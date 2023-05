En el segundo año de la venta libre de Impuesto de Venta y Uso (IVU) para la temporada de huracanes todavía reina la confusión y los reclamos de los consumidores en cuanto a los artículos que se pueden o no adquirir sin pagar ese 11.5% de cargo.

De hecho, ni siquiera el autor de la medida que dio paso a esta venta sin IVU, el representante Ángel Matos, pudo coincidir con el subsecretario de Rentas Internas de Hacienda, Rafael Cruz Santiago, en cuanto a cómo se ejecutaría la venta de tormenteras, que son hechas a la medida, si pagándolas sin haber sido entregadas o bajo el requisito de que deben ser pagadas y entregadas durante este fin de semana.

Hubo hasta consumidores que reclamaron que los tratamientos para evitar que se cuele el agua por el techo y hasta las máquinas de lavado a presión debían incluirse en el listado de artículos, pues se utilizan para trabajos en los que se mitigaría el efecto de un ciclón, así como para la higiene y limpieza.

También hubo confusión si los motores para los tanques de reserva de agua caían entre los artículos libre de IVU o no.

Las incidencias se registraron en las primeras horas de la venta en la tienda de Home Depot de Plaza Escorial, en Carolina, donde funcionarios del gobierno y la Legislatura se dieron cita para observar cómo transcurre la venta sin IVU.

En general, la venta fluía poco a poco. Los artículos operados por batería, como taladros y sierras, eran los más comprados. También se debía a que la megatienda puso un especial, que en esencia, las personas compraban la batería y se llevaba el equipo gratis.

El representante Ángel Matos, el subsecretario de Rentas Internas, Rafael Cruz Santiago y la secretaria interina del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Lisoannette González Ruiz, conversan sobre la venta sin IVU. ( Frances Rosario )

Se observó que los consumidores no tenían miras en artículos de gran tamaño y costosos, como generadores eléctricos o tanques de agua.

Cruz Santiago informó que en el pasado año esta venta sin IVU para prepararse para la temporada de huracanes provocó que el fisco dejara de devengar $7 millones. En este año se espera que la venta en los comercios sea similar, de entre $250 a $300 millones, y que se queden sin ingresar al erario otros $7 millones por concepto del impuesto.

“Estamos un poquito más ordenado”, resumió el representante Matos al comparar lo que ocurre este año versus el año pasado.

Expuso que “todavía hay un poco de inconvenientes que se resuelven en tienda y, obviamente, todavía queda mucha curva educativa. Por ejemplo, hubo una tienda que ya reportó que los tanques de combustible que están exentos, pues no programaron la caja registradora como debe ser, pero el gerente estaba disponible y se resolvió. En la tienda que estamos aquí, pues, ya me enteré de un caso de un caballero que vino a buscar su sistema, pero el motor de la cisterna no está contemplado en la ley. Esto es una ley predicada del espíritu de prepararte para una emergencia, no para construcciones permanentes. Por ejemplo, las maderas son no tratadas para evitar el que entonces alguien capitalice y quiera hacer una casa con el weekend sin IVU, porque lo que buscamos es que tú te prepares para los huracanes”.

Pero, resultó que los motores para la cisterna sí están incluidos en el listado preparado por Hacienda.

El subsecretario explicó que caen como parte del mantenimiento de equipo necesario para subsistir en caso de que pase un huracán.

Lo que estipuló Cruz Santiago que no se permitiría es que las tormenteras sean pagadas entre hoy, viernes, hasta el domingo, para ser instalada en una fecha futura.

“En el caso de las tormenteras aclaramos, usted pudo haber hecho el pedido de las tormentas hace meses atrás, pero el pago final lo debe hacer entonces en ese periodo, para que entonces la venta se reconozca y adquiera el producto. En el caso de las tormenteras, si las pagas hoy para entregarlas en la próxima semana, ya no cualifica para la exención. Tiene que darse tanto el pago como la adquisición del equipo o el artículo”, explicó el subsecretario de Hacienda.

Listado de los artículos que se pueden adquirir este fin de semana en la venta libre de IVU. ( Captura )

Ante la discrepancia, Matos comentó que se propone someter ciertas enmiendas a la ley para hacer más conveniente estas ventas a los consumidores, incluido el asunto de las tormenteras. Pero, señaló que la medida no solo debe contar con la aprobación de la Legislatura, sino también de la Junta de Supervisión Fiscal y del gobernador Pierluisi.

Entre quejas y contentura

Entre los consumidores que aprovechaban la venta sin IVU, Primera Hora detectó a Edgard Cruz Ortiz, de Trujillo Alto, que se movía entre las cajas de pago y donde se encontraban los funcionarios de gobierno para reclamar poder comprar sin IVU los selladores de techo y la máquina de lavado a presión.

Alegó que “esta venta lo que trae es la mitigación ante la temporada de huracanes y, obviamente, parte de uno prepararse sería la limpieza de un techo, el tratamiento. Simplemente, están incluyendo artículos, como un mapo o una escoba, y la realidad es que para yo limpiar el techo necesita una máquina y para darle un tratamiento adecuado necesito el sellador. Ninguno de esos artículos está incluido en el proyecto sin IVU”, se quejó el hombre.

Tras su intenso reclamo con la secretaria interina del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Lisoannette González Ruiz, y el subsecretario de Hacienda, Cruz Ortiz pagó sus artículos con IVU, pero con un descuento especial que le concedió la gerente de la tienda.

Otros de los que aprovechó la venta fue José Negrón, de Carolina, que adquirió un motor para la cisterna, en medio de la duda de si le cobrarían o no el IVU. Pero, resultó que se economizó alrededor de $30 con la compra.

“Con estos tiempos de que la luz se pasa cayendo así, pues se afectan, se dañan esas máquinas, pues aquí, cambiando para mejorar”, expuso el hombre.

Aceptó que en esta venta se “aprovecha” no sólo con artículos necesarios para la temporada de huracanes, sino para el diario vivir.

Entretanto, Jonathan Torres, de Bayamón, acudió a Home Depot a comprar artículos necesarios para su empresa de construcción. Expuso que economizó por no tener que pagar el IVU y por los especiales que se lanzaron para atraer a los consumidores.

“En esta época, pues, recibo mucho tipo de llamada y es bueno reforzarse en equipo tanto para mi casa como para los clientes”, manifestó.

Entre los compradores también estuvo Héctor Ortiz, de Carolina, quien adquirió un tanque de gas de $69.98 sin IVU.

“Uno se economiza un montón. Es un beneficio”, dijo.

Asimiso, Mabel Torres, de Carolina, aprovechó y adquirió un taladro y una sierra.

“Todo está tan caro, hay que aprovechar cualquier descuento que se le haga a uno”, comentó la mujer.