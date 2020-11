La gobernadora Wanda Vázquez Garced no ha decidido aun si se tomarán medidas más restrictivas en la próxima orden ejecutiva que entrará en vigor el próximo sábado y la cual debe estar enfocada en desacelerar los casos de COVID-19 en Puerto Rico, unas cifras que se han disparado en las últimas semanas elevando la tasa de positividad a entre un 9% y un 11% y en momentos en el que el índice de riesgo de la isla con la enfermedad es “alto” y se encuentra en un nivel naranja, lo que implica que las autoridades deben ajustar las medidas de intervención de salud pública.

“Estamos monitoreando todos los días el proceso, el compromiso de nuestro sistema de salud y, obviamente, los positivos. Ese es un trabajo extraordinario que ha hecho el secretario (de Salud, Lorenzo González) y el equipo que tiene allí de contact tracing y de todos los municipios porque el acuerdo con los municipios ha sido medular porque cada alcalde está cooperando en este proceso”, dijo la Primera Ejecutiva en un aparte con la prensa durante una visita que llevó a cabo a la estación de peajes de Buchanan (en dirección de Bayamón a San Juan) donde se están efectuando gratuitamente pruebas diagnósticas de COVID-19 ( antígenos) a la ciudadanía.

De hecho, dijo que el resultado de la iniciativa de pruebas masivas que realiza el Departamento de Salud junto al Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreos de Contactos (SMICRC), sería determinante para tomar una decisión concertada entre un grupo de científicos y profesionales del sector económico. Estos grupos deberían entregar esta semana sus recomendaciones a la gobernadora.

“Vamos de cara a ver cómo resultan estas pruebas para que nosotros podamos tomar medidas… no quisiera tomar medidas más restrictivas, pero si es la única alternativa porque nuestra gente hay que protegerla, nosotros no tendremos ningún inconveniente en hacerlo y lo haremos. Pero no quisiéramos llegar a esto. Por eso queremos darle la oportunidad , que se hagan las pruebas, que se sepa si hay alguien contagiado, que haya un contact tracing y, sobretodo, lo más importante es no bajar la guardia… los jóvenes si se van a janguear, si no usan mascarillas y contagian a sus familiares nos obligan a tener que tomar medidas”, expresó Vázquez Garced quien reconoció que hubo aglomeración de personas en los pasados días durante las caravanas políticas y el evento electoral del 3 de noviembre.

La gobernadora debe tomar la decisión en momentos en que se percibe un alza considerable en contagios de COVID-19 en Puerto Rico y cuando ha habido un aumento en pacientes hospitalizados con la enfermedad en Puerto Rico. En total, se han confirmado 37,999 casos de COVID-19 en Puerto Rico y, al menos, unas 872 personas han fallecido a causa del novel coronavirus. Del total de casos confirmados, 11,243 fueron registrados en octubre. En lo que va de noviembre se han diagnosticado 779 casos y reportado 19 muertes. “Están muriendo entre cinco a siete personas diariamente... estamos consciente de eso”, dijo el secretario de Salud al negar que haya una ataponamiento de pacientes con COVID en los hospitales del país. Dijo que sí se han detectado unas situaciones de “muchos pacientes” que ya se “están manejando” en el Hospital Auxilio Mutuo y en uno de los Hospitales HIMA.

El secretario de Salud confirmó hoy que la tasa de positividad aumentó en las últimas semanas de un siete a entre un 9% y un 11%. Mientras, el sistema de monitoreo que utiliza Salud y que es diseñado por el Puerto Rico Public Health Trust – una herramienta base para tomar decisiones sobre aperturas o cierres en la isla- indica que Puerto Rico pasó de un nivel de riesgo amarillo (medio) a uno naranja (alto), el cual requiere acción gubernamental para frenar los contagios del virus.

Asimismo, el informe indica que hay 63 municipios con una tasa de positividad mayor a un 10% y 11 pueblos con una tasa de entre un 5% y un 9.99%. Este porcentaje se estima a base de las pruebas positivas activas identificadas en los pueblos en los últimos 14 días. Solo 4 municipios mantienen un margen porcentual por debajo de un 4.99%. Estos pueblos son: Las Marías, Guayanilla, Vieques y Culebra.

La actual orden ejecutiva entró en vigor el 16 de octubre con vigencia de cuatro semanas, por lo que culmina este viernes 13 de noviembre.

Actualmente, hay un toque de queda de 10:00 de la noche a 5:00 de la mañana. Los establecimientos comerciales y restaurantes están autorizados a operar con un 55% de ocupaci;on. Mientras, los casinos, cines, gimnasios- pueden operar con un 30% de ocupación. Este restricción aplica también a las piscinas de hoteles y de complejos de vivienda. Mientras, la actual orden dio paso a la operación de servicios de transporte colectivo: guaguas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) y el Tren Urbano.