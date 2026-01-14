Los enfermeros del Hospital Pediátrico y del Hospital Universitario de Adultos, en el Centro Médico de Río Piedras, recibirán un diferencial salarial que se registrará en el primer cheque de la quincena del año, pagado hoy, miércoles, para equiparar de manera temporera sus salarios con los que reciben los enfermeros que laboran en la Administración de Servicios Médicos (ASEM).

El impacto de este diferencial dependerá del nivel de responsabilidad y función dentro de estos enfermeros en los mencionados hospitales. Pero, la gobernadora Jenniffer González Colón especificó, en una conferencia de prensa realizada en el Hospital Pediátrico, que el diferencial irá desde $694 hasta $2,378 mensuales.

“Estos diferenciales son temporeros y estarán vigentes hasta que culmine esa implementación de las escalas retributivas correspondientes a las clases y los puestos como parte del proceso que se lidera aquí. Estamos atendiendo con urgencia ahora estas deficiencias estructurales (dentro de la administración del Centro Médico), porque queremos que ustedes sigan trabajando aquí y queremos, a nombre del pueblo de Puerto Rico, reconocer el sacrificio que todos ustedes hacen”, precisó la gobernadora.

Según desglosó González Colón, los aumentos representan más de un 30% del salario actual de los enfermeros de los Hospitales Pediátrico y del Hospital Universitario de Adultos, cuyos salarios son diferentes a aquellos que, por ejemplo, laboran en la Sala de Emergencias del Centro Médico.

“Va a beneficiar a 594 empleados, 383 en el Hospital de Adultos y 211 en el Hospital Pediátrico. Ambos hospitales cumplen con un rol único, atienden casos complejos, requieren conocimiento especializado, son equipos altamente entrenados y que han demostrado una entrega extraordinaria al servicio de cada uno de los pacientes. Y, si yo quiero un sistema de salud que responda mejor, con más estabilidad y con mayor capacidad de servicio, tenemos que empezar por lo básico, que es retener el mejor talento”, sostuvo.

Precisó que “para un auxiliar de servicios de salud, el diferencial va a ser 35% equivalente a un diferencial que vamos a estar otorgando a partir de hoy de $694.17 mensuales. Para la enfermera práctica, el diferencial va a ser de 50% a 53%, equivalente a $1,051,17 a $1,066,67. Para la enfermedad asociada, es el equivalente al 40% entre $986.67 y 1,060 mensuales de diferencia. Para el enfermero generalista, el diferencial va a ser entre un 45% y 48%, equivalente a $1,485 y $1,472 mensuales. Para el supervisor de enfermería, el diferencial va a ser de un 30%, que va a ir entre $1,522 a $2,065 mensual. En posiciones de dirección y coordinación, el director auxiliar de enfermería va a recibir un diferencial de $1,689.58 mensual; el director de enfermería va a recibir un diferencial de $2,378 mensual (y) el coordinador de enfermería va a recibir un diferencial de $1,116 mensuales. Y el enfermero educativo de salud, va a recibir un diferencial de $1,165 mensuales. Esto es para empezar a hacerle justicia a ustedes, que son los profesionales de la salud”.

La proyección es que la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) haya logrado pactar con la Junta de Supervisión Fiscal la nueva escala salarial de los empleados de estos hospitales para que estos diferenciales cambien a un aumento salarial permanente para marzo próximo.

González Colón dijo que “en lo que eso se termina” fue que determinaron poner en vigor ese “diferencial extraordinario” para así evitar la fuga de talento en estos principales hospitales del país. La inversión de este pago entre enero a junio 30 próximo será de $3,589,209.63.

La gobernadora prometió que, si al próximo presupuesto no se aprueba el nuevo plan de reclasificación, volvería a separar una partida para continuar otorgando el diferencial.

“No los vamos a dejar enganchaos”, afirmó.

Tras concedido este pago especial, el presidente de la Unión General de Trabajadores, Edwin Méndez, manifestó que “hoy es un día importante para los enfermeros. Es un día que confirma que cuando hay voluntad y hay un trabajo de organización se logran los resultados”.

Aceptó que esperaban el aumento salarial para verano de 2025. Pero, explicó que hubo lucha sindical, apoyo de la administración de González Colón y mucho trabajo que hacer para hacer viable este nuevo pago.

“Este logro no es casualidad”, puntualizó.