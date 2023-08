Cualquier intención que tengan los legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) para enmendar el Código Electoral debe ser en acuerdo y mediante negociación con el equipo del gobernador novoprogresista Pedro Pierluisi, advirtió el Primer Ejecutivo.

Las declaraciones de Pierluisi surgen a pocos días del veto de bolsillo al proyecto de enmiendas al Código Electoral, luego que el gobernador -como se había anticipado- no actuara sobre la pieza legislativa dentro del periodo de 30 días siguientes a que la medida se recibiera en La Fortaleza.

“A futuro, lo importante es que si quieren hacerle enmienda a ese Código Electoral, obviamente, tienen que trabajarla con mi equipo y tienen que negociar y llegar a unos acuerdos con mi equipo. Y mi equipo es el comisionado electoral alterno del PNP (Partido Nuevo Progresista), Edwin Mundo; la comisionada electoral del PNP, Vanessa Santodomingo; y el liderato legislativo de mi partido”, expresó el gobernador al ser abordado sobre el tema.

PUBLICIDAD

Sostuvo que los lideratos legislativos del PNP y el PPD habían llegado a un acuerdo con las enmiendas que se aprobaron en el Senado.

“Pero entonces interviene un nuevo presidente del Partido Popular Democrático (Jesús Manuel Ortiz) y hizo una serie de cambios ahí que ni tan siquiera se consultaron con el liderato legislativo de mi partido. Por eso, entre otras razones, ese proyecto no contó con mi aval”, subrayó.

Insistió en que la solución al asunto es fomentar un canal de diálogo y tratar de llegar a una transigencia.

“Es sencillo: que se sienten a la mesa para ver en qué áreas podemos llegar a un consenso. Ya lo habíamos llegado y, por ejemplo, yo insistí en lo de los 60 años porque eso fue parte del acuerdo que al igual que pasó en las pasadas elecciones las personas de 60 años o más pudiera pedir el voto por adelantado y utilizar ese mecanismo del correo para expresarse. Eso es algo que está ocurriendo a nivel mundial y aquí lo que debemos estar haciendo es facilitar el voto. Esa fue una de las razones (por las que no firmó la medida), pero hay unas cuántas más”, puntualizó.

No descarta acuerdos con liderato legislativo sobre presidencia de la CEE

De otra parte, el gobernador dijo que no descarta que el liderato en la Asamblea Legislativa, o sea el presidente del Senado (José Luis Dalmau) y el presidente de la Cámara (Rafael “Tatito” Hernández) y él lleguen a unos acuerdos sobre la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones, esto tras la súbita salida de Francisco Rosado Colomer el pasado 3 de julio.

PUBLICIDAD

“Eso pudiera ocurrir”, expresó Pierluisi al hacer la salvedad de que cualquier discusión debe ser consultada con las delegaciones de ambos partidos.

Acotó que llegar a un consenso sobre el liderato de la CEE es conveniente no solo por la presidencia en propiedad, sino también por la presidencia alterna. Actualmente las funciones las realiza de forma interina la jueza Jessika Padilla, quien era presidenta alterna.

Determinó que la reunión con los líderes legislativos “puede ocurrir en cualquier momento”.

“Pero pienso que lo ideal es que ocurra a principios de la sesión... de no ocurrir, la presidenta alterna está llevando a cabo su función adecuadamente. Yo estoy satisfecho con el trabajo de la presidenta alterna hasta el momento. Pero voy a decirlo de otra manera, yo estoy dispuesto a someter candidatos y a trabajar el asunto con el presidente del Senado y el presidente de la Cámara por el bien de la Comisión Estatal de Elecciones y del pueblo en general”, expresó Pierluisi.

Se le cuestionó si como parte de las negociaciones estaría dispuesto a cederle al PPD la presidencia alterna de la CEE.

“No me voy a adelantar a los eventos... no voy a adelantar nombres ni de qué afiliación política pudieran ser porque eso me parece que estaría a destiempo”, respondió.

Pero, ¿descartaría a la actual presidente interina para que lo sea en propiedad?, se le inquirió saber.

“No la descarto en lo más mínimo. Yo pienso que ella da el grado para ese cargo en propiedad. Pero este es el tipo de cosas que yo discutiría con los presidentes de los cuerpos legislativos, porque yo no quisiera someter su nombre para que entonces la cuelguen y tengamos descabezada la Comisión Estatal de Elecciones. Eso es muy peligroso. Por eso es que yo sí estoy dispuesto a dialogar con los presidentes de los cuerpos legislativos para evitar el que tengamos la Comisión Estatal de Elecciones descabezada. Eso puede conllevar el que entonces entremos a discutir posibles nominados o nominadas. Y para mí, en primera instancia estaría la jueza Jessika Padilla, que actualmente es la presidenta alterna”, sostuvo el gobernador sobre las posiciones, que deben ser aprobadas tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes.