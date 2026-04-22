¿La propuesta para nombrar una vía en honor al exgobernador Pedro Pierluisi Urrutia corresponde a un tramo en Carolina o a la calle Loíza en San Juan?

El senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez aclaró este miércoles que la Resolución Conjunta del Senado 177 que presentó, busca nombrar un segmento de Isla Verde, en Carolina, y no la calle Loíza en San Juan, como se ha planteado públicamente.

“Yo no voy a estar promoviendo un cambio de la historia, de la cultura de nuestra gente de Loíza, del distrito, así que esa calle Loíza se mantendrá con su nombre”, dijo el legislador en una entrevista radial (WKAQ-580).

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Asimismo, precisó que el tramo de la PR-37 que se propone designar con el nombre de Pierluisi Urrutia es el que se extiende desde el hotel Ritz-Carlton hasta la estación de bomberos en esa zona de Isla Verde.

“Yo no puedo estar legislando en San Juan, yo soy senador del distrito de Carolina. Así que la carretera 37, el tramo que discurre desde el Ritz-Carlton hasta el edificio de bomberos, ese pequeño tramo, es el que nosotros vamos a estar nombrando Pedro Pierluisi, en Carolina”, sostuvo.

Pero pese a las declaraciones del senador de la Palma, la medida radicada el pasado lunes, 20 de abril, no especifica que el tramo a ser nombrado corresponda únicamente a Carolina, ya que establece que se designará como Pedro Pierluisi “la totalidad de la Carretera Estatal PR-37 que discurre entre los municipios de San Juan y Carolina”, según lee en el portal de Trámite Legislativo.

Resolución del Senado 177 para nombrar la PR-37 como Pedro Pierluisi ( Fotocaptura )

No está claro si la medida sería enmendada.

La pieza legislativa también indica que buscan reconocer a Pierluisi Urrutia porque “trabajó arduamente con la reestructuración de la deuda pública, la reconstrucción de la red eléctrica, el aumento de fondos federales y la estabilización económica de la isla”.