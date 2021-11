El proyecto de enmiendas a la Reforma Laboral desató esta noche una polémica en el hemiciclo del Senado y la medida se quedó sin aprobar al cierre de la sesión ordinaria.

Después de aprobado a viva voz en su informe de conferencias (Proyecto de la Cámara 3), los portavoces del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago y del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz pidieron la reconsideración y que se detuviera el proceso.

La medida no fue llevada a votación final y se dejó sobre la mesa, pero senadores de todos los partidos acordaron pedirle al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia que incluya la medida en una sesión extraordinaria en diciembre.

“La reforma laboral es uno de los proyectos más importantes de esta sesión, hace unos minutos se me acaba de entregar un informe de conferencia para el cual no fui consultada. No pude leer el informe mientras se estaban tomando las firmas”, reclamó la senadora Santiago.

“Irresponsablemente, no puedo firmar esta medida. Ni el presidente del Senado (José Luis Dalmau Santiago) pudo contestarme unas preguntas. ¿Cuántos días de vacaciones?, ¿cuántos de enfermedad?”, inquirió la legisladora al reclamar que “es una medida confusa”.

“No puedo depender de lo que me digan los asesores de la Presidencia, porque no confío. Yo confío en mi lectura. No descarto que la medida pueda ser buena, pero esta forma de trabajar a la trágala, la consideración, el raciocinio, leer, leer, caramba... Yo no soy experta en derecho laboral”, sostuvo Santiago.

Rivera Schatz dijo, por su parte, que tampoco su delegación había tenido acceso al voluminoso informe del comité de conferencias.

“Este servidor no ha sido consultado, no fue hasta hace unos minutos que se nos entregó un documento bastante voluminoso. ¿Puede un senador aquí mirando a los ojos de los trabajadores decir que es bueno lo que se aprobó aquí?”, cuestionó. “No podemos firmar ni votar a favor. ¿Queremos que el gobernador vete este proyecto?”, agregó Rivera Schatz.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales, Ana Irma Rivera Lassén, por su parte, rechazó haber trancado el proceso, como reclamó ayer el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández.

“Ese poder que me adjudican ya quisiera yo tenerlo”, expresó la legisladora. “Lo único que hicimos fue tratar de que se incluyeran cosas, hay muchas cosas buenas, pero todavía faltan otras”, sostuvo Rivera Lassén.

En tanto, Hernández reclamó que el proyecto incluye todo lo que el gobernador pidió. “Esto es un show de protagonismo... el protagonismo los mata. El PNP en un acto de cobardía utilizó subterfugios de votación para que la medida no fuera aprobada. Había que votar y que se contara quién estaba a favor y en contra”, dijo Hernández tras acusar a la senadora Rivera Lassén de secuestrar los votos.

Mientras se daba la discusión entre los senadores, el presidente de la Cámara observaba desde las gradas del Senado, junto a su equipo de asesores.