El veterano alcalde de Dorado, Carlos López Rivera, mantenía una abrumadora delantera ante el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, mientras otra veintena de ejecutivos municipales del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP) también se encontraba preliminarmente al frente en sus respectivas contiendas primaristas.

Al momento de esta publicación, López Rivera acumulaba 84% (427) de los votos frente a Hernández Montañez, quien había recibido 16% (81) de las preferencias.

“Cuando el pueblo sabe que no hay la buena voluntad, que no hay el trabajo, definitivamente toma la sabia decisión que está tomando, una elección amplia para la administración que todo el mundo, modestia aparte, admira, y que todo el mundo aspira a venir a Dorado, en el campo y en el pueblo. No hay que esperar resultados. Ya sabemos qué es lo que va a pasar, una gran victoria del servicio público de mi administración municipal”, expresó el ejecutivo municipal, con casi cuatro décadas de incumbencia, cuando emitió su voto.

Al conocer los resultados a su favor, arremetió contra su oponente y afirmó que “el Partido Popular tenía que sacar ese tipo de persona que no era confiable, que le hizo daño al pueblo de Puerto Rico. No lo querían en San Juan, no lo querían en Puerto Rico y, lamentablemente, vino al sitio equivocado, porque aquí en Dorado nosotros trabajamos con todo el corazón y definitivamente, traidores no necesitamos”.

Mientras, Hernández Montañez no concedió la victoria al alcalde y aseguró que el voto adelantado le favorecía.

Entre las principales contiendas municipales del PPD, también destaca la primaria en Mayagüez, en la que se miden la representante Jocelyne Rodríguez, René Marrero y el incumbente Jorge Ramos, quien asumió la posición de manera interina, desde 2021, luego de que se removiera a José Guillermo Rodríguez, quien enfrenta cargos de conspiración y malversación de fondos.

A las 8:00 p.m. del domingo, se mantenía Ramos en la delantera con el 63.64% de los votos, en el único municipio cuya alcaldía el PPD nunca ha perdido en elecciones generales.

Aunque no son incumbentes, también destacan las primarias del PNP en la Sultana del Oeste, donde la exsenadora Evelyn Vázquez Nieves estaba en la delantera con 46.23% de los votos, mientras Tania Lugo López acumulaba 41.8%, Jacqueline Martínez Irizarry el 12% y Francis Laracuente Ramos no sumaba ni un sufragio escrutado.

Igualmente, en Ponce, el abogado Pablo Colón Santiago se mantiene al frente con 57.95% de los votos sobre Marcos Marcuci, con 30.28%, y Jorge Colón Nazario, con 11.77%.

En el PPD, algunos de sus alcaldes con más experiencia en sus cargos también fueron retados. En el caso de Juncos, el alcalde Alfredo “Papo” Alejandro, quien aspira a su séptimo término, está ganando con el 77.86% frente a Lynette Feliciano Sánchez, con 22.3%. En tanto, en Quebradillas, Heriberto Vélez, quien también lleva 20 años en su puesto, acumula 81.94% de los votos sobre Radai David García Venegas, quien reportaba 18%.

Mientras, en Rincón, el alcalde Carlos López Bonilla tiene 68.28% del favor electoral frente a la senadora Ada García Montes, con 34.8%. Y, en Vega Baja, Marcos Cruz Molina, quien está en la poltrona municipal desde 2013, tiene 70.96% de los votos sobre Madeline Pichardo, quien acumulaba 29.04%.

Igualmente, por el PPD, el alcalde de Hatillo, Carlos Román, quien fue retado por Jorge Ruiz, Brunilda “Bruny” Soto, Nur Vales Torres y José “Tato” Ruiz, va en la delantera con el 38.55%.

Por el PNP en Cataño, también fue desafiado Julio Alicea Vasallo, quien juramentó como alcalde en 2021, luego de la renuncia de Félix “El Cano” Delgado, convicto a nivel federal por corrupción. Al cierre de esta edición, el ejecutivo municipal acumulaba 68.61% de las preferencias y su retador, Christian Aguilú López, el 31.39% de los votos.

Asimismo, el alcalde de Yauco, Angel Luis “Luigi” Torres Ortiz, quien ocupa su puesto desde 2016, mantenía una amplia ventaja de 68.27% sobre Víctor Torres. Y, en Guayanilla, el alcalde Raúl Rivera Rodríguez tiene acumulado el 83% de los votos escrutados.

En tanto, en Ceiba, el incumbente del PNP en su primer cuatrienio, Samuel Rivera Báez, tiene 50.19% frente al exalcalde Angelo Cruz Ramos, con 49.81%. Por el PPD, alcalde de Cidra, Ángel David Concepción, suma 47.86% de los votos y es el único que preliminarmente está perdiendo ante su retador, Juan José García, excomisionado de la Policía Municipal de San Juan, quien tiene 52.14% de las preferencias.