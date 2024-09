A menos de 24 horas de que trascendiera en las redes sociales un vídeo en el que el aspirante a la alcaldía de Ponce por el Partido Nuevo Progresista (PNP), el licenciado Pablo Colón, hace unas cuestionables declaraciones sobre el caso de un maestro imputado de abusar sexualmente de una menor de edad, ahora este enfrenta una querella por presunta amenaza de muerte, según supo Primera Hora.

Colón, abogado de profesión, representó legalmente a Agustín Torres hace más de 20 años, quien fue imputado de abusar sexualmente de una alumna de la escuela en la que ofrecía clases en el municipio de Adjuntas.

En medio de la batalla legal por ese caso, el ahora aspirante a la alcaldía dijo en un vídeo que fue transmitido nuevamente ayer en la sección ‘Primera Pregunta’ que emite Telemundo, que “esta jovencita tenía pleno conocimiento de lo que estaba haciendo, que a pesar de su edad yo creo que está plenamente desarrollada como mujer”.

𝐄𝐥 𝐯𝐢́𝐝𝐞𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐥𝐞́𝐦𝐢𝐜𝐚 𝐞𝐧 𝐏𝐨𝐧𝐜𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬𝐞 𝐒𝐢𝐟𝐫𝐞 𝐲 𝐏𝐚𝐛𝐥𝐨 𝐂𝐨𝐥𝐨́𝐧 26 SEP 2024- A 40 días de las elecciones sale a relucir un vídeo de 48 segundos que fue publicado en el programa de televisión “Primera Pregunta” que transmite Telemundo, sobre unos hechos que ocurrieron en abril de 1999 donde involucra al actual candidato alcalde de Ponce PNP Pablo Colón, sobre un caso de un maestro de la Escuela Ramon Emeterio Betances que ubica en el Barrio Guaraguao en Ponce, que secuestro a una estudiante de 12 años y llevársela al estado de Texas donde mantuvo una relación con esta. Aunque el vídeo revive muchos momentos de este lamentable suceso, el eje son las declaraciones que dio Pablo Colón en ese caso hace 25 años, ya que el era abogado del maestro. Según el vídeo, las declaraciones de Pablo Colón en defensa del maestro a la prensa fueron “Que esta jovencita tenía pleno conocimiento de lo que estaba haciendo. Que a pesar de su edad creo que estába plenamente bastante desarrollada como mujer en ese momento. Como humanos al fin tendríamos el mismo acto de debilidad que tuvo el profesor” Pablo Colón irá al programa hoy en la tarde para defenderse y aclarar sobre las declaraciones. Aunque no está claro cómo luego de 25 años sale a relucir este vídeo, según el periodista Rafael Lenin López, la alcaldesa de Ponce Marlese Sifre radicó una denuncia por amenaza de muerte contra Pablo Colón, ya que esta alega que Pablo llamó a su comité con amenazas y culpándola adjudicándole el vídeo. Posted by NOTICIAS DE PONCE on Thursday, September 26, 2024

“Humanos al fin, tendríamos tal vez el mismo acto de debilidad que tuvo el profesor”, planteó el licenciado sobre el caso de abuso sexual pese a que se alegó entonces que el profesor comenzó a tener encuentros con la menor tres años antes de su arresto, o sea, cuando la menor tenía solo 9 años.

Al ser arrestado, la menor tenía 12 años de edad.

Las expresiones de Colón fueron cuestionadas ampliamente durante el referido espacio televisivo y según una querella radicada ante el Negociado de la Policía de Puerto Rico, provocaron que este, de manera molesta, llamara a un empleado municipal de Ponce vinculado a la campaña de la alcaldesa interina y también candidata a la alcaldía por el Partido Popular Democrático (PPD) Marlese Sifre.

Según indica la querella, Colón le indicó al empleado municipal, que es un ayudante administrativo, que “empezaron una campaña sucia”.

Luego, lo amenazó diciendo: “Ustedes van a ver que en lo que queda de campaña, los voy a matar a todos”.

Colón alegó luego en declaraciones escritas que las expresiones que hizo hace más de 20 años, y que trascendieron en televisión nacional, “bajo concepto alguno representan mi sentir y no deben interpretarse como una opinión mía”.

“Toda mi vida la he dedicado con amor, pasión y devoción a mi familia, mis padres, mis hermanos, mis hijas y a toda la gente linda que, en el ejercicio de mi profesión y de mi vida pública, he ayudado. Todos ellos conocen mis raíces y pueden dar fe de los valores que traigo de la cuna y de los sentimientos que alberga mi corazón”, agregó.

“Ponce me conoce, me respalda, me respeta y me quiere como su próximo alcalde. El bien siempre vence al mal y con la ayuda de Dios y de los ponceños venceremos”, dijo.

En las declaraciones no se ofrecieron explicaciones o detalles sobre la llamada que le generó una querella ante el Negociado de la Policía de Puerto Rico.

La Policía, no obstante, investiga la querella radicada.