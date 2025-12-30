La gobernadora Jenniffer González Colón todavía tiene bajo su análisis dos medidas legislativas que podrían beneficiar a los contribuyentes, una que concedería hasta 40% de descuentos en algunas multas de tránsito y otra que paraliza el cobro que realiza LUMA Energy de $300 a las personas que instalan sistemas de energía solar.

Estas medidas, junto a otras 38, son las últimas que quedan por evaluar del cierre de la pasada sesión legislativa que culminó en noviembre pasado. El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, indicó que la primera ejecutiva tiene hasta el próximo 7 de enero para determinar el futuro de las mismas.

Entre las medidas, además del proyecto de multas y el de los sistemas solares, también hay “resoluciones conjuntas, queda un proyecto, que es el proyecto de la Cámara 288, que es para declarar la calle Serra como una zona gastronómica, ‘slash’ cultural. Hay otros proyectos también de condo-hoteles, entre otros más. Así que son varios proyectos de mayor o menor grado de complejidad. Pero, se han estado evaluando. Como siempre hemos dicho, una vez llegue el proyecto a La Fortaleza, nosotros solicitamos opiniones del sector privado, organizaciones sin fines de lucro, expertos en temas y también miembros de las diferentes agencias, ya que son los que tienen que implementar la política pública. Siempre hacemos la evaluación, solicitamos opiniones y ahí es que la Gobernadora usa su criterio para evaluar, firma o veta una medida”, expuso el secretario, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

La medida que destaca entre las que están pendientes es el Proyecto de la Cámara 602. En un inicio, la propuesta buscaba conceder un 35% de descuento en multas de AutoExpreso, por faltas administrativas relacionadas con derechos vencidos de permisos de vehículos de motor o arrastre (marbete) y por faltas administrativas, incluyendo los intereses, recargos y penalidades asociados. Sin embargo, al final de la sesión pasada, fue aprobada con un descuento mayor, de 40% de la totalidad de la deuda. El descuento estaría activo por 120 días, después de aprobado el reglamento para su puesta en vigor.

La medida fue enviada a la gobernadora el 8 de diciembre, según surge del récord legislativo.

Mientras, la propuesta que busca eliminar el pago de $300 por el estudio técnico suplementario para la conexión a la red eléctrica bajo el programa de medición neta es la resolución conjunta de la Cámara 193.

La medida busca “cesar el cobro de todo cargo por concepto de Estudio Suplementario y por mejoras a la red que hubiese sido requerido para sistemas de hasta 25 kilovatios” y ordena al Negociado de Energía de Puerto Rico a adoptar un nuevo reglamento de interconexión consistente con Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico.

Esta medida surge luego de que LUMA enviara cartas algunos abonados intentando cobrar la suma de $300 a aquellos que conectaron su sistema sin que se le requiriera el pago. LUMA estima que son unos 32,000 usuarios.

La gobernadora informó el pasado mes de noviembre que las medidas mencionadas tendrían que ser evaluadas por su impacto fiscal.

De inmediato, Peña Payano no pudo adelantar si las medidas serán convertidas en ley o vetadas.