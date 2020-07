Decenas de personas acudieron a las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) para registrarse y ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones generales de noviembre.

Para muchos jóvenes, según comentaron a Primera Hora, sería su primera experiencia votando, y comentaban que esperaban “un cambio” o, por lo menos, “votar por el mejor”.

Sin embargo, el fantasma del COVID-19 tenía a casi todos preocupados, al menos en la JIP de Guaynabo, donde a cerca de un centenar de personas no les quedaba otro remedio que amontonarse en un pasillo del edificio, que mayormente está ocupado por oficinas médicas.

Por si fuera poco, todas las puertas de salida por los dos extremos que comunicaban a la JIP estaban cerradas, obligando a la gente a tener que quedarse allí, luego de tener que entrar y salir por el mismo acceso que estaba disponible y comunicaba al estacionamiento.

Si bien no podían evitar que no hubiera distanciamiento físico, que es una de las recomendaciones principales para combatir el mortal virus, por lo menos todos en la fila estaban usando mascarilla y mantenían una actitud de orden y disciplina.

Aunque era el lunes era el penúltimo día para inscribirse y poder votar en las primarias de partidos políticos pautadas para celebrarse el próximo 9 de agosto, muchos de los que aguardaban en fila no tenían interés en ese evento, sino en el de las elecciones generales.

“Voy a votar por primera vez. Tengo 21 años, pero nunca he votado. Pienso votar en la elección general”, afirmó un joven que se identificó solamente por Adián.

“Vine desde (la JIP de) Carolina. Allá estaba más lleno. Espero que sea algo rápido”, agregó mientras repasaba con la vista a un lado y otro del pasillo, como si contara la cantidad de personas en espera.

“Nosotros venimos por un cambio de dirección”, comentó el matrimonio de Geraldine Cerame y Luis Vélez, quienes expresaron ambos que votarían en las primarias.

La pareja comentó que habían llegado a las oficinas a eso de las 8:30 de la mañana, (era alrededor de las 10:30 a.m. al momento de conversar con Primera Hora), y que se habían comunicado por teléfono previamente para orientarse. Agregaron que habían tenido tiempo para hacer otra gestión y regresar a la fila.

“Nosotros llamamos antes y nos contestaron rápido y nos atendieron bien. Nos orientaron que viniéramos, que se estaba moviendo rápido”, explicó Cerame.

“Nos habían dicho que aquí era más cómodo, pero hay bastante gente. Uno está un poco incómodo con tanta gente. Pero entiendo que está moviéndose bastante rápido”, expresó Vélez.

“Yo creo que podían haber tenido a alguien afuera para organizar mejor, alguien que estuviera aquí afuera dando instrucciones”, agregó Cerame.

Por un momento se abrió la puerta de la JIP, se asomó una señora y se colocó junto a los letreros alertando el uso obligatorio de mascarilla, y llamó al número 32. Una persona se acercó, le entregó un papelito con el número y se fueron adentro, donde aguardaba un funcionario sentado detrás de un escritorio decorado con letreros que alertaban “prohibido el uso de celulares” y “prohibido hablar de política”.

Afuera, sin embargo, el celular era el antídoto contra la espera para muchos en la fila, que aguardaban hipnotizados por la pequeña pantalla.

“Vine por un cambio de dirección. Fue bastante rápido. Pero no cambié la dirección de la tarjeta (electoral) porque para cambiar la tarjeta tenía que hacer toda la fila”, sostuvo Rose García al salir de la JIP. “Tengo que regresar para cambiar la tarjeta. Me dijeron que para la segunda semana de julio”.

Comentó que no votaría en las primarias, porque “hay que afiliarse a un partido y eso no me convence”, y lamentó que hubiera tantas personas agrupadas esperando.

“Y está vacío adentro. Pero afuera… Tienen una sola persona tomando las fotos y ahí el proceso es más lento. Y me preocupa que no hay distanciamiento. Creo que tienen dos personas en un cuarto, otras atrás y la señora de la puerta. Y hay espacio para acomodar más personas adentro. Tienen un pasillo vacío”, comentó García.

“Aquí no hay distanciamiento social, y hay poco personal para atender a tanta gente”, condenó Carmen Julia Fuentes, quien llevaba unas dos horas de espera para activarse porque llevaba dos cuatrienios sin votar, y tenía intención de votar en primarias y en la general.

“Todo el mundo está tranquilo. Salieron a esto, a perder el día, o ganarlo”, agregó con una sonrisa de resignación, antes de celebrar que “veo que hay muchos jóvenes, muchos que van a votar por primera vez… y ya está llegando mi número. Espero que me atiendan”.

“No hay coordinación para mantener el distanciamiento”, se quejó también Lisandra Santiago Ortega, quien aguardaba para hacer su tarjeta electoral, que se le había perdido. “Y están cogiendo más números, y quizás debían decirle a las personas que vengan más tarde para que no haya tanta gente aquí”.

“Debería haber más personal, para hacer las cosas más rápido. Días como hoy (lunes) y mañana, que se esperaban más personas, debía haber más (personal). Adentro solo hay cuatro atendiendo y afuera hay más de cien personas”, insistió, agregando que “siempre he votado y voy a votar en las primarias y en las elecciones generales”.

“Yo quisiera saber qué pasó con el empleador único. ¿Dónde está?”, condenó una abuela que acompañaba a su nieta, Mia Castro, quien a sus 18 años esperaba votar por primera vez.

Aseguraron que llegaron a las 8:00 a.m. y a las 11:00 a.m. todavía aguardaban, junto al hermano menor de la joven.

“Y me iba a tocar el sesenta y pico de la segunda ronda, que es por la tarde, lo que pasa es que una persona que solo iba a cambiar la dirección me cedió su número…. Pero vamos a votar, en las primarias y en las generales. Vamos a votar por el menos malo”, afirmó la joven.

De acuerdo con la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el horario de operación de las JIP será de lunes a sábado, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., siguiendo los protocolos de seguridad para garantizar la salud de empleados y visitantes ante la pandemia del Covid-19, como el uso obligatorio de mascarillas. Las JIP recibirán público mediante un sistema de citas, llamando al 787-777-8723.

Los electores pueden consultar en el portal www.ceepur.org y las redes sociales de la CEE para más información sobre las JIP que están operando.