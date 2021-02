El designado secretario de Estado, Larry Seilhamer, está en problemas por haber insinuado que no llegaría la estadidad, ya que “nadie quiere asociarse con un quebra’o”.

La expresión le ha ganado múltiples señalamientos del liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP) en las redes sociales, las cuales han sido encabezadas por el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz. Pero, más trascendental aún le ganó una citación al caucus novoprogresista en la Cámara de Representantes, quienes próximamente deberán evaluar si conceden su voto para que se confirme su nombramiento.

Específicamente, Seilhamer afirmó en una entrevista con El Nuevo Día que “soy estadista, pero soy el primero que reconozco, y lo miro desde el mundo de negocios, que nadie quiere asociarse con un quebra’o y, si nosotros queremos aspirar a la estadidad, tenemos que ser atractivos”.

Rivera Cruz, quien en sus años de carrera política ha demostrado ser comedido en sus críticas, soltó uno de los primeros bombazos en las redes sociales a raíz de esta expresión.

“Mi querido amigo, @prsecestado, quizá estás confundido, la estadidad no es un mero asunto económico, se trata de reivindicación de derechos, de dignidad y de la representación igual a la que tenemos derecho como ciudadanos americanos”, expresó en un tuit.

Seilhamer le respondió: “Los estadistas estamos en la lucha por la igualdad que solo garantiza la estadidad y eso es un hecho. Al mismo tiempo, seguimos trabajando por reestructurar la deuda y reconstruir a PR. Ambas cosas no son incompatibles. ¡Cuento con usted para dar la batalla en todos los frentes!”

El representante José Enrique Méléndez fue otro que le increpó a Seilhamer.

“La estadidad es un asunto de derechos humanos. Los derechos democráticos NO dependen de ninguna consideración económica. Los derechos humanos NO se negocian, se exigen, punto. Si el @prsecestado no entiende esto NO contará con mi voto para su confirmación”, le dijo el legislador del PNP en otro de los múltiples tuits que se han generado esta tarde.

En medio de la controversia, el portavoz del PNP en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, emitió un comunicado de prensa en el que informó que estará citando a un caucus al designado secretario de Estado “para que brinde explicaciones sobre sus comentarios relacionados a la estadidad”.

“El norte del PNP es uno, la igualdad de derechos para los ciudadanos americanos en Puerto Rico, la estadidad. La estadidad no está condicionada a nada, es nuestro derecho. El pueblo exigió la admisión ahora, no dijo que era condicionada a una cosa. No aceptaremos menos que eso. Por eso es importante que el designado secretario de Estado nos explique sus expresiones porque no son cónsonas con nuestro ideal”, señaló Méndez.

En el parte de prensa se incluyeron opiniones de los representantes José Aponte, Víctor Parés y Juan Oscar Morales, entre otros, en el que expusieron la lucha por la estadidad no puede estar condicionada.

Morales expuso que “no condicionamos la estadidad a nada, ese es nuestro derecho. El pueblo ha pedido la estadidad y jamás ha dicho que la misma esté condicionada a algo. El PNP no condiciona la igualdad para nuestros ciudadanos con nada. No aceptaremos ninguna posición contraria a la estadidad”.

Mientras, Aponte le indicó que “su posición falla en reconocer la naturaleza del problema. La falta de poder político, como el voto, y el trato injusto hacia los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico son las razones, y no el efecto, de nuestra actual situación socioeconómica. No es posible ignorar el impacto de la subordinación política y el injusto trato con el cual el Congreso ha devaluado nuestros derechos civiles y democráticos hasta el punto de colocarnos en la actual condición fiscal. Ese es el argumento, es como el llamado ‘poll tax’ donde se colocaba la solvencia fiscal como prerrequisito para el derecho al voto”.