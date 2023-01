Desde ayer, 1 de enero de 2023, los conductores experimentaron la anunciada alza en el costo de varios peajes, lo que representará un nuevo golpe al bolsillo del consumidor.

Los peajes para motoras y autos que corresponden a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) aumentaron entre cinco a 15 centavos, el puente Teodoro Moscoso incrementó cinco centavos, mientras los peajes de Metropistas subieron 10 centavos.

Los peajes que más subieron fueron los de Caguas Norte, que pasó de $1.50 a $1.65 y el de Salinas de $1.75 a $1.90.

No se presentaron cambios en el costo los peajes de Carolina, Rampa C. Norte, Rampa C. Sur y Río Grande, correspondiente a la Ruta 66.

PUBLICIDAD

Por parte de las plazas administradas por Metropistas, hay alzas en los peajes de Buchanan, Toa Baja y Vega Alta, que pasan de 75 a 85 centavos; Manatí y Arecibo pasan de $1.10 a $1.20; la Rampa de Arecibo de 70 a 80 centavos y el peaje de Hatillo de 75 a 85 centavos.

En entrevista el mes pasado con Primera Hora, el director de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Edwin E. González Montalvo, explicó que tener un mayor ingreso les permitirá lograr la liquidez necesaria para proveer a la ciudadanía mejores carreteras y con mayor seguridad.

Dijo que, en la rendición de cuentas, los autos sufrirían menos y los conductores lograrían ver un ahorro. Tal explicación fue usada para justificar los incrementos que se darán en el costo de los peajes.