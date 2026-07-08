La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó hoy que, debido a las lluvias registradas durante el día de hoy, martes, en el este de la Isla, se ha producido un aumento en el caudal del río que sirve como fuente de abasto para la Planta de Filtración Guzmán Arriba, por lo que se ha determinado poner en pausa de manera temporera el Plan de Interrupciones Programadas para los municipios de Río Grande y Canóvanas.

El presidente ejecutivo de la AAA, ingeniero Luis R. González Delgado, explicó que la mejoría en las condiciones hidrológicas permitirá aumentar temporalmente la producción de agua potable y continuar sirviendo a las comunidades que se encontraban bajo el plan de racionamiento.

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“Las lluvias registradas durante el día de hoy nos brindan un alivio temporero y nos permiten poner en pausa el plan de interrupciones programadas. Nuestro objetivo es aprovechar este aumento en los caudales para continuar llevando agua a las comunidades impactadas y darle la oportunidad a nuestra gente de abastecerse del preciado líquido. Sin embargo, queremos ser claros en que este evento de lluvia no significa que la sequía haya terminado ni que nuestros sistemas hayan salido de la condición de observación en la que se encuentran”, expresó González Delgado mediante declaraciones escritas.

El funcionario destacó que, aunque estas precipitaciones contribuyen a extender por algunos días la disponibilidad del recurso, la región continúa experimentando condiciones de sequía y la AAA mantendrá un monitoreo constante de los niveles de los ríos, las fuentes de abasto y la producción de las plantas de filtración para determinar si será necesario reactivar el plan en los próximos días.

El presidente ejecutivo exhortó a las familias de Río Grande y Canóvanas a aprovechar este periodo para abastecerse de agua y, al mismo tiempo, hacer un uso prudente y responsable del recurso, evitando el desperdicio y conservando el líquido ante la posibilidad de que las condiciones de sequía continúen, según indican los pronósticos del tiempo.

De igual forma, la Autoridad informó que las lluvias registradas durante el día de hoy también provocaron un aumento en las escorrentías que llegan a la Represa Carraízo, lo que representa un alivio temporero para el sistema. No obstante, la AAA reiteró que este incremento en las aportaciones de agua aún no es suficiente para concluir que las condiciones de sequía han finalizado, por lo que la represa y el resto de las fuentes de abasto continuarán bajo observación constante.