El reencuentro presencial entre el gobernador Pedro Pierluisi y la ganadora de la contienda primarista por la candidatura a la gobernación en el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, podría concretarse a partir de la próxima semana, cuando se prevé que se otorgue la certificación de que es la candidata oficial de la Palma.

Así lo expresó González a preguntas de Primera Hora, al destacar que, posterior a las primarias efectuadas a inicios de junio, tuvo una conversación telefónica con el mandatario, al que le ganó por un amplio margen de votos.

“Obviamente, el gobernador y yo tuvimos una excelente comunicación en esa llamada y nuestros equipos de trabajo han estado en comunicación. Así que la realidad es que esas comunicaciones están ocurriendo. Presencialmente hablando, yo estimo que para finales de esta semana -posiblemente entre viernes y sábado- pueda terminarse el escrutinio general en el caso de la primaria del PNP, donde se me entregaría una certificación”, explicó.

PUBLICIDAD

De concretarse la certificación durante el fin de semana, la nueva presidenta del PNP estaría convocando al directorio de la colectividad para el próximo lunes, 1 de julio, a fin de iniciar el proceso de transición.

“Entiendo que lo prudente es esperar esa certificación final y ya hablar con el gobernador en términos de transición. Por ejemplo, yo planteo que el PNP tenga su propia sede, así que son elementos que tenemos que evaluar y en algún momento nos reuniremos ambos equipos de trabajo. Esto lo discutimos en nuestra llamada inicial”, manifestó.

“Sé que posiblemente, entre miércoles y jueves (semana entrante), puede empezar algún tipo de transición en la parte electoral, pero yo no me quiero adelantar a los acontecimientos hasta que no tenga mi certificación final”, recalcó.