José Fuentes López se graduó hace poco de la academia de bomberos, para hacer el trabajo que le apasiona, salvar vidas, y llevar sustento al hogar que comparte con su pareja y dos nenes pequeños.

Pero en ese camino se encontró con que su pasión es bastante mal remunerada en Puerto Rico, al extremo que tiene que hacer otros trabajos para costear los gastos de su familia.

Oscar Vázquez Velázquez es un bombero con 10 años de experiencia en esa labor, que también tiene un trabajo adicional para cubrir sus gastos, pues su paga no alcanza para subsistir.

En otro extremo de Puerto Rico, el experimentado oficial de policía Lowel Matos Acosta batalla por ver cómo consigue alcanzar a disfrutar al menos poco del retiro, luego de casi cuatro décadas de servicio. Sin embargo, el dinero de la pensión que recibiría es una cantidad tan pequeña, que no permitiría a nadie subsistir con tranquilidad. Y mientras espera porque ocurra algo que permita gozar de un retiro digno a los policías más veteranos, ve con preocupación cómo cada vez menos personas quieren entrar a la Uniformada para hacer el trabajo que él y otros, eventualmente, dejarán detrás, ante las pobres condiciones de remuneración y beneficios que reciben, sobre todo si se compara con otras jurisdicciones de los Estados Unidos.

Los policías

El problema de bajos salarios en Puerto Rico es cada vez más profundo.

De acuerdo con las cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, en inglés), el salario promedio de un oficial de policía en EE.UU. es de $70,000 al año ($33.66 por hora). Sin embargo, Puerto Rico está muy distante de esa media, con un salario promedio anual de $37,430 ($18 por hora).

En los estados donde mejor se paga ese empleo, el salario promedio ronda o supera los $80,000 anuales, y en el caso de California, que es donde más se paga, es de $107,440. Los otros estados que mejor remuneración ofrecen a sus policías son Nueva Jersey ($90,700), Alaska ($88,120), Washington ($82,740), Hawái ($81,460), Nueva York ($80,210), Illinois ($78,450), Colorado ($78,230), Delaware ($77,010).

En el lado donde los salarios de los policías son más bajos, más allá de Puerto Rico, encabezan la lista Misisipi ($37,210), Arkansas ($42,530), Luisiana ($43,700), Carolina del Sur ($45,160) y Kentucky ($45,370).

Por otro lado, en el caso de los bomberos, el salario promedio anual nacional para un bombero es de $56,360 ($27.09 por hora).

Los bomberos

Puerto Rico, sin embargo, paga a sus bomberos mucho menos, y aparece como el territorio con salarios más bajos, con una media anual de $27,880 ($13.40 por hora).

Los otros que menos pagan a sus bomberos son Misisipi ($31,630), Luisiana ($32,580), Carolina del Norte ($34,230), Kentucky ($34,580), Virginia Occidental ($37,030), Kansas ($37,800), Carolina del Sur ($37,980), Georgia ($38,400), Nuevo México (38,400), Arkansas ($39,730).

En contraste, en el otro extremo, entre los que mejor pagan, los salarios rondan los $80,000 anuales. La lista la encabeza Nueva Jersey ($86,880), seguido de cerca por California ($86,860). Luego siguen Washington ($77,700), Nueva York ($77,380) y Hawái ($68,590).

Los maestros

Un vistazo a otro importante grupo de empleados gubernamentales que también reclaman mejores salarios y pensiones dignas, los maestros, una vez más deja a Puerto Rico muy mal parado, solo en el fondo de la tabla con los peores salarios.

El salario promedio de un maestro de escuela elemental en los Estados Unidos está en $65,470 al año. En Puerto Rico, sin embargo, apenas es de $35,230 al año.

A modo de comparación, los estados que mejor remuneran a sus maestros de escuela elemental pagan un salario anual que ronda los $80,000. El listado lo encabeza California ($85,110), seguido por Massachusetts ($84,810), Nueva York ($84,380), Connecticut ($79,610) y el Distrito de Columbia ($78,840).

Del lado que menos pagan, además de Puerto Rico, están Misisipi ($43,280), Dakota del Sur ($44,790), Virginia Occidental ($47,780), Arizona ($47,910) y Oklahoma ($48,570).

Buscan otros trabajos

“Ahora mismo, yo tengo que buscar un ‘part-time’, porque no llego ni a $2,000 mensuales. Tengo que hacer un ‘part-time’ para completar mis gastos regulares”, afirmó, con evidente preocupación, el bombero Vázquez.

Aseguró que “cogí este empleo porque me gusta el trabajo, me gusta ayudar a la gente. Lo hago por vocación”. Sin embargo, no oculta su decepción al ver que en otros estados los salarios de un bombero “en promedio, como mínimo es de $50,000. Uno con 10 años está en unos $80,000. Y aquí, anualmente un bombero está empezando con $18,000, que eso con los descuentos es mucho menos”.

Comentó que en la estación de Carolina donde labora hay bomberos que vienen de otros pueblos distantes, lo que añade otra gran porción de gastos al ya magro salario.

“Aquí hay un compañero que viene de Maunabo. Eso es hora y media o dos horas de camino. Como otros muchos, llevan ya más de cinco años y lo que cobran es $1,500 mensuales. Tengo bomberos que vienen de Guayama, de Arroyo. Imagínese eso con $1,500. Nada más en combustible y peaje se va todo. A veces están compartiendo los carros, para poder sobrevivir”.

Para los que recién entran a ese difícil y arriesgado trabajo, la situación es aún peor, según detalló el bombero Fuentes, también de la estación de Carolina.

“Gano $1,500 mensuales, cuando sacas los descuentos, en la quincena lo que llega son como $560. Ahora mismo, pago una renta de $500, así que una quincena es para la renta. Ahora mismo tengo que hacer dos trabajitos más porque con este no me da”, explicó, con evidente frustración. “Estoy casado y tengo dos nenes chiquitos. Tengo que pagar renta, hacer compras, las cosas de la casa, los teléfonos y todo lo demás. Cuando vienes a ver, ese sueldo no da para nada”.

Aunque reconoce que por lo menos tiene la suerte de que vive en Carolina y no tiene que recorrer largas distancias a diario como muchos compañeros, lamenta que “prácticamente no tengo tiempo para compartir con mi familia, estoy todo el tiempo trabajando. Y ahora que viene Navidad, y no tienes ni pa’ regalarle unas cositas a los nenes”.

“Uno entra en esta profesión por vocación. Tienes el anhelo de ayudar, de salvar vidas, pero cuando te topas con la realidad, es como chocar con una pared. Te llega el cheque y tú dices, ‘oye, pero falta algo’. Pero es que el cheque es así”, lamentó. “Todos los días tenemos compañeros que se quejan, que tienen ganas de irse. Y se han ido, de la misma academia mía, cuando recibimos el primer cheque y nos dijeron esto es lo que vas a cobrar, renunciaron un montón”.

Y, por si fuera poco, Vázquez recordó que una gran cantidad de bomberos son paramédicos y terminan atendiendo casos de emergencias, más allá de sofocar un incendio o rescatar a alguien de un choque o un elevador que deja de funcionar. De igual forma, se adiestran para atender tanto incendios estructurales como forestales, no como en otros estados donde suelen ser grupos separados.

“Nosotros estamos dispuestos a trabajar. Hacemos todo, incendios, rescates, accidentes de auto, y sacamos a la persona y se lo entregamos al paramédico. Pero cada vez que escuchas al gobierno y si dice que va a dar algo no menciona a bomberos, que somos los peor pagados dentro del Departamento de Seguridad Pública (DSP), y entonces tiene que ir el sindicato, y tenemos que hacer protestas”, condenó. “Lo que exigimos es que, si quieren ser como la nación americana, allá se respeta a ese bombero con un salario digno. Lo que pedimos es que den un salario digno, que sea al menos la mitad de lo que cobran en promedio allá, que empiece por lo menos en $25,000 anual. Eso sería por lo menos un poco más justo”.

Mientras, el policía Matos se expresa con similar frustración, sabiendo que “obviamente, estamos por debajo del salario de cualquier Departamento de Policía de los Estados Unidos”.

“Y fíjate que ahora mismo no estamos pidiendo ni más salario, ni horas extra, ni equipo adicional, que eso en un principio es responsabilidad del gobierno, que se supone ofrezca un salario justo, una igual paga por igual trabajo, que es un derecho constitucional. Pero ahora es el retiro, que nos vamos con un retiro indignante, un retiro indigente”, sostuvo el veterano policía del área oeste.

“Nosotros no queremos ser una carga, queremos ser autosuficientes. Pero si cobras $600 (mensuales de pensión), ¿qué vas a hacer? Pues ir a buscar cupones, asistencia para el hogar, ayuda para pagar agua, luz, plan médico Vital”, lamentó.

“Ahora el gobierno te dice, ‘te doy hasta los 65 años (para el retiro), a ver si logro arreglar esto (el retiro). Pero vamos a lo básico. ¿Tú crees que un policía a los 65 años puede estar haciendo este trabajo? ¡Por favor! Eso es un riesgo para su vida y además no puede dar un servicio adecuado al público”, comentó.

Según Matos, si no se corrige la situación de retiro y salarios de los policías, “así como la población de Puerto Rico, van a tener una policía envejecida. Porque con esos salarios ¿quién va a querer trabajar en la Policía? No hay futuro, no hay atractivo, no hay motivación. La última academia fue de 126, pero se fueron 150 agentes de la Policía. No Los más jóvenes que entran al cuerpo, lo que hacen es ganar experiencia y saltar a la policía de otros estados y otras agencias federales, como la DEA (Agencia Federal Antidrogas), la Patrulla de Fronteras, la Guardia Costanera”.

Recordó que incluso de otros estados y ciudades han venido a Puerto Rico a celebrar ferias de reclutamiento de policías boricuas, como hicieron Baltimore y el Distrito de Columbia que vinieron a reclutar policías boricuas para atender su creciente población de latinos. “Sabe que el oficial de aquí está preparado, es bilingüe, ya conoce los reglamentos de uso de armas. Y eso es así porque la reforma (de la Policía) exige todo eso. Y aquí el policía está preparado, tienes policías con bachillerato, con maestrías”.

Lamentó que muchos policías se ven obligados a tener que hacer otro trabajo. “Muchos trabajan en seguridad. Lo hacen por debajo de la mesa. Lo vas a ver en panaderías, en farmacias. Y eso es por la necesidad, porque ese salario no alcanza. Si trabajas en un lugar distante, tienes que hacer eso, porque tienes un gasto excesivo en gasolina, peajes. Y todo eso trae el problema de que el policía tiene que estar en buen estado física y mentalmente, por su seguridad y por la de ese pueblo que tiene que atender”.

A sus 58 años, luego de trabajar en la Policía desde el 1983, Matos sigue a la espera de una oportunidad para jubilarse con un retiro digno. No pudo hacerlo en la ventana de 2013, porque solo recibiría 42% del salario y para entonces pagaba casa, pensión y ayudaba a su hija a pagar la universidad. Pensó que lo lograría con la Ley 81 de 2020, pero no pudo porque la congelaron. Se suponía que lo hiciera en enero, por la edad, pero actualmente está bajo una dispensa a la que pudo acogerse por encontrarse en buena forma.

“Pero ya me quiero ir. Me gusta mi trabajo, pero ya las baterías no aguantan. Quiero disfrutar algo de mi pensión. Pero no quiero irme y acumular deudas. Y con la edad te llegan también las enfermedades. Quiero un retiro digno”, insistió, agregando que los policías seguirán llevando “nuestro mensaje” de reclamos de retiro digno y mejores condiciones laborales.

Cabe destacar que los malos salarios en Puerto Rico en comparación a otros estados no se limitan a policías, bomberos y maestros. Un vistazo a las cifras del BLS para otras profesiones, coloca a Puerto Rico una y otra vez como el de peores salarios, o dentro del grupo con los peores salarios.

Tomando ejemplos elegidos al azar, un empleado de mantenimiento de carreteras gana en promedio $43,200 anuales en los Estados Unidos, pero en Puerto Rico recibe en promedio apenas $18,220 al año.

La media nacional para un trabajador social es $64,940, pero en Puerto Rico apenas ganan en promedio $38,240. El promedio para una enfermera es de $80,010 a nivel nacional, mientras que en Puerto Rico es de $35,450. En el caso de un carpintero, la media nacional es de $54,200, y para Puerto Rico $20,860.

Pero hay al menos una excepción a esta regla de Puerto Rico en la zona de los empleados peor remunerados: los legisladores. Si bien el promedio nacional de salario para legisladores es de $53,560 al año, en Puerto Rico es de $73,775. Solo en los estados Washington ($119,810) y Nueva York ($93,370) el legislador tiene un salario anual más alto que el de la Isla, según las cifras disponibles en el portal del BLS, pues por alguna razón no aparece ese dato específico para varios estados o territorios, entre ellos Puerto Rico.