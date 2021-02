Un “error” de la Guardia Nacional de utilizar las segundas dosis de las vacunas contra el coronavirus en personas que acudían por primera vez, así como el cambio de estrategia de atender a personas por orden de llegada a citas concedidas a través de turnospr.com ha desembocado en un desfase que ha ocasionado que algunos puertorriqueños enfrenten desde la semana pasada problemas para recibir su segunda dosis del medicamento, aceptó este jueves el secretario de Salud, Carlos Mellado.

El desfase, según informó el general de la Guardia Nacional, es de unas 7,000 dosis.

La enfermera graduada Maricela Matos, quien acudió al centro de vacunación de la Guardia Nacional en Ponce a recibir su segunda vacuna, fue una de las perjudicadas. Su caso resonó en las redes sociales y llegó hoy, jueves, a oídos del Departamento de Salud, quien de inmediato resolvió la controversia. A modo de mitigación, la enfermera fue vacunada en la sede del Departamento y Mellado citó a conferencia de prensa para explicar lo ocurrido.

“A nombre del Departamento de Salud, le pido disculpas. Nada, estamos aquí para mejorar. Ustedes los enfermeros son la línea de batalla y nosotros tenemos que responderles. Así que mis disculpas”, indicó el titular.

Anunció, de paso, que comenzará a convocar conferencias de prensa diarias para hablar sobre el proceso de vacunación, el cual insistió que ha sido equitativo a través de todos los pueblos. Sin embargo, el supuesto error de la Guardia Nacional ocurrió a principios de enero y no fue hasta un mes y medio más tarde que lo hacen público.

Matos “mendingó” por su segunda dosis desde el viernes de la semana pasada hasta hoy, jueves.

“Fue indignante”, afirmó la enfermera ponceña en la conferencia de prensa de Salud.

La enfermera ganó atención al escribir en Facebook que “si me muero de COVID le entregan la foto a los de las noticias. Y, por favor, de mi parten le llevan el mensaje al país, que fui una enfermera que tenía que mendigar la segunda dosis”.

Dijo que acudió, tras los problemas que enfrentó desde la semana pasada, acudió de madrugada y con otra cita con la intención de finalmente poderse poner la segunda dosis en el centro de la Guardia Nacional de Ponce. Pero, también se la negaron.

“Nosotros los enfermeros sentimos como que nos están atropellando. Durante la pandemia, todo el mundo estuvo en sus casas, pero nosotros estuvimos ahí en el fuego con todos los pacientes de Covid. Yo tenía una cita desde el viernes, 5 de febrero para vacunarme la segunda dosis y todos los días en la Guardia Nacional en Ponce, en la Salvador Pujols, estamos amaneciéndonos a las 3:00 a.m., a las 9:00 p.m. Si usted va hoy, a las 3:00 p.m., ya están los carros estacionados para mañana. Hoy, a las 4:00 a.m. me dirigí, porque me citaron a las 8:00 a.m.”, relató la mujer sobre la penuria que pasó desde la semana pasada.

Dijo que quiere ser portavoz de sus compañeros profesionales de la salud que están pasando por circunstancia similares.

“Nosotros ya tenemos la primera, que tomen acción para que todos mis colegas, mis compañeros, los enfermeros, todos los que trabajamos en el área de salud que nos ayuden a que podamos tener las dos dosis completadas. Hay muchos de mis colegas que no tienen ni la primera. Me gustaría que después de este suceso nos ayuden a todos nosotros para que podemos vacunarnos”, manifestó, al expresarse confiada de que su caso no volverá a ocurrir.

Mellado, de inmediato, aceptó que este caso era insostenible. Mientras, la coordinadora de la vacunación, Iris Cardona, tuvo que revelar que la agencia lleva enfrentando problemas desde el pasado jueves con las segundas dosis.

“No estamos hablando de cientos de miles de personas. Estamos hablando de decenas de personas que han estado acudiendo a buscar la segunda dosis desde el jueves pasado. Está ocurriendo desde el jueves pasado, como la joven aquí (Matos), que su pesadilla empezó el viernes, si no me equivoco. Hoy es jueves y ya la vacunamos”, puntualizó.

Fue el secretario de Salud quien apuntó que el “error” fue de la Guardia Nacional.

El general Reyes, por su parte, explicó que todo ocurrió por una decisión de su “campo de batalla”, que en esta ocasión es contra el coronavirus.

Informó que a principios de enero las vacunas de Moderna no llegaron a tiempo y decidieron utilizar las segundas dosis para continuar con la inoculación.

“Se utilizaron dosis de segunda dosis para atender la población que tenías en centro de vacunación. Eso pasó por espacio de dos o tres días. La cantidad que se utilizó ronda en 7,000”, detalló.

Indicó que la decisión de no paralizar la vacunación y continuar con las segundas dosis fue comunicada de inmediato a Salud y al Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

Tanto Reyes como Cardona indicaron que el desfase ha logrado disminuirse con el hecho de que los frascos de Pfizer y Moderna tienen más medicamento del que se calcula.

También explicaron que las personas que acuden a los centros que no les corresponden a recibir su segunda dosis, así como el hecho de que confrontan una interfase por el cambio del proceso de vacunación de turnos de llegada a citas concedidas por turnospr.com han acrecentado el problema.

“Eso va a continuar mejorando”, prometió Reyes, al clamar a la población que acuda siempre a recibir su segunda dosis en el mismo lugar que se vacunaron por primera vez.

El militar, sin embargo, aceptó que les quedan como tres semanas en que deben atender personas que no están registradas en turnopr.com.

“Estamos buscando alternativas”, insistió el funcionario, mientras intentaba explicar lo acontecido.

La promesa del gobierno es que todo caso denunciado por la falta de segunda dosis será resulto de inmediato. Sin embargo, no se informó cómo los afectados deben hacer sus denuncias.