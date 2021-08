( The Associated Press )

Un enfermero práctico que laboraba en la Sala de Emergencias del Centro Médico - donde se desarrolló recientemente un brote de COVID-19- se convirtió hoy en el décimoctavo profesional de este sector en fallecer a causa de la enfermedad viral, confirmó el presidente de la Unión de Trabajadores, Gerson Guzmán.

“Su muerte está confirmada y era compañero unionado”, dijo a Primera Hora el portavoz del gremio que agrupa a 1,200 de los 1,600 empleados de Centro Médico, referente al fallecimiento del enfermero Luis Oquendo.

Este diario supo que el enfermero práctico tenía 55 años y laboró en otro hospital privado en Manatí. El profesional estaba supuesto a regresar esta semana de un periodo de vacaciones. Trascendió que su compañera sentimental también resultó contagiada y falleció ayer. Se desconoce si los fallecidos estaban vacunados.

“Este compañero estaba intubado en una institución privada... es una situación bien lamentable”, acotó Guzmán.

A la fecha han fallecido 18 profesionales de enfermería a causa del virus: 16 mujeres y dos hombres.

“Envíamos a la familia y amistades cercanas nuestra solidaridad y profundo sentir con relación a estas personas fallecidas y exhortamos a los trabajadores a velar las más estrictas medidas de seguridad y que se vacunen a los que no lo han hecho. La vacuna no exime del contagio, pero los médicos han dicho que dan mayores defensas. No pueden bajar la guardia”, sostuvo Guzmán.

Precisamente, el sábado pasado Primera Hora publicó que los brotes por COVID-19 surgidos enre empleados de Centro Médico, en Río Piedras, sumaban 30 contagios, incluyendo 18 casos activos de los cuales casi la mitad no estaban vacunados, según confirmó el director ejecutivo de la Administración de Servicios Médicos (ASEM), Jorge Matta González.

Primera Hora solicitó una reacción a ASEM, pero al momento no hecho expresiones.

De otra parte, Ana Cristina García, presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería de Puerto Rico, lamentó la muerte de Oquendo.

“En Puerto Rico ya se suman 18 profesionales de la enfermeria que mueren o fallecen ante esta pandemia. El colegio se une al dolor que nos toca tan de cerca con la perdida repentina del colega. Verdaderamente, estos enfermeras y enfermeros han salvado incontables vidas y han luchado porque otros puedan sobrevivir ante esta pandemia pero ya vemos que aun con los grandes esfuerzos que se hacen, seguimos perdiendo compañeros y compañeras en nuestro país”, expresó.