A partir de la primera semana de julio, el Departamento de la Vivienda comenzará a otorgar los primeros incentivos de hasta $30,000 del Programa Nueva Energía, mediante el cual familias de bajos ingresos, que lograron “turnos” y resultaron elegibles, podrán instalar sistemas de placas solares y baterías recargables en sus hogares.

El secretario de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez indicó que de los 3,380 turnos que repartió la agencia para este primer grupo de solicitantes, unas 335 familias y sus residencias ya fueron cualificadas y están listas para comenzar el proceso de compra e instalación de los sistemas de energía alternativa.

“Esas 335 familias estarían listas para que se les dé el voucher (vale), todavía no se ha expedido el vale, estamos en ese proceso, que también incluye una revisión ambiental”, dijo Rodríguez Rodríguez, abogado de profesión, en entrevista con Primera Hora.

Para este grupo, los elegibles deben tener ingresos de un máximo de $11,700 para un hogar de una persona y hasta $22,000 para un hogar de ocho personas.

El pasado 27 de abril cuando arrancó la primera ronda del programa, que se nutre de los fondos federales de recuperación CDBG-MIT, los turnos para solicitar el incentivo se agotaron en menos de una hora.

El secretario detalló que, al día de hoy, unas 2,346 familias completaron y sometieron sus solicitudes, de las cuales, 1,336 resultaron elegibles y 27 resultaron no elegibles. Indicó que, de las familias elegibles, al momento, han completado el proceso en 335 propiedades (residencias).

“Nosotros tenemos 90 días para completar el proceso desde que se recibe la solicitud hasta que se le expide el vale o se firma el acuerdo con la familia para que reciba el beneficio. Una vez la familia recibe el beneficio y tiene el documento en su mano, tiene hasta $30 mil para instalar el sistema”, explicó Rodríguez Rodríguez.

Dijo que una vez los elegibles reciban el incentivo, “deben acudir inmediatamente al instalador de su preferencia, dentro de la lista que nosotros tenemos, que ahora mismo es de 73 compañías”.

“La instalación no la hacemos nosotros, ni depende necesariamente de nosotros. La familia va a una de las compañías que están registradas con nosotros y ellos pueden completar la instalación”, dijo al insistir que el proceso de instalación corresponde a las familias y para ello, tienen un período de 12 meses.

-¿Será posible que algunas personas tengan esos sistemas instalados antes de que termine la temporada de huracanes?, preguntó Primera Hora.

“Yo esperaría que sí, he conversado con industrias que me dicen que en un período de dos semanas pueden estar instalándoles, pero todo va a depender del volumen de trabajo que tengan las compañías”, indicó el titular de Vivienda.

No pudo precisar el lugar dónde viven las personas que han sido cualificadas para el programa, pero indicó que “los tickets (turnos) se dieron en una distribución equitativa por todo Puerto Rico”. Sostuvo que entre los ya elegibles no necesariamente hay una familia por municipio, pero deben reflejar la misma realidad de los tickets que se repartieron”.

¿Quiénes fueron los elegibles en esta primera ronda?

El perfil de los 1,336 que ya se han declarado elegibles indica que 804 son mujeres, 532 hombres y una persona no especificó género. Del grupo de mujeres, la gran mayoría (748) reportó ser jefa de familia. En el renglón de edad, la mayoría de los elegibles se encuentra entre 51 años a 80 años de edad. El grupo más grande por edad lo conforman 344 de 71 a 80 años. Entre los 91 y 100 años o más, fueron cualificadas 30 personas y 11, de 21 a 30 años de edad.

Entre los elegibles, 365 personas se identificaron como discapacitadas y en el encasillado de raza se registraron: 1,048 de la raza blanca; 214 de la raza negra; 49 nativos de Hawaii o de otras islas del Pacífico; 20 indios nativos americanos o de Alaska y 6 asiáticos. En cuanto a etnia, 1,328 dijeron ser hispanos/latinos y 8 respondieron que no.

“Mayormente, aquí va a haber personas desempleadas por los ingresos. Esto es ‘very low’ (bien bajo), ‘extremely low’ (extremadamente bajo)”, dijo Rodríguez Rodríguez sobre la situación económica de los solicitantes.

Detalló que en total repartieron 3,380 turnos: unos 3,000 por internet y los restantes en los Centros de Admisión del Programa Nueva Energía, localizados en San Juan, Caguas, Fajardo, Yabucoa, Ponce, Orocovis, Mayagüez, Isabela, Arecibo y Vega Alta.

El secretario de la Vivienda precisó que el 59% de los 3,380 participantes ha sometido su solicitud y el restante 41% está en el proceso de hacerlo.

Indicó que luego de obtener un boleto, los participantes tienen hasta 120 días para demostrar que pernoctan en una vivienda unifamiliar y que es su residencia principal. Al menos uno de los miembros del hogar debe ser ciudadano de los Estados Unidos o extranjero calificado. Los solicitantes deben comprobar que son titulares o que tienen un interés propietario sobre la vivienda y los ingresos del hogar no deben exceder el nivel de ingresos elegible para la ronda. Los ingresos de seguro social no son considerados en la evaluación.

Entre otros criterios de elegibilidad, Rodríguez Rodríguez, mencionó que la familia debe vivir en una casa de concreto, no en apartamento. Dijo que los apartamentos no son hábiles, porque la estructura no tendría el espacio suficiente para instalar placas solares que generen el 100% del consumo de la familia y para la batería recargable. Como parte del elemento de resiliencia tiene que haber un elemento de generación constante de energía y eso lo proveen las placas solares.

La subvención para esta iniciativa se nutre de $350 millones en fondos federales CDBG-MIT y pretende impactar a 15,000 familias puertorriqueñas. El secretario de Vivienda explicó que los fondos destinados al programa Nueva Energía caducan en el 2033. Las especificaciones y requerimientos del programa están disponibles en la página de internet nuevaenergia.pr.gov.

Rodríguez Rodríguez dijo que habrá una segunda ronda de incentivos para este mismo grupo de familias de bajos ingreso, pero sostuvo que “todavía no tenemos una fecha cierta”.

Indicó también que, próximamente, esperan comenzar con otro programa de incentivos para familias con ingresos de hasta $88,000 anuales, dependiendo de la composición familiar.

“La próxima ronda que vamos a hacer, antes de que finalice este año, es para la clase media y después, vamos ir distribuyéndolos en esa conversación que tenemos con la industria, de manera que no saturemos el mercado y la gente no esté esperando mucho tiempo para lograr su instalación y se desesperen”, dijo.

“No queremos que pase mucho tiempo en lo que se expide el vale, la persona comienza el proceso y logra la instalación”, sostuvo el funcionario para agregar que para este nuevo grupo de familias con mayores ingresos utilizarán el mismo método de repartición de turnos.