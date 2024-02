El gobernador Pedro Pierluisi y el alcalde de Toa Alta por el Partido Popular Democrático (PPD), Clemente “Chito” Agosto, tuvieron esta tarde un encontronazo, mientras el primer mandatario atendía preguntas de la prensa en su municipio.

Al gobernador se le preguntó sobre la situación de la carretera PR-861, que ha estado cerrada desde el paso del huracán Fiona y, luego que ofreciera algunos datos de los trabajos que allí se realizan, fue interrumpido por el alcalde, quien aseguró que el proyecto estaba “básicamente detenido”.

Según indicó Agosto, los materiales se están echando a perder y reclamó que abrieran la carretera, afirmando que “el pueblo está cansado ya”.

PUBLICIDAD

Relacionadas Encaminados los trabajos en la planta de filtros de Toa Alta

La situación generó reclamos de parte de seguidores de Pierluisi, quienes increparon al alcalde diciéndole, “no sea mentiroso”, “esto no es pa’ politiquear”, entre otras cosas.

Antes del revuelo, el gobernador explicó que el tramo en cuestión de la carretera 861, “está en plena construcción”.

“Me consta porque yo he estado en la carretera. Esa carretera fue altamente impactada por los huracanes, y ha tenido una serie de derrumbes, incluyendo en medio de la propia construcción”, repasó Pierluisi. “Pero se han tomado las medidas para repararla”.

“De igual manera, se está reparando un puente que es muy cercano a esa carretera, que también yo lo he inspeccionado”, agregó.

El gobernador indicó que el costo estimado del proyecto es de $7.7 millones, provenientes de la Administración Federal de Carreteras. Agregó que por “nuevos derrumbes en el área que causaron inseguridad”, se aumentó la asignación de fondos al proyecto por $2.5 millones, para una inversión total de $10.2 millones.

“Los trabajos incluyen la reparación, toda la construcción en el área desde el kilómetro 7.2 hasta el kilómetro 8.8 de esa carretera 861. Ahí se están construyendo un total de siete muros. Es una obra compleja. Y se está estabilizando el talud, pues eso fue lo que se afectó recientemente. Así que esa es obra prioritaria”, continuó el gobernador.

En ese punto, fue interrumpido por el alcalde Agosto y su reclamo.

“Con el permiso del señor gobernador, y el respeto que usted se merece, y todos los que estamos aquí”, dijo, al tiempo que se identificaba por nombre y cargo. “Relacionado a lo que están conversando, es parte del reclamo que este servidor llevamos tiempo pidiendo al gobernador, que él estuvo en agosto del año pasado, junto con el director ejecutivo y la secretaria, e indicaron que para diciembre era que iban a abrir la carretera, y eso no ha sucedido”.

PUBLICIDAD

“Yo los exhorto a que pasen y vean los trabajos, que están casi, poco a poco, detenidos, están a paso de hormiga. Tenemos fotos del material que se está perdiendo. Y lo que queremos es que abran la 861″, reclamó el alcalde. “El pueblo está cansado ya, el pueblo está cansado”.

Acto seguido, se produjeron los reclamos de seguidores del gobernador contra el alcalde, y el propio Pierliuisi ripostó con más datos sobre la construcción.

“Y yo con el respeto del alcalde, él sabe que ocurrieron situaciones, deslizamientos, en medio de las reparaciones que se estaban llevando a cabo, y específicamente, se ha estado erigiendo dos muros de contención, de concreto, con micropilotes, y cinco muros de gaviones, cruciales para la estabilidad del terreno”.

“También, para garantizar la seguridad de conductores en esa área, se han estado implementando labores de limpieza y corte de terreno para reparar y estabilizar el talud adyacente a la carretera”, prosiguió.

“Es fácil criticar desde las gradas, pero hay que estar en el terreno, haciendo la obra. Entonces añado”, intentó continuar el gobernador, pero fue interrumpido nuevamente, esta vez por el comentario de un reportero, respecto a un reciente accidente de motoras en el que dos jóvenes fallecieron.

“Y el reclamo me lo hizo la comunidad, referente a eso, que las ambulancias tardaron en llegar, obviamente por el acceso que tenían y que por las carreteras”, indagó.

De inmediato, un oficial desmintió la premisa.

“No, no, pero eso no es correcto. Porque ese accidente se dio en la 165. Manejo de Emergencias está en el mismo pueblo, a siete minutos de donde fue el accidente, tenemos Corozal, tenemos Naranjito, lo que tenemos es mala comunicación. Yo creo que los accidentes nadie los puede… y lamentamos el fallecimiento de las personas, pero eso es incorrecto, que esa carretera está cerrada por eso, es incorrecto”, afirmó el oficial.

PUBLICIDAD

Entonces, el gobernador continuó su explicación, retomando el asunto del talud, insistiendo en que, “hay que ser precisos en cuanto a estas cosas”.

“Yo puedo entender el reclamo del alcalde, porque él le responde a sus constituyentes y la gente que ahora le toma mucho tiempo ir…”, sostuvo.

“Llevamos meses…”, fue interrumpido otra vez.

“Bueno pero es por situaciones causadas precisamente por asuntos del tiempo, el clima, situaciones que han surgido. Pero se está trabajando responsablemente”, insistió Pierluisi. “Y velando por la seguridad de la gente, que es más importante que todo lo demás”.

El gobernador continuó ofreciendo detalles técnicos de la construcción relacionados a los clavos, mallas y otros materiales que se están usando, destacando que “algunos de estos materiales no están disponibles en Puerto Rico, por lo que fue necesario adquirirlos en los Estados Unidos, y eso ha causado parte de las demoras”.

“Aquí lo que sucedió fue que ocurrieron deslizamientos cuando el proyecto estaba en curso. Cuando se hace el estimado de diciembre, no habían ocurrido esos deslizamientos”, reiteró Pierluisi.

“Y la Autoridad de Carreteras (y Transportación) está haciendo una labor ejemplar por todo Puerto Rico. Y yo puedo dar fe de eso. Igual que doy fe de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Son agencias muy profesionales, muy serias, con un personal de primera categoría y buenos contratistas bajo su mando”, aseguró el gobernador.

“Entiendo el reclamo del alcalde, porque cualquier alcalde haría el mismo reclamo. Si es una vía importante que conecta básicamente Toa Alta con Bayamón, y ahora causa que la gente tiene que estar por lo menos como media hora más transitando, eso genera molestia ciudadana. Pero yo doy fe de que el trabajo se está haciendo, con el profesionalismo y la eficiencia que se debe hacer, y espero que concluyan estas labores definitivamente en algún momento en los próximos meses”, agregó Pierluisi.

Eventualmente, la situación se calmó y continuó la conferencia de prensa.

El incidente se produjo durante la visita del gobernador a la planta de filtros Enrique Ortega, de ese municipio, donde anunció una inversión millonaria para su rehabilitación.

Según informó Fortaleza, la fecha propuesta para que culminen las obras en la carretera PR 861 es septiembre de 2024.