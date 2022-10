Mañana, viernes, 28 de octubre, se cumple el término de tiempo para que una pareja de hermanos viequenses, Edwin Velázquez y Ernesto Rodríguez, desalojen su casa en el sector Martinó, en Vieques, donde llevan viviendo hace más de seis décadas.

La situación ocurre al no contar con los papeles de la propiedad que le fue otorgada a su abuela hace más de 80 años, cuando la Marina de los Estados Unidos la expropió de su primera residencia en el área de Mosquito en la Isla Nena y le cedió esos terrenos que ahora la Autoridad de Tierras busca recuperar.

Para Velázquez, esta situación de su desalojo se viene gestionando desde hace varios años y es una lucha que asegura lleva, porque hay “intereses económicos envueltos”.

“Nos quieren sacar de ahí este viernes, nos van a sacar sí o sí, porque ellos dicen que quieren que nosotros arrendemos después de que llevamos muchas décadas ahí. Estuvo mi abuela, mi mamá, nosotros, y ya yo tengo 60 años. Nos quieren sacar de ahí porque no tenemos papeles, es que los viejos de antes no bregaban con papeles. Antes era: ¿eso es mío? Pues está bien”, explicó Velázquez.

La propiedad está localizada en el sector Martinó, en la Isla Nena. ( Suministrada )

Según el viequense, en esos terrenos hace mucho tiempo su familia tenía un negocio que intentaron retomar hace cinco años. Sin embargo, alega que las patentes “desaparecieron”. “Ahí había un negocio de la mamá mía, estaba la abuela mía, la casa de mi mamá y el negocio al lado que, originalmente, se llamaba Brisas del Mar, pero la gente empezó a llamarle El Sube y Baja de Geña. Entonces, estamos peleando hace como cinco años por eso, porque las patentes para ese negocio no aparecían y no nos quisieron dar los permisos y no se pudo abrir el negocio. Pero aparecieron de la noche a la mañana”, sostuvo el sexagenario.

A su vez, Velázquez sostiene que el alcalde de Vieques, José “Junito” Corcino, le mostró una maqueta con un proyecto que indica se tiene en planes para la zona.

“Supuestamente, quieren hacer una marina y un malecón. El alcalde mismo me enseñó una maqueta de un malecón que llegará al aeropuerto y me dijo: “mira, Edwin, lo que van a hacer allá”. El alcalde lo que quiere es que yo arrende el terreno, pero si lo arrendo yo creo que le estoy diciendo que sí, que eso no es mío, que soy un invasor… y de 60 años para acá no es invasor”, expuso Velázquez, quien, a pesar de no contar con los documentos de las tierras, afirma tener registradas las utilidades (luz y agua) en la propiedad.

Por tanto, el viequense solicita ayuda para que la Autoridad de Tierras no los desaloje del que ha sido el hogar y el de su familia por tres generaciones, sino que le brinden la oportunidad de tener el título de las tierras que en algún momento les cedieron. De no ser posible, entonces que les arrenden el terreno por $1.

“Lo que quiero es que, si van a hacer algo con nosotros, que nos den el título por la ley. Ahí yo nací, me críe y he estado ahí viviendo 60 años y de ahí me quieren sacar ahora. Lo que quieren es que alquile, pero al precio que ellos quieran. Si me lo alquilan por $1, pues está bien, pero imagino que lo van a poner a miles de pesos, después que llevamos décadas viviendo allí”, auguró el viequense.

De darse el desalojo, Velázquez afirma que su hermano Ernesto Rodríguez se quedaría en la calle porque es quien reside directamente en la propiedad, por esto él estará luchando lo más que pueda para evitar que se quede en la calle. “De hoy para mañana no se puede hacer una casa. El hermano mío vende arepas, lleva 25 años en el negocio y no tiene ni una plancha de zinc para mudarse y lo mandaron para (el Departamento de la) Vivienda y las listas son kilométricas. De la noche a la mañana no va a conseguir nada. Nos desalojan para la calle como si fuéramos una funda de basura. Por lo menos que nos consigan un terreno para construir, como hicieron con la abuela mía que la expropiaron”, recordó el envejeciente, quien sostiene que hay un plan para “venderle a Vieques a los grandes empresarios tras bastidores”.

Por su parte, Ismael Guadalupe, veterano líder comunitario que estuvo en la lucha por la salida de la Marina de la Isla Nena, dijo estar unido a la causa de estos hermanos viequenses, por lo que realizarán una vigilia el viernes para impedir el desalojo de sus compueblanos, bajo la consigna: “Vieques no se vende”.

“Hace más de 30 años que ellos viven en esa propiedad de su mamá. Es un sitio bien bonito, pero ahora hay un proyecto multimillonario que cubre casi toda la parte norte de Vieques, es un tablado y eso enamora a la gente, pero no se ve los efectos, porque va a tener que mover a mucha gente y ahí se va a ver la resistencia del pueblo viequense”, expresó Guadalupe.

De hecho, afirma que existen muchos casos similares de viequenses que han sido desalojados de sus tierras y que se han marchado de su isla, lo que sostiene es parte de una agenda del gobierno. “Es una situación que arropa todo el pueblo de Vieques. Con la llegada de los millonarios a Vieques, se han quedado con las tierras. Tanto es así que cuando el huracán María, los dueños de los Airbnb no le permitía a nadie de Vieques que ocuparan los espacios. La gente de Vieques comenzó a buscar y se han apoderado de otras áreas”, aseguró.

“Aquí ha habido una migración forzosa y eso ha contado con el apoyo de los alcaldes que se han dedicado, para generar ingresos, a vender las propiedades y lo que hicieron fue entregar a Vieques. La actual administración es cómplice de los desalojos. Queremos concientizar al pueblo de Vieques sobre los recursos que tienen en sus manos y unirnos cada vez que vayan a sacar a alguien de Vieques, porque esto es un problema social, económico y político grave”, expresó Guadalupe, quien exhortó a acompañar a estos hermanos viequenses este viernes en su lucha.

Niega desarrollo en la zona

Por su parte, el alcalde de Vieques, José “Junito” Corcino negó que haya planes para desarrollar el área del sector Martinó y sostuvo que el problema de titularidad de esos terrenos es real.

“Esa familia lleva como 80 años viviendo en ese lugar y nunca reclamaron las tierras. Su abuela nunca siguió el procedimiento referente a adquirir los terrenos. Esto (el proceso) lleva como 25 años corriendo. Pero, no hay nada de desarrollo que sea para esa área y esa no es la razón (del desalojo). Por lo menos, yo no he vendido terrenos ningunos y tampoco he sabido que el gobierno haya vendido terrenos en esta área. Eso es especulativo del que dio la información, porque no tengo conocimiento de eso. Esa maqueta que le enseñé (a Edwin) es de hace como 16 años atrás que estaba ahí, es una maqueta vieja, pero no era que se va a hacer eso ahora. Eso que están diciendo es erróneo”, confirmó el alcalde.

No obstante, Corcino dice haber estado en contacto con Edwin Velázquez, a quien le ha ofrecido su ayuda y entiende que este proceso del desalojo no será ejecutado.

“Yo le conseguí un abogado de Asistencia Legal al señor Edwin, hablé y le di un número a ellos para que se comunicaran y llegaran a un acuerdo para que, entonces, no lo sacaran de allí. Me he puesto a su disposición todo el tiempo. El apoyo de nosotros lo tienen, nosotros estamos en contra de que suceda eso, por eso le hemos buscado alternativas para que ellos puedan lidiar lo que podría ser el desalojo o puedan llegar a un acuerdo, pero entiendo que eso del desalojo no se va a dar”, dijo Corcino, quien aseguró que “este es el primer desalojo que yo veo, no ha habido más ninguno”, puntualizó.