Naguabo. Más allá de sus bellas costas y su concurrido Malecón de la Playa Húcares, hay pocos atractivos que mantienen a los jóvenes naguabeños entretenidos en los confines del municipio.

Esto lo validó Azhaleia Reyes, de 24 años y quien es una de los 8,567 residentes de este pueblo menores de 29 años, de una población de 23,386 personas que contabilizó el Buró del Censo de los Estados Unidos en el 2020.

Azhaleia Reyes ( Sara R. Marrero Cabán )

“(Hace falta) acceso a cosas de diversión para la juventud”, apuntó Reyes a Primera Hora.

Según mencionó la joven, la mayoría de sus contemporáneos se ven en la obligación de salir del pueblo para divertirse, utilizando como ejemplo el hecho de que aún no se puede hacer uso del Teatro Ramón Rivero “Diplo”, cuya rehabilitación sigue en pie.

Y no se limita a la falta de áreas recreativas, sustentó la joven. Naguabo carece también de recursos que ayudarían al desarrollo educativo de los niños, como una biblioteca, acotó.

“Hay un teatro que ya desde noviembre lleva, supuestamente, en marcha a arreglarse y todavía no se hace nada. Había una bolera hace años; ya eso no existe. No hay una librería o algo donde un estudiante pueda ir a educarse o, por lo menos, usar la tecnología, que a lo mejor se le haría más fácil (en sus estudios). Como que no hay nada”, lamentó.

No se han terminado las reparaciones del Teatro Ramón Rivera "Diplo". ( Sara R. Marrero Cabán )

En esta misma línea, Marcos Ramos coincidió con la joven: hace falta mejorar “la recreación”.

Pero, su mayor inquietud se concentró en que aún no se han completado las reparaciones de la Plaza Pública Luis Muñoz Rivera. Sugirió que, para el desarrollo óptimo del pueblo, se deberían finiquitar estas reparaciones antes de expandir la oferta recreativa del municipio, haciendo referencia a la recién remodelada Cancha Acústica, proyecto que requirió una inversión de $1.3 millones que, aunque aseguró que es “bueno”, se completó antes de la remodelación de la plaza.

“Mira cómo lo tienen. La plaza la dejaron a mitad”, dijo mientras se guarecía del fuerte sol bajo la sombra de un árbol.

“Se tiene que arreglar la plaza primero y después (construir) ese edificio (la Cancha Acústica)”, opinó.

Otro asunto que resaltó Ramos, así como otro hombre que habló con este diario bajo condición de anonimato, es que las carreteras, “lo básico”, están en mal estado, desde los barrios hasta en el casco urbano.

“El mayor problema aquí son las carreteras. (La alcaldesa Miraida Liz Rosario Pagán es) de un partido y el gobierno es de otro partido. Me imagino que tiene que ser por eso (que no se arreglan)”, consideró Ramos, quien afirmó que, con los años, “la condición de las vías “ha empeorado”.

Las condiciones de las carreteras también preocupan a los residentes. ( Sara R. Marrero Cabán )

“Hay que volver a rasparlas (escarificarlas) y volverlas a hacer (en el) mismo casco urbano. Por lo menos pusieron muertos frente a las escuelas, que eso es un avance, por lo menos”, concordó el hombre anónimo.

Al naguabeño se le ha hecho difícil hacer que sus reclamos sean escuchados. De acuerdo al hombre, a duras penas consigue una cita para conversar con el personal municipal y expresar sus inquietudes y, una vez lo hace, dice escuchar promesas con pocos resultados.

“Uno saca una cita (y el personal municipal dice) ‘ven el martes, ven el jueves’. Uno va, les dice el problema y dicen ‘ok, está bien. Yo lo verifico’ y cuando hacen así (gesticuló imitando el archivo de un documento) así mismo se hubiese caído o caído al zafacón y ahí se perdió”, reclamó.

“A veces (uno los ve en la calle y les dice) ‘buenos días’… uno los saluda, normal. Pero, ¿qué necesita el pueblo? Yo sigo diciendo que es igual que en todos los pueblos. No solamente tú tienes que esperar que estemos en tiempo de votación para salir a la calle para verificar lo que cada uno o qué verdaderamente el pueblo necesita, porque a veces están todo el santo día ahí y lo que hacen es llegar, meterse a una oficina. No salen”, añadió.

Por otro lado, una ciudadana, quien igualmente conversó con este medio bajo anonimato, estimó que es la criminalidad lo que más aqueja al municipio.

Datos provistos por el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), hasta el pasado 31 de mayo, se reportaron 58 delitos en Naguabo, incluyendo cuatro violaciones, siete robos, 17 agresiones agravadas, cuatro escalamientos, 24 apropiaciones ilegales y dos vehículos hurtados. Luego, se registró el asesinato de un hombre de 32 años en junio, informó la oficina de prensa del NPPR.

Pese a las reclamaciones, para Reyes sí hay aspectos positivos producto de la gestión de la alcaldesa, pues la joven consideró que la popular Rosario Pagán es una funcionaria “presente” y que ha completado la mayor parte de lo que ha propuesto.

“Lo poco que han hecho, la veo presente en eso. Creo que en los proyectos otros que han decidido tratar de emprender, han podido lograr eso. Me gustaría que le dieran un poquito más de acceso a otras cositas, pero en lo poco que han dicho, (lo ha hecho)”, comentó.

