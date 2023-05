El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández defendió hoy el estado de derecho vigente en el país que reconoce el aborto, lo que suscitó un álgido intercambio entre el funcionario y la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve.

“Este pueblo ha sido sometido en muchas ocasiones, pero en cuanto a la libertad en términos individuales, en cuanto al derecho a la intimidad, este pueblo siempre ha defendido las causas justas y yo creo que con ese tipo de movimiento que están haciendo ustedes en términos de violentar los derechos a las mujeres, lo que faltaría es ponerles una capucha a las mujeres para que no se le vea la cara y un cinturón de castidad y créame eso es algo impropio”, expresó Emanuelli Hernández lo que provocó que la senadora Rodríguez Veve tildara de irrespetuosas las expresiones del funcionario.

El encontronazo se suscitó en las vistas públicas que conduce la Comisión de Vida y Familia, que preside la senadora Rodríguez Veve, sobre el Proyecto del Senado 494, de la autoría de la legisladora que busca requerir la autorización de uno de los padres o custodio legal de una menor de 18 años para practicarse un terminación de embarazo. Emanuelli Hernández rechazó la medida y dijo que “ponerle una edad específica para que tengan que pedir permiso para abortar, no es correcto”.

“No es respetuoso lo que ustedes pretenden hacer con la mujer puertorriqueña. Ustedes sí tienen derecho a legislar, pero ustedes no pueden volverse locos y estar quitándole derechos a todo el mundo”, le ripostó el Secretario a Rodríguez Veve.

-“¿Usted entiende que regular la práctica del aborto para asegurar la protección de estas menores ante una decisión irrevocable, irreversibe y permanente como es terminar un embarazo es volverse loco? ¿Usted entiende que eso es quitar derechos o puede reconocer que… las menores de edad pueden estar en situaciones de peligro?, le inquirió la senadora al funcionario.

“Vuelvo a subrayar que me parece que las expresiones que usted ha hecho le faltan el respeto a un gran número de puertorriqueños que entienden no solamente que este es el proceder legislativo correcto, sino que, además, entienden que a través de una legislación como esta se procura, no solo reconocer el derecho de los niños por nacer… sino además asegurar la protección del mejor bienestar de las niñas y adolescentes, particularmente aquellas que pudieran ser víctimas de agresión sexual”, señaló Rodríguez Veve.

Luego, Emanuelli Hernández dijo que con sus palabras intentaba “proyectar y dibujar la falta de respeto de ustedes en contra de las mujeres y otros”, a lo que Rodríguez Veve le preguntó a quién se refería.

“¿Me autoriza? Ustedes, es el movimiento al que usted pertenece (Proyecto Dignidad) y un grupo de personas que son fundamentalistas”, le respondió Emanuelli Hernández mientras la senadora le replicó: “Usted está compartiendo, como ha dicho, lo que usted siente, me parece a mí que de forma desentonada con lo que es la discusión jurídica que para eso le hemos llamado”.

“Ustedes tienen capacidad para legislar, pero no para latigar. Vengo aquí como secretario de Justicia y como ser humano porque eso es un abuso lo que ustedes quieren hacer… usted (a Rodríguez Veve) es parte de ese grupo”, remachó el Secretario.

La senadora le replicó que sus expresiones eran una discriminación por ideas políticas y que la vista había tomado un giro innecesario.

En horas de la tarde, el Secretario de Justicia se retractó y dijo en declaraciones escritas que sus expresiones en la vista pública no fueron dirigidas a un partido en particular, sino que fueron “para ilustrar el alcance de la legislación propuesta”.

“La evaluación del Proyecto del Senado 495 fue realizada a la luz de lo que dispone la Constitución de Puerto Rico y la jurisprudencia sobre el derecho a la intimidad, que históricamente ha sido amplio para garantizar mayores libertades y derechos a todos los individuos. A base de esto, presentamos nuestras recomendaciones jurídicas a la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado enfocadas en la protección de las menores de edad, sobre todo aquellas que se encuentran en una posición vulnerable por razones sociales y económicas”, indicó Emanuelli Hernández.

En la vista pública junto a Rodríguez Veve solo participó la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén, quien le pidió disculpas al Secretario de Justicia.

“Usted fue citado aquí para dar su opinión legal y no para colocarlo en una situación de tener que entrar en expresiones personales”, sostuvo Rivera Lassén.

“El estado de derecho que tenemos ahora reconoce el derecho a abortar y el derecho de las menores de edad, ese es el estado de derecho. Lo que le pregunto es no sería mejor legislar para el estado de derecho vigente en vez de quitar derechos”, preguntó la senadora del MVC y Emanuelli dijo que lo ideal seria en términos legales que se mantenga la situación como está.

“Que los casos se atiendan y que se puedan acusar o no acusar dependiendo de las circunstancias, pero ponerle una edad específica para que tengan que pedir permiso para abortar no es correcto”, agregó Rivera Lassén.