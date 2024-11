La “gran preocupación” que tiene el gobierno entrante en torno al tema de la reconstrucción que se ha impulsado con fondos federales tras el devastador paso del huracán María, es que hay unos 23,370 proyectos que están amenazados en perder los fondos si la obra no se termina para marzo de 2025.

El presidente del comité de transición del gobierno entrante, Ramón Luis Rivera Cruz, señaló que la alerta que les ha levantado esta situación ya provocó que la gobernadora electa y comisionada residente, Jenniffer González Colón, se pusiera en contacto con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) para buscarle una solución rápida.

No obstante, el director de la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Manuel Laboy, insistió en exponer durante la vista pública que se realizó en el Centro de Bellas Artes, en Santurce, que estos fondos no se perderían. Expuso que es común que se soliciten extensiones de tiempo y que los mismos sean aprobados si se demuestra un progreso en los trabajos. Comentó que estos casos se han registrado con el proceso de recuperación de Katrina, un huracán que devastó en el 2005 a Nueva Orleans. Este proceso de reconstrucción de Luisiana todavía no ha culminado.

Con tres “sí”, Laboy manifestó a la prensa que su dependencia cumplió con solicitar tal extensión y que demostraron la necesidad de lograrla.

“Se justifica la extensión de tiempo a base de los proyectos”, insistió Laboy, al destacar que un cambio al gobierno de Donald Trump no afectaría estos fondos.

Sin embargo, Rivera Cruz levantó bandera por todos los proyectos que están sumidos en este problema. Dijo que la mayoría son de agencias estatales.

Específicamente, precisó que “son 23,370 proyectos de los cuales 10,860 están en planificación, 3,864 están en procesos de diseño o permisología, 5,155 están en procesos de subasta o pudieran estar ya las subastas adjudicadas y va a comenzar la construcción, y 3,461 son proyectos terminados. Esto es a septiembre 31, puede que haya aumentado un proyecto aquí, uno allá, para un total de 23,370″.

Comentó que para estos proyectos había asignado $18,000 millones y sólo se han utilizado $684 millones. Esto representa que se han utilizado el 3.3 por ciento del dinero.

Otra preocupación que levantó otro miembro del comité de transición de González Colón, el popular Jorge Colberg Toro, es que los fondos de recuperación de las entidades sin fines de lucro también pudiesen estar amenazados en perderse. Explicó que estas tienen asignados $1,700 millones y se han utilizado tan sólo $65 millones.

Se le preguntó a Rivera Cruz el grado de preocupación que se debe tener al haber tantos proyectos en amenaza. Lo que precisó fue que “nos debe ocupar el que eso se atienda de inmediato”.

Pero, mientras el gobierno entrante pensaba en el riesgo, el gobierno saliente de Pedro Pierluisi, representado por Laboy y el secretario de Estado, Omar Marrero, destacaron el avance que logró la administración de Pierluisi en promover la reconstrucción.

“Lo que quedó meridianamente claro es que en estos cuatro años se estableció la zapata sólida de la reconstrucción”, precisó Marrero.

Mientras, Laboy señaló que los proyectos de reconstrucción se pudieron impulsar desde 2022 cuando lograron que FEMA otorgara adelantos para iniciar las obras.

“Pienso que quedó demostrado, número uno, que aquí ha habido progreso. Quedó demostrado que todavía quedan desafíos que tenemos que seguir enfrentando. Tercero, quedó demostrado la necesidad de continuidad, que todavía quedan desafíos que tenemos que seguir enfrentando. Tercero, quedó demostrado la necesidad de continuidad. Quedó demostrado que hay mucha burocracia federal. Quedó demostrado que, en ese proceso de obligar fondos, enmendar proyectos, echar los proyectos a que finalmente se construyan y se completen y que se desembolsen los dineros, hace falta gente que tenga la capacidad, que estén dedicadas, que tengan el ‘expertise’ y el conocimiento para que realmente todo esto se haga y se haga en cumplimiento”, comentó.

En resumen, estipuló que ya se han completado unas 4,000 obras de reconstrucción y que hay 10,000 en ejecución.

Destacó que para el 2021, cuando Pierluisi entró al gobierno, sólo se habían utilizado $450 millones y que, al concluir su gobierno, se habría completado o iniciado obras para una inversión de $6,000 millones.

Se suponía que este miércoles también se hubiese atendido la reconstrucción en manos del Departamento de la Vivienda. Sin embargo, por falta de tiempo el tema sería atendido en el primer turno de las vistas del jueves, que inician a las 8:30 a.m.