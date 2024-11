Al son de “Esa pela va” y múltiples caravanas festejando a la entrada de la Milla de Oro, comenzaron a llegar los seguidores del candidato a la alcaldía de San Juan bajo el Partido Nuevo Progresista (PNP), Miguel Romero Lugo, a su comité de campaña, en Hato Rey, confiados de que el político prevalecerá para un segundo término al frente de la ciudad capital.

Entre los electores entrevistados por este medio indicaron haber votado por candidatura y no por partido político, incluso algunos de los seguidores de Romero Lugo expusieron que el cuatrienio pasado no votaron por el candidato penepé, como fue el caso de la electora Ramonita Morales.

“El cuatrienio pasado no voté por Romero, pero él se ganó mi voto en estos cuatro años, porque ha trabajado muy bien por el pueblo, por los empleados (municipales) y porque está haciendo las cosas bien”, indicó la empleada municipal, quien añadió que “está segura de que va a ganar”.

En 2020, Morales indicó haber votado por Manuel Natal Albelo, actual candidato a la poltrona municipal bajo la alianza de país del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

En las elecciones pasadas, en 2020, Romero Lugo ganó la alcaldía de San Juan con una apretada diferencia contra natal Albelo de poco más de 2,000 votos, gracias al conteo de la Unidad 77 de voto adelantado y ausente. En esta elección se enfrentan nuevamente.

Hasta eso de las 6:00 p.m., los primeros resultados contabilizados por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) posicionan a Romero Lugo dominando la contienda con una delantera de 1,460 votos emitidos a su favor.

Por su parte, la electora Jenny Mercado mencionó: “Estoy votando por candidatura y yo voté por él porque he visto lo que ha hecho, porque si no, no votaría (por Romero Lugo)”.

En tanto, pareciera que el haber invertido sobre $26 millones para que se asfaltaran unas 203 millas lineales de calles, avenidas y caminos en San Juan, ayudó a Romero Lugo para acumular votos. Este proceso recibió señalamientos porque se taparon algunas alcantarillas en zonas como Miramar, lo que habría ocasionado las inundaciones significativas recientes.

Para Paulita Pagán, quien llegó con su silla de playa al comité de Romero Lugo junto a su hija, antes de la llegada del alcalde no se podía transitar en la capital.

“Espero que los electores que puedan agradecerle al alcalde el trabajo realizado en estos cuatro años que ha sido muy intenso. Como poner las carreteras en orden, porque no había manera de transitar, todavía no ha terminado, porque no es un trabajo de cuatro años, pero lo estamos logrando”

Los electores no solo esperan que Romero prevalezca en la contienda por la alcaldía, sino de que vencerá con amplio margen a su principal contrincante Manuel Natal Albelo, candidato a la poltrona municipal bajo la alianza de país del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Confían en el voto adelantado

Antes de que cerraran los colegios electorales, Ángel Cintrón, director de la campaña de Romero Lugo, destacó que aún no tenían los detalles de cómo funcionará “el elemento de voto adelantado”, sin embargo, se mostró confiado que este voto será determinante para la victoria de Romero Lugo, por lo que espera que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) lo incluya en los resultados de esta noche.

“En San Juan, de igual manera, es una cantidad significativa de voto adelantado que es dramáticamente a favor de Miguel Romero, por lo que ese voto es un voto importante en esta ecuación y confiamos que la CEE pueda incluir ese voto dentro de la noche de hoy como parte del resultado”, dijo Cintrón en conferencia de prensa en el comité de campaña de Romero Lugo, en Hato Rey.