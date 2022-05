Un proyecto de ley que busca crear la Carta de Derechos de la comunidad LGBTTIQ enfrentó a las senadoras Ana Irma Rivera Lassén del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Joanne Rodriguez Veve, del Proyecto Dignidad (PD), quienes ya han tenido otros roces por otros proyectos legislativos.

En un turno inicial en la sesión de hoy, Rivera Lassén acusó al PD de atacar a Victoria Ciudadana “con una cantidad descomunal de mentiras, de interpretaciones de proyectos de ley en temas, principalmente relacionados a las luchas feministas y a las luchas por los derechos de la comunidad LGBTTIQ”.

Rivera Lassén reaccionó a un vídeo que colocó ayer en la noche en las redes sociales la senadora Rodríguez Veve en el que reclama que el Proyecto del Senado 485, del MVC, otorga “privilegios” y derechos exclusivos a la comunidad LGBTTIQ.

“Supongo que ustedes (los senadores y senadoras) tienen sus correos inundados de mensajes con textos interpretando de manera equivocada el Proyecto del Senado 485. Un buen ejemplo de lo que es la post verdad, los ‘fake news’, las verdades alternas”, expresó Rivera Lassén.

Ana Irma Rivera Lassén, senadora de Movimiento Victoria Ciudadana.

El proyecto de ley, cuyos autores son Rivera Lassén y Rafael Bernabe Riefkhol, del MVC, fue evaluado en vistas públicas el 25 de agosto de 2021 por la Comisión de Asuntos Laborales y Derechos Humanos, que preside la propia senadora. Rivera Lassén dijo, sin embargo, que la medida no está lista para llevarla votación ante la Comisión, pues decidió darle prioridad al proyecto de enmiendas a la Reforma Laboral y luego continuar con el trámite del PS 485, a fin de que se pueda atender antes de que culmine esta sesión ordinaria, el 30 de junio.

“Mírenme bien. A los 19 años yo dije por la radio en el año 1974 que soy lesbiana, esa es mi orientación sexual, soy mujer y esa es mi identidad de género. Lo dije cuando estábamos formando la primera organización de la comunidad de derechos Orgullo Gay, antes que la Organización Mundial de la Salud dijera que ser homosexual no es una enfermedad y cuando todavía en el Código Penal era un delito. Se imaginarán el miedo de mi padre y mi madre, pero ni mi papá ni mi mamá me dieron la espalda. No como esos que reclaman propiedad sobre sus hijos y sus hijas ya hasta los botan de sus casas, simplemente por su orientación sexual o su identidad de género”, sostuvo la legisladora y expresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas.

“No vine aquí para callarme ni para ser portavoz de odio ni de exclusión y no usaré mi imagen ni la imagen de ninguno de ustedes para burlarme como lo han hecho representantes de ese partido que dice defender la dignidad. Yo vine aquí a defender la dignidad de los seres humanos, de todos los seres humanos, principio cardinal de los derechos humanos”, expresó.

Recalcó que ella, al igual que todas las personas de la comunidad LGBTTIQ, son personas humanas, reclaman sus derechos humanos y advirtió que como ciudadanos y ciudadanas también votan en procesos electorales.

“Díganme cuál de todos los derechos humanos es el que van a negarme a mí y al resto de nuestra comunidad. Por cierto, si uno de los derechos son los políticos, votamos, así que nuestra comunidad, la gente que apoya nuestros derechos vota también. Piensen en eso cuando cojan miedo con las post verdades esas que les hacen creer a ustedes. De eso se trata la Carta de Derechos de la comunidad LBTTIQ que estamos defendiendo. Todo lo demás que se diga son falsas verdades, ‘fake news’, post verdad y manipulación”, añadió.

Rodríguez Veve, por su parte, en declaraciones escritas, indicó que el proyecto de MVC en el Senado, el P. del S. 485, “que establecería la llamada carta de derechos de las personas LGBTTIQ”, lejos de ser una carta de derechos, es realmente una carta para reconocerle privilegios a las personas LGBTTIQ que no se le reconocen a ningún otro grupo de la sociedad.

“Mediante este proyecto, los senadores de Victoria Ciudadana pretenden crear una categoría de ciudadanos con más derechos que los demás. Lo que buscan no es que las personas LGBTTIQ tengan igualdad de derechos, sino que lo que pretenden es que las personas de la comunidad LGBTTIQ tengan más derechos que los demás seres humanos. Y no solamente pretenden esto, sino que, además, a todo aquel que se le acuse de violar las obligaciones impuestas en esa carta de privilegios a la comunidad LGBTTIQ, sea una persona privada o un funcionario que ocupe un cargo público, se le impondrá responsabilidad penal. En otras palabras, esta carta es un tapabocas para todas las personas que difieran de la ideología de género y que no estén de acuerdo en hacer propaganda con la orientación sexual de las personas”, dijo la senadora del PD.

El P.S. 485 recibió el apoyo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), Waves Ahead, True Self, Puerto Rico para Todes, el Instituto Sexológico Educativo y Psicológico de Puerto Rico, el Colegio de Abogados y Abogadas, Matria y el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve.

La pieza legislativa busca que se garantice a los miembros de la comunidad LGBTTIQ gozar de una vida plena donde puedan manifestarse libremente en prácticas cotidianas, afectivas y sociales, seguridad de empleo, a igualdad de condiciones sociales, salariales y económicas, recibir servicios públicos y privados sin ser discriminados, educación, vivienda digna y el poder de adquirir, arrendar, enajenar propiedades sin discriminación, pleno acceso a los servicios de salud.

Además, que ninguna autoridad pueda retenerles por su orientación sexual o identidad de género, participación democrática y política, acceso a la justicia y a los recursos legales, así como a una respuesta judicial efectiva y formar una familia “en todas sus posibles manifestaciones”.

El proyecto establece que las instituciones públicas tendrán un término no mayor de un año para elaborar gestiones y políticas que garanticen el cumplimiento con los derechos de las personas LGBTTIQ.