas de la CEE locales. “Uno ve en el field lo que es el evento electoral, uno preside esas comisiones”, sostuvo para agregar que trabajó con la antigua ley electoral. “Ahora uno tiene que empaparse del nuevo Código”, indicó.

“Eso no lo puedo saber”, dijo cuando se le preguntó si cree que podría tener el aval de todos los partidos políticos para ser confirmado al cargo.